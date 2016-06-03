У Тернополі шахрайка вкрала в дитини золоту сережку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у дворі будинку на вул. Братів Гжицьких.

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До 6-річної дівчинки підійшла жінка 30-35 років і завела з нею розмову.

При цьому зауважила, що начебто помітила кров у дитини на вусі, відтак нахилилася, щоб краще роздивитися, поправила сережку та, попрощавшись, пішла.

Дитина не відчула, що у неї з вуха зняли золоту сережку. Пропажу виявила бабця дівчинки, яка і звернулася в поліцію.

Зараз правоохоронці розшукують шахрайку.