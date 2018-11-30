На Тернопільщині у листопаді правоохоронці припинили діяльність чотирьох нелегальних автозаправок
На Тернопільщині у листопаді правоохоронці припинили діяльність чотирьох нелегальних автозаправок.
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Як повідомив УНІАН заступник начальника управління-начальник штабу оперативного управління ДФС в області Юрій Парило, дві із нелегальних АЗС були стаціонарними, обладнання інших двох (ємності для пально-мастильних матеріалів, паливно-роздавальні колонки, комунікації, фільтри) було встановлено у вантажних фургонах, які приїздили до клієнтів за викликом.
За результатами санкціонованих обшуків вилучено 42,5 тис. л дизпалива, два вантажних фургони, обладнаних як «мобільні» АЗС, сідловий тягач з автоцистерною, який здійснював перевезення пального до нелегальних автозаправок.
Загальна вартість вилучених із незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей становить 3,8 млн грн
Вирішується питання про демонтаж обладнання нелегальних автозаправних станцій.
Триває досудове розслідування.
Встановлено, що нелегальний бізнес організував мешканець обласного центру.