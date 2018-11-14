На Тернопільщині відкрили ще одне футбольне поле зі штучним покриттям (Фото)

У селі Баворів Великогаївської об’єднаної територіальної громади відкрили футбольне поле зі штучним покриттям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, передував відкриттю турнір з міні-футболу між шкільними командами Великогаївської об’єднаної територіальної громади, в якому перемогу здобули господарі – команда села Баворів. Друге місце виборола команда села Товстолуг, а третє місце дісталося команді села Прошова.

Після турніру відбулося урочисте нагородження переможців та відкриття поля. Участь урочистостях взяли народний депутат України від Тернопільщини, голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик, перший заступник голови ТОДА Іван Крисак, голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади Олег Кохман, керівники Тернопільського району, депутати обласної, районної та місцевої ради, жителі громади.

Юрик подякував причетним до відкриття та висловив сподівання, що це не останній спільний проект у Великогаївській об’єднанній територіальній громаді.

Крисак у свою чергу побажав дітям на цьому полі вирости у спортивних зірок українського та світового масштабу.

«Сьогодні було відкрите вже десяте за ліком в цьому році міні-футбольне поле з штучною травою. Дякую Великогаївській громаді за ініціативу та співфінансування, ви виконали свою частину, а держава – свою, профінансувавши половину вартості. Сподіваюсь, усі подібні поля в області стануть місцями, де ніколи не змовкатиме гул голосів хлопчаків та дівчат та голосно лунатиме «Гооол!», - сказав під час відкриття начальник управління фізичної культури та спорту ТОДА Віктор Мацикур.

На завершення парохи сіл Баворів та Застав’є отець-декан Василь Брегін та отець Микола Ковалик освятили майданчик та всіх присутніх.