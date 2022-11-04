Продажі нових прискорювачів стартують в наступному місяці.

Компанія AMD в рамках сьогоднішньої презентації представила свої нові флагманські відеокарти лінійки Radeon RX 7000. Поки лише дві старші моделі: RX 7900 XT і RX 7900 XTX.

Обидві новинки побудовані на графічному процесорі з архітектурою RDNA 3, який в AMD називають першим у світі чиплетом – він складається з декількох кристалів замість одного, пише PC Gamer.

Старша RX 7900 XTX має 24 Гб пам'яті GDDR6, потужність плати 350 Вт, 96 уніфікованих обчислювальних блоків RDNA 3, ігрову тактову частоту 2,3 ГГц і забезпечує в 1.5-1.7 рази більшу продуктивність в порівнянні з попереднім поколінням в 4K-іграх.

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За заявами AMD, RX 7900 XTX видає 62 кадри в секунду в Cyberpunk 2077 при роздільній здатності 4K, а в змагальних іграх на кшталт Apex Legends, Overwatch 2 і Valorant – 295, 355 і 704 кадрів в секунду відповідно.

RX 7900 XT – менш потужний прискорювач, що поєднує 84 обчислювальних блоків проти 96 в XTX, частоту 2 ГГц проти 2.3 ГГц, 20 ГБ GDDR6 пам'яті проти 24 ГБ і 320-бітну шина проти 384. При цьому обидві відеокарти підтримують DisplayPort 2.1, який забезпечить підтримку підвищеної частоти кадрів.

Radeon RX 7900 XT та 7900 XTX: дата виходу та ціна

Продажі нових прискорювачів стартують вже в наступному місяці. Radeon RX 7900 XT коштуватиме $899 (33 000 грн), XTX – $999 (37 000 грн).

Для порівняння, NVIDIA RTX 4090 оцінена в $1599, а RTX 4080 – від $1199. При цьому в Європі через падіння курсу євро ціна на 4090 стартує з 1949 євро.

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