Вже працює понад 90% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території.

Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що Івано-Франківська область стала першим регіоном, де було відновлено мобільний інтернет. Як повідомляє прес-служба компанії в Facebook, станом на зараз:

понад 90% базових станцій мобільного звязку на підконтрольній Україні території - працюють;

абонентам доступний голосовий звязок;

послуга "Домашній Інтернет" активна;

розпочато відновлення послуг мобільної передачі даних.

"Щоб уникнути перевантаження мережі, ми поступово відновлюємо інші послуги та стабілізуємо роботу. Тому в деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але наші спеціалісти оперативно їх усувають", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в "Київстарі" нагадали, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, потрібно перезавантажити телефон або увімкнути та вимкнути "авіарежим".

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Проблеми у роботі "Київстар"

12 грудня відбувся масштабний збій в роботі найбільшого мобільного оператора України. Були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та працював сайт оператора. В "Київстар" тоді пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковані для уникнення перевантаження мереж інших операторів.

13 грудня "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку в Україні. Тоді зазначили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово.

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