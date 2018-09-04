У Тернополі вщент п’яний стажер "взяв покататися" чуже авто з СТО і розтрощив тротуар (фото)

Молодий чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення, а транспортний засіб взяв без дозволу на фірмі, де проходить стажування.

У Тернополі вщент п’яний стажер на СТО, де працює, вкрав покататися чуже авто і спричинив ДТП, збивши захисні стовпчики на тротуарі та в’їхавши в забор.

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Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інспекторам повідомили, що Mercedes-Benz поблизу так званого «горбатого мосту» заїхав у металевий паркан.

Патрульні, які прибули на місце автопригоди, помітили, що водій нетверезий.

23-річний юнак погодився пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. В його крові виявилося 3,04 проміле алкоголю, що в 15 разів перевищує допустиму норму. З’ясувалося, що молодий чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення, а транспортний засіб він взяв без дозволу на фірмі, де проходить стажування.

Патрульні склали на правопорушника адмінпротоколи за вчинення ДТП та керування напідпитку, а також постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування.