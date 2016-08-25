На Тернопільщині 31-річний чоловік поранив неповнолітнього з травматичного пістолета.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора у селі Борщівка Ланівецького району.

Встановлено, що 31-річний житель сусіднього села Вікнини власним транспортним засобом віз до Львова односельців. На вулиці в Борщівці він побачив трьох молодих людей, які попереднього дня приїжджали у Вікнинини і провокували бійку.

Чоловік вирішив їх провчити, вийшовши з салону авто, двічі вистрелив у повітря з травматичного пістолета. Третьою кулею поцілив в ногу неповнолітньому.

Пораненого близько 4 год ранку в стані алкогольного сп’яніння доставили в районну лікарню з пораненням лівого стегна.

Щодо 31-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).