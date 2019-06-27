Місто в об’єктиві: 10 найкрасивіших фотолокацій Львова

1. Вірменський дворик

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На затишному провулку площею якихось кількасот квадратних метрів затишно розмістилися кафедральний собор, паркан, скульптури, дзвіниця, палац архієпископів та жіночий монастир. Зайти до Вірменського дворика можна як з вулиці Лесі Українки, так і з Вірменської.

На найбільш видному місці дворика знаходиться колона Христофора. Її тут встановили ще 290 років тому. Зображений на скульптурі – фундатор відновлення тутешнього храму, голова вірменського суду Христофор Августинович.

Також, прогулюючись тут, варто порозглядати Вірменський собор, який, власне, і дав назву дворику. Церкву побудували ще у 1356-1363 роках за кошти вірменських купців. Сьогодні ця будівля є однією з найстаріших історичних пам’яток Львова. Також колись тут розташовувалось вірменське кладовище, від якого на сьогоднішній день залишились лише поодинокі надгробні плити. Найстаршим із них близько 600 років.

Завдяки концентрації старовини на квадратний метр та мальовничим куточкам Вірменський дворик часто стає місцем для зйомок фільмів та рекламних роликів. Саме тут знімали радянську екранізацію «Трьох мушкетерів». У Вірменському дворику Д’Артаньян кинув виклик Атосу, Портосу та Арамісу. Тут же відбувся нерівний бій з гвардійцями кардинала.

У 2017 році після масштабного ремонту Вірменський дворик отримав нове життя. Сьогодні навіть самі львів’яни відносять це затишне місце до десятки найбільш атмосферних куточків міста.

2. Венеціанське подвір'я (або Італійський дворик)

Цікаве це подвір’я тим, що знаходиться всередині палацу Корнякта просто поруч із площею Ринок.

Венеціанське подвір'я насправді є унікальним, адже в Україні існує лише один будинок з подібним двориком – Лівадійський палац у Криму (але його побудували на 300 років пізніше).

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Для тих, хто не посоромиться зайти на просторе внутрішнє подвір’я палацу, відкриється справді вишуканий вид. Як і будівля, двір виконаний у стилі італійського Ренесансу з триярусними відкритими галереями. Саме завдяки своєму стилю подвір’я і отримало назву. На хвилинку здається, що ти в італійській Венеції, наскільки схожою є архітектура.

Територія вражає симетричністю – усі двері, балкони та тераси мають віддзеркалені копії. Якщо звернути увагу на колони, можна помітити, що вони змінюються з висотою: масивні на першому поверсі, стрункіші на другому і найбільш граційні на третьому, що гармонійно завершуються вишуканими верхівками – капітелями.

Італійське подвір’я має прекрасну акустику, яку неможливо не використати. Тут регулярно відбуваються концерти камерної музики, а також виступи оперних артистів.

Це одне з найулюбленіших місць відпочинку львів’ян та гостей міста. У кав’ярні, що розташована поруч, за філіжанкою кави можна приємно поспілкуватись, послухати чарівну музику, насолоджуючись красою та величчю унікальної архітектури, яка наче випадково опинилася у центрі Львова.

3. Домініканський собор

Це місце, від одного погляду на яке можна закохатися у місто Лева. Домініканський собор виконаний у стилі пізнього бароко і трохи нагадує Карлскірхе у Відні. Ця масивна споруда міцно вклинилася у середмістя галицької столиці. Адже без неї Львів був би уже не Львів. Мабуть, виглядав би якось менш по-європейському.

Внутрішнє оздоблення собору також розкішне. Тут збереглося чимало скульптур, які мають міжнародну цінність. Наприклад, в інтер’єрі є скульптурні алебастрові надгробки XVI століття, перенесені з древніх підземель, а також мармуровий надгробок графині Дунін-Борковської, який 1816 року створив відомий датський скульптор Торвальдсен.

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На жаль, у радянські часи храм зазнав скрути. Спочатку його використовували як склад будматеріалів, потім, за іронією долі, тут організували музей атеїзму. Вже в період незалежності його перейменували на музей історії релігії та перенесли із собору до корпусу келій.

Як і багато інших красивих пам’яток, собор зовсім по-іншому виглядає ввечері, з підсвіткою. Він стає ще більш таємничим, об’ємним та непорушним. Наче говорить: «Поки стою я, Львів залишатиметься таким, яким ви його любите».

Ну і, звісно, цю місцину облюбувати Instagram-користувачі. Фото біля дверей храму вже стало своєрідним must have серед туристів. Тепер селфі біля оперного – уже не в тренді. Маєш світлину біля Домініканського собору – отже, «зачекінився» у Львові.

4. Будинок вчених

Ще одне унікальне, без перебільшення, місце у Львові. Кількадесят років тому у Будинку вчених діяло Національне казино. Однак під цим словом раніше розуміли не лише заклад для любителів азартних ігор. Це був швидше клуб із пишними бальними залами, бібліотекою, більярдом, а інколи і театральною сценою. Тут можна було відвідати костюмований бал, послухати музику, обговорити важливі політичні чи фінансові питання або просто пограти в карти у затишній атмосфері. Такий собі елітний клуб у центрі старого Львова. Місцеві стверджують, що тут навіть виступав один із нащадків Моцарта. Однак розваги зникли з цієї будівлі під час Другої світової війни. У приміщення німці приводили молодих галичан, яких далі відправляли на каторжні роботи до Німеччини.

Перше, що спадає на думку при згадці Будинку вчених у Львові – розкішний інтер’єр. Впевнена, байдужими він не залишає нікого.

Внутрішні інтер'єри Будинку вчених щедро декоровані ліпниною та оформлені численними різьбленими деталями, виконаними з різних порід дерева. Чого лише вартують дубові сходи, які ведуть на другий поверх, фонтан, з якого під час вечірок лилося шампанське, чи зала з розсувними стінами. А мармурові та алебастрові каміни створюють відчуття затишку. Частково у приміщенні й досі збережені старі меблі та світильники. Багато архітекторів називають колишнє казино одним із найбільш архітектурно довершених будинків Львова.

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І знову ж, тут знімали «Мушкетерів». Саме цими розкішними сходами підіймався герой Михайла Боярського до кардинала, аби зіграти партію в шахи.

Сьогодні у будівлі знаходиться ресторан. Крім того, тут намагаються відродити львівські бали, а ще здають приміщення для проведення конференцій, зустрічей, весільних фотосесій, а також проводять екскурсії.

Під час 45-хвилинної екскурсії вам вдасться пройтися місцем заїзду кінних екіпажів, оглянути внутрішнє подвір'я будинку, яке слугувало майданчиком для паркування карет, і оцінити розкішні інтер'єри.

5. Лиса гора

Певно, кожен турист, який бував у Львові, має фото з Високого замку. Але у Лисої гори є одна додаткова перевага – якраз з неї видно Високий замок! До того ж, панорама міста, яка відкривається з цієї вершини, нічим не гірша. А навіть оригінальніша та романтичніша.

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Лису гору називають однією з найбільш фантастично-заворожуючих місцин Львова. Мабуть, як і в кожному іншому місті, де є Лиса гора, і тут не обійшлося без асоціацій з відьомством. Місцеві жителі запевняють, що львівська Лиса гора приховує інтригуючі історії чаклунства та відьомства древніх часів.

Історія Лисої гори розпочалася разом з історією міста. Саме тут у ХІV столітті розкинувся другий замок-палац короля Лева Галицького. Сама назва з’явилася після нападу поляків на місто у 1340 році. Тоді було зруйновано королівський замок, який так ніхто і не став відбудовувати. Багато років гора була спустошена, на ній не було ні лісу, ні будівель, за те її і почали називати Лисою.

Кажуть, що саме з тих пір Лису гору облюбувала нечисть: там проводилися зібрання відьом, чарівниць та чортів. За легендою, відьми зліталися на гору опівночі, сідали в коло і різними примовками викликали Сатану, після чого за вказівками нечистого коїли безлад та завдавали людям шкоди.

Сьогодні ж Лиса гора мало у кого асоціюється з нечистою силою. Єдине, чого радять остерігатися на шляху до її вершини – крутих схилів, бо їх там чимало.

6. Стрийський парк

Дехто називає цей парк найкрасивішим в Україні, хтось просто їде сюди, щоб сховатися від спеки під кронами дерев та влаштувати пікнік. Так чи інакше – і у львів’ян, і в гостей міста це місце спадає першим на згадку, коли лунає запитання «Який парк відвідати у Львові?».

Стрийський парк був спроектований більше 140 років тому, у 1877 році. Вже тоді його називали одним із найгарніших парків тогочасної Європи. Парк умовно складається з трьох частин: нижньої, верхньої та дитячого сектора. Нижній партер – найстаріша паркова частина – це просторі газони. Тут можна побачити екзотичні рослини, декоративні дерева та чагарники. Верхня частина парку – це густий лісовий масив, що підступає до липової алеї.

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Багато хто думає, що на території Стрийського парку колись був замок. Однак руїни, які можна побачити в глибині території, насправді є декоративними. Вони були створені у 1894 році.

А ще у Стрийському парку росте верба Шевченка. Знайти її можна поруч з озером із лебедями та скульптурою русалки. Насправді Тарас Григорович не садив тут дерев, натомість гілку, з якої виросла верба, привезли українські письменники з казахських степів, де відбував заслання Кобзар. Її урочисто висадили у парку в соту річницю похорону Шевченка на Чернечій горі в Каневі.

7. Вулиця Лесі Українки

Це просто неймовірна вулиця, мальовничішу за яку у Львові важко знайти. Тут можна неспішно прогулятися, порозглядати цікаву архітектуру та пройнятися справжнім духом Львова. Або, як варіант, – сісти на терасі одного із закладів, яких тут чимало. Наприклад, кав'ярня «Скарбек». Тут грає особлива музика, пахне свіжозвареною кавою та шоколадним тортом «Захер». Одним словом, це рай для любителів кави та десертів. Адже Львів без кави – уже не Львів. А де нею краще посмакувати, як не на вулиці Лесі Українки, де і оку приємно, і голодним не залишишся.

А от поснідати на Лесі Українки найкраще у забігайлівці Punkt coffee & hot dogs. Ви можете сісти за столиком на свіжому повітрі та посмакувати гранолою, омлетом, круасанами, а якщо дуже голодні – бургерами чи хот-догом.

Кажуть, що саме вулиця Лесі Українки – найбільш фотогенічна у Львові. Звідси і правда виходять просто неймовірні світлини, що підтверджують користувачі у соцмережах. А ще вздовж вулички просто посеред дороги розташовані красиві лавочки, які є візитівкою цього місця. Хочете всім заявити, що були саме на Лесі Українки – робіть фото з ними.

8. Центр Шептицького

А цей об’єкт трохи вибивається як з нашого списку, так і з класичного архітектурного ансамблю Львова. У сріблястій футуристичній будівлі на території Українського католицького університету знаходиться Центр митрополита Андрія Шептицького. По суті, це сучасна багатофункціональна бібліотека, яка відкрилася у 2017 році.

Це вже не той Львів, який переважно знають туристи, це Львів новий. За задумом архітекторів, фасад будівлі нагадує кіпу книг, що проводить аналогію з бібліотекою. Всередині є кав’ярня, читальні зали, книжкова та сувенірна крамнички, а також навчальні аудиторії та конференц-зали.

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На другому поверсі бібліотеки знаходиться відкрита тераса з панорамою на студмістечко і храм Святої Софії. Всього у будівлі три тераси – дві відкриті та одна напівзакрита. Фонд бібліотеки налічує 146 тисяч примірників книг. Більша частина з них знаходиться на стелажах у вільному доступі, а рідкісні книги – у книгосховищі центру. У бібліотеці діє електронна система самостійного пошуку необхідної книги, що працює через термінали.

Також на 4 поверсі футуристичної будівлі знаходяться навчальні аудиторії, де студенти та викладачі католицького університету працюють над своїми проектами. Такий от сучасний творчий та науковий простір просто у центрі Львова.

9. Тераса ресторану «36по»

Для любителів кулінарного туризму пропонуємо відвідати терасу, та й сам ресторан з цікавою назвою «36по». Він розташований аж на п’яти поверхах, кожен з яких має власну стилізацію та настрій. Якщо потрібно було б описати заклад одним словом, це, безперечно, було б «дивувати».

Ресторан працює за концептом Ukrainian Food Art, що означає поєднання кулінарних традицій, мистецтва та інновацій. Це саме те місце, де можна відчути дух високої кухні, неначе ти в мішленівському ресторані Парижу. Насправді вражає все – від інтер’єру до меню та подачі страв.

Одразу ж після входу в ресторан погляд приковує головна «цяцька» закладу – гігантський акваріум, який є найвищим в Україні та простягається на два поверхи вгору. У ньому можна побачити акул, скатів та інших незвичайних морських істот. В іншому залі знаходиться інша «най» – найбільша в Україні колекція тропічних рослин. Просто зі стелі тут звисають різноманітні квіти та грона справжнього винограду.

Варто вам лише озирнутися, і ви побачите ще одну дивину ресторану – незвичайний рояль, який самостійно грає безліч мелодій. Клавіші інструменту, наче в казці, рухаються у ритм музики. Крім того, кожен охочий може сісти за рояль та спробувати себе в ролі музиканта.

А «вишенькою на торті» тут є неймовірна тераса-кабріолет, обладнана справжнісіньким відкидним дахом. Звідси відкривається чудова панорама на історичну частину Львова.

10. Палац гіпсових королів

Для тих, хто готовий трохи відійти від центру, є ще одна цікава і дуже мальовнича локація – Вілла гіпсових королів (або вілла Юзефи Франц). Мабуть, це найбільша окраса й архітектурний скарб вулиці Коновальця.

Збудована вілла у 1892 році, а перебудована – у 1904 році. Вона є класичним зразком необарокової палацової архітектури у Львові. Дизайн інтер'єру зберігся майже ідеально – у віллі й досі залишилося унікальне ліпне оформлення стін та плафонів.

Після закінчення війни, у 1950-х роках в будівлі розмістили відділення обласного туберкульозного дитячого диспансеру. Сьогодні ж тут розташовується Львівський обласний фізкультурний диспансер лікарського напрямку. У 2010 році вілла Юзефи Франц увійшла до топ-15 найбільш яскравих житлових будинків Києва, Одеси та Львова.

Взагалі на вулиці Коновальця можна побачити багато гарних віл, ледь не кожен будинок змушує зупинитися і розглядати його. Та і сама вуличка дуже красива, а ось натовпу туристів, як у центрі Львова, тут немає.