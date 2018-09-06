На Тернопільщині завели справу на чоловіка, який побив свого знайомого, перешкоджаючи тому сідати нетверезим за кермо

Потерпілий приїхав в гості до знайомих, а вночі вирішив повертатися додому на авто, незважаючи на те, що вже перебував напідпитку. Один з товаришів вирішив йому в цьому перешкодити.

На Тернопільщині відкрили провадження щодо чоловіка, який побив свого знайомого, перешкоджаючи тому п’яному сідати за кермо.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тернополянин приїхав в гості до знайомих, з якими випивав.

Вночі він вирішив повертатися додому, незважаючи на те, що вже перебував напідпитку. Житель Шумська вирішив перешкодити вчинити такий необдуманий вчинок і намагався витягти нетверезого чоловіка з-за керма. Між ними виникла суперечка, під час якої житель райцентру вдарив нового знайомого в обличчя, а потім ще з пересердя розбив заднє вітрове скло його авто.

Потерпілий викликав поліцію.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 125 КК України (умисне тілесне легке тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНІАН, раніше у Тернополі вщент п’яний стажер "взяв покататися" чуже авто з СТО і розтрощив тротуар.