Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав керівників районів активізувати роботу щодо створення фермерських комплексів, щоб отримати на ці цілі державну фінансову дотацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це керівник області вів мову під час скайп-наради з головами районних державних адміністрацій.

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Він зазначив, що у 2018 році на підтримку агропромислового комплексу з Державного бюджету буде виділено 6,3 млрд грн. Зокрема, 4 млрд грн – на розвиток тваринництва, 1 млрд грн – на розвиток малого фермерства та обслуговуючих кооперативів, 1 млрд грн – на придбання сільгосптехніки, 300 млн грн – на розвиток садівництва і 66 млн грн – на часткове відшкодування відсоткової ставки по кредитах.

«Ця сума не буде розподіляться пропорційно між регіонами, тобто регіон, який буде активний в питаннях створення кооперативів, будівництва фермерських комплексів, а також в напрямку розвитку садівництва, зможе залучити найбільшу суму. Тому нам сьогодні потрібно, навіть не чекаючи фінансування з боку Міністерства аграрної політики, терміново включатися в роботу і вже здійснювати кроки щодо проектування, розробки та виділення земельних ділянок», – підкреслив Барна.

Він зауважив, що 2,5 млрд грн передбачається на будівництво нових ферм та комплексів.

«Максимальний кредит передбачається на рівні 10 млн. євро на будівництво одного тваринницького комплексу. Хотів би відзначити, що це будівництво має бути з подальшим вирощуванням великої рогатої худоби. При цьому, кредит буде виділятися під 3% на 5 років, а також передбачається максимальний розмір відшкодування тіла кредитів до 25%. Звертаю увагу голів адміністрацій 4-ох районів – Заліщицького, Гусятинського, Кременецького та Підгаєцького, в яких відсутні тваринницькі комплекси великої рогатої худоби. Це ваш шанс підняти галузь тваринництва. Тому прохання не чекати, а вже на сьогоднішній день розробляти проектно-кошторисну документацію та виділяти земельні ділянки і шукати сільгосппідприємства, які готові працювати в даному напрямку», – сказав голова ОДА.