У Тернополі шахрайка вкрала в дитини золоту сережку
13:42, 03 червня 2016Тернопіль
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У Тернополі шахрайка вкрала в дитини золоту сережку.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у дворі будинку на вул. Братів Гжицьких.
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До 6-річної дівчинки підійшла жінка 30-35 років і завела з нею розмову.
При цьому зауважила, що начебто помітила кров у дитини на вусі, відтак нахилилася, щоб краще роздивитися, поправила сережку та, попрощавшись, пішла.
Дитина не відчула, що у неї з вуха зняли золоту сережку. Пропажу виявила бабця дівчинки, яка і звернулася в поліцію.
Зараз правоохоронці розшукують шахрайку.
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