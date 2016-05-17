Патрульна поліція Тернополя створила першу в Україні велобазу

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, це пілотний проект, аналогів якому немає у жодній області.

Велобаза покликана попередити крадіжки велосипедів.

«До бази вносимо фотографію велосипеда, назву і номер рами, а також анкетні дані власника та його контактний телефон. Екіпажі патрульних, патрулюючи свій квадрат, підходять до велосипедистів, просять дозволу сфотографувати їхній транспортний засіб і збирають дані. Окрім того, кожен охочий може звернутися в управління і доповнити базу своїми даними», - розповів заступник начальника патрульної поліції Тернополя Олег Сороковий.

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На даний час велобаза містить дані близько 150 власників велосипедів.