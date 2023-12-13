Президент "Київстару" зазначив, що питання не в технологіях.

"Київстар" зламували через обліковий запис одного із співробітників, заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

"Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий запис когось із співробітників, і ворог зміг потрапити до середини інфраструктури компанії", - сказав Комаров, уточнивши, що висновки слідства йому поки невідомі.

Президент "Київстару" зазначив, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

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Проблеми у роботі "Київстар" - деталі

12 грудня стався масштабний збій в роботі українського оператора "Київстар". Були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки. Через це Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора.

"Київстар" о 18:00 13 грудня розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні. Там зазначили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. Абонентам "Київстару" рекомендують перезавантажити телефони і відключити послугу VoLTE. Наразі спеціалісти працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS.

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