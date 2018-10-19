У Тернополі через екологічний конфлікт люди вже тиждень перекривають дороги

Дороги блокують на 1,5-2, а іноді і 3 години у вечірню пору, коли тернополяни повертають додому з роботи. Однією з вимог доведених до відчаю людей є зустріч з керівництвом міста. Попри те, що соціальна напруга зростає, чиновники мерії активістів наразі ігнорують. Тим часом від 10 жовтня з істотними незручностями змушені миритися тисячі тернополян, а також далекобійники, адже люди блокують і вул. 15 квітня, яка є об’їздною Тернополя.

«Обіцяного мером діалогу не дочекалися»

Після того, як на початках окремі водії намагалися автомобілем протиснути натовп, тепер на акції протесту щоразу виїжджають патрульні для забезпечення громадського порядку. Вплинути якось на людей, які блокують рух, вони не можуть, оскільки ті безперервно рухаються пішохідними переходами, що не є заборонено.

Щовечора на таких акція забезпечують порядок 20 патрульних. Однак з них уже потрапила до лікарні після того, як 12 жовтня близько 20 год водій автомобіля ВАЗ не встиг загальмувати і збив патрульну в форменому одязі та світловідбиваючому жакеті.

У потерпілої медики діагностували струс головного мозку, забій підборіддя та вкушену рану язика.

А цього вівторка автомобіль патрульних, який спішив на акцію перекриття, потрапив в ДТП.

Далекобійники тепер просто зупиняються на відстій, адже 16 жовтня, коли акція протесту тривала понад 3 години, їм довелося простояти у заторі цілих 4.

Тернополяни до таких акцій ставлять по різному. У соцмережах люди обурюються, що заручниками ситуації стали пересічні жителі міста, а не особи, які стоять за ініціативою спорудження торф’яних котелень. Дехто пропонує активістам вчиняти дій, які б спричиняли незручності міському голові та причетним до будівництва цих котелень, а не тернополянам.

Втім, наразі активісти не планують змінювати тактику. Кажуть, що і надалі блокуватимуть вулиці 15 квітня, Тарнавського та Збаразьке кільце.

«Ми не бачимо іншого шляху, щоб добитися рішення про заборону робіт на котельнях до рішення суду. Люди доведені до відчаю. Під час приїзду прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, до якого ми донесли дану проблему, міський голова Сергій Надал в його присутності, а також присутності голови обладміністрації Степана Барни, пообіцяв, що буде круглий стіл, буде діалог. Але ми цього не дочекалися. Ми вимагаємо зустрічі з Надалом, оскільки він дозволив цей інвестпроект. Або з кимось з чиновників, які можуть прийняти рішення про припинення робіт. Ми хочемо почути від них, чому для них інтереси інвестора важливіші за здоров’я жителів міста», – каже голова ініціативної групи, яка перекриває дороги, Юлія Мамчак.

За її словами, тернополяни по-різному ставлять до їхніх акцій протесту. Одні ведуть себе агресивно, хтось навпаки доєднується до протестантів, щоб не сидіти весь час в авто у заторі, оскільки теж не підтримує ідею будівництва котелень на торфі.

«Регулярно перекривати дороги приходить 100 небайдужих. Під час своїх акцій ми пояснюємо людям, що торф – це продукт гниття, канцероген. Всі ці шкідливі сполуки після спалювання ідуть в повітря, а потім з дощами опустяться на землю. Це буде екологічна катастрофа», – переконана Юлія Мамчак.

Жінка як фізична особа оскаржує в суді декларацію про початок будівельних робіт, оскільки, як вона стверджує, громадські слухання були проведені з порушення, а також є зауваження щодо легітимності поданих інвесторами розрахунків та документів. Також у суді Мамчак намагається добитися скасування договору спільної діяльності, згідно якого проводять будівельні роботи.

«ТОВ «Тернопільтепло», яке виступає так званим інвестором, чомусь безкоштовно використовуватиме комунальні мережі, землі міста. Представники ТОВ «Тернопільтепло» Андрій Дмитраш та КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Гурбенюк приходять на наші акції протесту, але їхня позиція така: ми маємо необхідні дозволи, тож працюватимемо над втіленням проекту. З початком перекриття доріг нам таки вдалося добитися припинення будівельних робіт на котельнях. Тепер наполягаємо на зустріч з керівництвом міста. Хай пояснить, чому інтереси тернополян у місті ніхто не враховує. Під час роботи котельні на вул. Купчинського у людей з довколишніх будинків було запаморочення, екоінспекція виявила перевищення допустимих норм у викидах, при цьому дану котельню знову хочуть запускати», – каже Юлія Мамчак.

Чи несуть викиди загрозу – досі невідомо

Начальник державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференц підтвердив, що влітку при перевірці котельні на вул. Купчинського було виявлено, що викидів оксиду вуглецю перевищують норму утричі.

«Це означає, що не повністю спалювався торф. Не був відлагоджений процес, погано відрегулювали котел. Ми дали припис ТОВ «Тернопільтепло», щоб вони вирішили дану проблему. Перевірити, чи виконали вони припис ми не змогли, бо вони тоді одразу перестали працювати. Зараз вони зацікавлені знову до нас звернутися, бо інакше працюватимуть неефективно. Чи несли ці завищені викиди загрозу здоров’ю людей, мала з’ясувати держспоживслужба, бо ми аналізували викиди одразу при виході з котла, така сама їх концентрація буде і на висоті на виході з труби. А от аналіз повітря біля житлових будинків – це вже не наша компетенція», – пояснив Едуард Ференц.

Він зауважив, що колив в 2017 році у Тернополі розпочали переоснащення 7 котелень на торф, еконіспекція оскаржувала дане рішення, оскільки будівництво об’єктів підвищеної небезпеки почали без позитивного висновку державної екологічної служби.

«Ми звернулися в окружний суд, потім виграли апеляцію. Але у листопада 2017 року ТОВ «Тернопільтепло» отримало позитивні висновки по всіх котельнях. Станом на зараз від екоінспекції підстав для заборони будівництва немає. Є позитивний висновок державної екологічної експертизи, затверджений підписом заступником міністра екології. Зараз тривають судові процеси, але доки цей висновок не оскаржений у суді, він є чинним», – каже Ференц.

У Держспоживслужбі наразі не з’ясували, чи несуть викиди торф’яних котелень загрозу здоров’ю людей. Кажуть, не встигли цього зробити.

«Коли ми давали дозвіл на здійснення викидів, то закладали умову, що після пуску котелень чи під час налагоджувальних робіт, в межах 10-ти днів нас зобов’язані попередити, щоб ми провели дослідження в межах санітарних норм (1-1,5 м від жилих будинків). Коли влітку запустили котельню на вул. Купчинського, до нас одразу надійшло біля 30 звернень від мешканців з прилеглих будинків. Ми їх скерували в міське управління ЖКГ для створення комісії, бо там не всі питання є в нашій компетенції. Скажімо, треба оцінити і технічний стан, технічні характеристики, відповідність містобудівної та проектної документації. В управлінні відповіли, що створять комісію, коли котельня вже почне працювати і їх про це повідомлять», – розповів начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласної Держспоживслужби Остап Гурський.

Коли ж фахівці служи вирішили провести принаймні дослідження щодо викидів, а також шуму, на який скаржилися люди, то виявилося, що котельня уже не працює.

«Нам сказали, що це був пробний запуск для подачі теплої води. З липня вони вже не працювали. Зрештою актуальніше проводити дослідження, коли котельня працюватиме на повну потужність, тобто і на опалення, а не лише на подачу теплої води, бо тоді буде інша кількість викидів. Хоча за кількістю викидів чадного і вуглекислого газ і торф майже однакові, різниця між ними в тому, що при спалюванні торфу більше пилюки і сажі. Чи є якісь загрози здоров’ְю людей з’ясовуватимемо, коли ці котельні почнуть працювати», – окреслив план дій Гурський.

Котельні на торфі запрацюють уже в листопаді

У свою чергу головний інженер КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Гурбенюк запевняє, що жодних порушень екологи під час перевірок не виявили, а відтак підприємство планує запустити котельні на торфі уже з початком опалювального сезону, який міська рада анонсує на 22 жовтня.

За даними Гурбенюка, акції протесту жодним чином не вплинули на наміри щодо втілення задуму. Призупинення робіт пояснює тим, що зараз погоджують з РЕМом та водоканалом нюанси проведення усіх необхідних комунікацій.

«Жодної заборони на експлуатацію немає. Ми не порушуємо законодавства. Всі приписи ми виконали, причини для того, щоб ці котельні не працювали, відсутні. У нас є проект, і ми його втілюватимемо згідно плану», – окреслив позицію тепловиків Віталій Гурбенюк .

За його словами, котельні на торфі впроваджують для диверсифікації видів палива. Мовляв, якщо раптом не стане газу, то дані котельні не дадуть замерзнути усій системі.

«Потужності торф’яних котелень незначні. Вони не дадуть достатньо тепла в оселі, але у разі відсутності газу ми не допустимо ситуації, яка колись була в Алчевську», – каже головний інженер.

При цьому додав, що дані котельні використовуватимуть паралельно з газовими, позаяк опалювати торфом економніше, ніж газом. Скільки саме вдасться зекономити, повідомити Гурбенюк не зміг. Мовляв, це залежатиме від кількості виробленої теплової енергії.

Для споживачів робота торф’яних котелень нічого не змінить, вони оплачуватимуть послуги по встановленому тарифу.

«Мова не йде про якусь комерційну вигоду. Ми не є прибуткове підприємство. В кращому випадку вийдемо в нуль, якщо усі споживачі будуть вчасно оплачувати наші послуги. Але торф’яні котельні допоможуть економити газ», – розповів Гурбенюк.

На скільки значною буде ця економія, він не окреслив. Наразі виглядає, що не надто суттєвою, адже потужності торф’яних котелень – невеликі. Скажімо, котельня на вул. Київській, 3а, яка опалює газом, має потужність 136 МВт, котел на торфі, який встановили при ній – всього 3,5 МВт.

Андрій Вацик