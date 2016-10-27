У Тернополі на крадіжці затримали чоловіка, який відсидів у в’язницях більше двадцяти років

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Національної поліції Тернопільської області, зловмисник вийшов на волю чотири дні тому.

Читайте такожУ Тернополі в підозрююваного у крадіжці мобільного вилучили пістолет

На черговий злочин чоловік пішов уночі. Він проник до торгового закладу, пошкодивши обшивку стін і вхідні двері. В приміщенні спрацювала тривожна сигналізація. За кілька хвилин поліцейські охорони затримали зловмисника на місці злочину.

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що за ґратами він почуває себе комфортніше, ніж на волі.

Стосовно підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка).