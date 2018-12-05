За 11 місяців місцеві бюджети Тернопілля зросли на 24,8% до майже 3,3 мільярда гривень

Надходження з податку на доходи фізичних осіб протягом 11 місяців поточного року склали 2,174 млрд грн, що на 43,6 млн грн більше очікуваного.

Протягом січня-листопада цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 3,27 млрд грн податкових платежів.

Як повідомили УНІАН у Секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з відповідним минулорічним періодом надходження зросли на 651,7 млн гривень.

Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, такого результату вдалося досягти завдяки вжитим заходам щодо детінізації економіки, протидії нелегальній найманій праці.

«Самі суб’єкти господарювання та мешканці області розуміють, що сплачені ними податки повертаються у регіон у вигляді фінансування соціально-культурної сфери, спеціальних програм», – зауважив Комендат.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопілля, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок. Надходження з податку на доходи фізичних осіб протягом 11 місяців поточного року склали 2,174 млрд грн, що на 43,6 млн грн більше очікуваного. Порівняно з аналогічним періодом минулого року сплата цього платежу зросла на 478,3 млн грн.

Єдиного податку «спрощенці» сплатили понад 532,7 млн грн, що більше за січень-листопад 2017 року на 122,2 млн грн.