На Тернопільщині у листопаді правоохоронці припинили діяльність чотирьох нелегальних автозаправок

За результатами санкціонованих обшуків вилучено 42,5 тис. л дизпалива, два вантажних фургони, обладнаних як «мобільні» АЗС, сідловий тягач з автоцистерною, який здійснював перевезення пального до нелегальних автозаправок.

На Тернопільщині у листопаді правоохоронці припинили діяльність чотирьох нелегальних автозаправок. Читайте такожУ Тернополі викрили заправку, яка працювала без дозвільних документів (фото) Як повідомив УНІАН заступник начальника управління-начальник штабу оперативного управління ДФС в області Юрій Парило, дві із нелегальних АЗС були стаціонарними, обладнання інших двох (ємності для пально-мастильних матеріалів, паливно-роздавальні колонки, комунікації, фільтри) було встановлено у вантажних фургонах, які приїздили до клієнтів за викликом. За результатами санкціонованих обшуків вилучено 42,5 тис. л дизпалива, два вантажних фургони, обладнаних як «мобільні» АЗС, сідловий тягач з автоцистерною, який здійснював перевезення пального до нелегальних автозаправок. Загальна вартість вилучених із незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей становить 3,8 млн грн Вирішується питання про демонтаж обладнання нелегальних автозаправних станцій. Триває досудове розслідування. Встановлено, що нелегальний бізнес організував мешканець обласного центру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter