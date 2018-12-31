Зимовий відпочинок 2019: небанальні та бюджетні місця України для катання на лижах та сноубодрі

Традиційно епіцентрами зимового відпочинку і найкращими місцями для катання на лижах та сноуборді в Україні є Карпати, а саме Буковель, Драгобрат, Славське, Плай та інші курортні містечка. Тому якщо хочете відірватися на повну - вам саме сюди. Однак слід розуміти, що в святковий сезон відпочинок там обходиться доволі дорого, тай вільні місця не так вже й легко знайти. Водночас для тих, хто шукає альтернативу українським Карпатам, УНІАН підготував добірку цікавих та бюджетних місць в інших частинах України, де можна насолодитися улюбленим екстремальним заняттям.

«Альпійська долина» під Харковом

Гірськолижний центр «Альпійська долина» розташований всього в 15 км від Харкова в селі Борова Зміївського району. Це чудове місце, в якому можна провести яскраві та насичені вихідні.

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У комплексі розташовані дві траси протяжністю по 400 метрів. На кожній з них - різні перепади висот. Ви можете вибрати будь-яку з них, виходячи зі свого досвіду і навичок. Піднятися наверх можна на паралельних підйомниках.

Прокат інвентаря налагоджений, але за великого напливу відвідувачів бувають перебої. Тому якщо немає власних лиж чи сноуборду, чергу слід займати завчасно. Також у комплексі хороше освітлення, тому кататися можна навіть вночі.

Ціни:

- разовий підйом коштує 15 грн;

- абонементи від 180 грн на півдня і від 250 грн на день;

- діють знижки для студентів, школярів та дітей.

Як дістатися: на машині з Харкова в сторону села Васищеве, далі за вказівниками або електричкою до села Борова, потім знову за вказівниками. Якщо їхати з Києва, то найкраще потягом, автобусом чи літаком до Харкова, а там маршрутним таксі із залізничного вокзалу.

«Водянки» на Черкащині

У Черкаській області в рамках україно-австрійського туристичного проекту шостий рік працює комплекс «Водяники». Комплекс розташований в Звенигородському районі Черкаської області в оточенні мальовничих придніпровських пагорбів.

Тут функціонує нова 4-крісельна «канатка» і бугельний підйомник, кілька трас окремо для новачків і профі загальною протяжністю 2 км, сноуборд-парк з трьома лініями трамплінів і half-pipe для професіоналів і екстремалів. Крім спортінвентарю в прокат дають квадроцикли. Також на території комплексу працює ціла лижна школа. Це відмінне місце для того, щоб навчитися кататися.

На території центру «Водяники» є готельний комплекс, де можна переночувати, кілька кафе і ресторанів, а також лазня – саме в ній після насиченого дня можна порелаксувати.

Ціни:

- разовий підйом - 40 грн (бугельний), 43 грн (крісельний);

- абонемент на день коштує від 440 гривень;

- абонемент у вихідні від 480 гривень і вище, якщо включені вечірні години до 20:30;

- ціна за проживання в готельному комплексі в двомісному номері стандарт – від 1100 грн;

- в гостьовому будинку в приватному секторі можна знайти варіант розміщення за 300-500 грн на добу.

Як дістатися: на машині в село Водяники або автобусами з Черкас до Звенигородки, а звідти - в село Водяники.

Лижня на хуторі біля Диканьки

База «Корчак» олімпійського резерву України розташована в ярах біля села Стасі в 20 км від Полтави на території спортивно-оздоровчого комплексу «Диканька».

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Тут є чотири траси, кожна по 400 метрів. Є підйомник, система штучного засніження схилів, канатно-бугельний підйомник і прокат лиж та сноубордів.

Вважається, що досвідченим спортсменам тут робити нічого, але початківці тут можуть відмінно провести вихідні.

На базі можливе нічне катання, передбачено медобслуговування і є кафе. Можна також кататися на конях та санчатах. За мірками Драгобрату чи Буковеля тут, звичайно, все дуже скромно, але водночас душевно і недорого.

Ціни:

- абонемент на годину коштує 40 грн;

- індивідуальні заняття з інструктором від 80 грн;

- ціна за проживання в готельному комплексі від 100 грн за людину.

Як дістатися: на машині по автодорозі Полтава - Гадяч в сторону Диканьки до вказівника на право на село Стасі. Далі близько 1 км по прямій, а на перехресті буде покажчик «Гірськолижна база «Корчак». Також можна автобусом до Полтави, а вже звідти маршрутними таксі до самого комплексу.

Крім того, 7 років тому під Полтавою запрацював ще один гірськолижний комплекс – «Сорочин Яр». Він базується в селі Петрівка в 10 км від Диканьки і в 15 км - від самої Полтави.

Місцеві гірськолижні схили обладнані на доволі високому рівні. Зокрема, на території комплексу є дві траси по 300 метрів, навчальна траса та тюбінг-траса. Працює два бугельні витяги та один дитячий.

Крім лиж тут пропонується прокат спорядження та катання на ковзанах, санях та сноубордах.

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Голодних і втомлених спортсменів відігріває фастфуд-кафе, у якого навіть панорамний майданчик є. А перевірити, чи багато снігу лежить на пагорбах і наскільки людно, можна за допомогою онлайн-трансляцій з веб-камер.

Ціни:

- 1 підйом – 30 грн;

- 50 підйомів – 700 грн;

- 100 підйомів – 900 грн;

- індивідуальні заняття з інструктором від 250 грн година.

Як дістатися: на машині від Полтави слід їхати в сторону Диканьки через Петрівку, а там по покажчику на «Сорочин яр». Також до комплексу можна дістатися автобусом.

Альтернатива Карпатам у Одесі

Найпівденніший гірськолижний рай знаходиться в 90 км від Одеси в селі Березівка.

Тут є два лижних спуски з двома бугелями по 650 метрів і навчальним спуском у 130 метрів з бебі-ліфтом. Також цього року Березовський курорт запустив трасу №3, яка вважається найдовшою і найскладнішою. Працює траса для тюбінгу і їх прокат.

У прокаті є лижі та черевики всіх розмірів. А от що стосується сноуборда, то взяти на прокат його тут буде складно, адже їх в комплексі поки що мало.

Враховуючи південний клімат в Одесі, вся ця пишнота засніжуються штучно, а траси рівняються сучасними ратраками. Однак для жителів Одеської області та гостей міста така «гірка» вже встигла стати відмінним приводом провести активно вихідні, не від’їжджаючи в іншу частину країни.

Ціни:

- денний ski-pass від 250 грн;

- індивідуальні заняття з інструктором від 150 грн на годину.

Як дістатися: на машині від Одеси слід їхати в сторону Березівки за вказівниками. Також є електричка Одеса-Колосівка (до платформи «1214 км»). Модна замовити трансфер з платформи автобусом адміністрації комплексу (попередньо треба зателефонувати) або пішки 30-40 хв. Також є автобус Одеса-Березівка.

Київські пагорби

Міський гірськолижний комплекс «Протасів Яр» розташований в центрі Києва неподалік від Республіканського стадіону. Це дуже популярне місце відпочинку киян, тому слід готуватися до натовпу, причому не лише у вихідні. Місце особливо цінують за можливість після важкого трудового дня покататися на лижах чи сноуборді майже в центрі міста.

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На території комплексу функціонують 4 траси різних рівнів складності: для дітей, новачків, тих, хто вдосконалює навички, і для досвідчених спортсменів. Є нічні катання (в ніч з суботи на неділю). Комплекс часто проводить акції та конкурси.

Голодними тут теж нікого не залишать, адже на території комплексу працюють кілька точок фаст-фуду.

Ціни:

- 1 підйом від 15 грн (в залежності від часу і дня тижня);

- нічне катання – 300 грн;

- комплект гірськолижного інвентаря від 200 грн день;

- індивідуальні заняття з інструктором від 450 грн за годину.

Як дістатися: доїхати до «Протасового Яру» можна на маршрутках №495, №450 і тролейбусі №40 від станції метро «Олімпійська».

Також в 15 хвилинах їзди від столиці в мальовничому місці над Київським водосховищем розмістився гірськолижний комплекс «ВишГора».

Лижні спуски і траси тут набагато цікавіші, ніж у «Протасовому Яру». Крім того, тут є єдиний в околицях Києва сноупарк з трамплінами, рейлами та кікерами. Саме те, що потрібно відчайдушним екстремалам.

В комплексі працюють системи засніження та ратрак. Також є нічні катання, але за них краще домовлятися наперед - у вихідні на них великий ажіотаж і комплекс не завжди справляється з напливом бажаючих покататися.

Ціни:

- 1 підйом – 30 грн;

- нічне катання – 250 грн;

- абонемент на цілий день - 550 грн (він діє тільки на вихідні та свята);

- комплект гірськолижного інвентаря від 120 грн година.

Як дістатися: їхати до комплексу «ВишГора» на громадському транспорті доведеться з двома пересадками. Біля метро «Героїв Дніпра» потрібно сісти на приміську маршрутку №397, а якщо їхати від площі Тараса Шевченка - на №398. В обох варіантах проїзду потрібно вийти в Вишгороді на зупинці «Аптека», а там пересісти на місцеву маршрутку №1 і доїхати до кінцевої.

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Як бачимо, не обов’язково вибиратися в іншу частину країни, щоб чудово провести час, відпрацьовуючи свої навички катання на лижах чи сноубордах. Біля багатьох великих міст країни вже облаштовані спеціалізовані гірськолижні комплекси, де можна зайнятися улюбленої екстремальною справою. Крім того, це ідеально підходить для тих, хто не може собі дозволити вибратися на кілька днів до Карпат чи не встиг вчасно потурбуватися про розміщенням та квитки.

Яскравих вам емоцій та крутих спусків!

Юлія Корнійчук