З 2019 року ціни на номери в іспанських готелях злетіли майже на 50%.

Через підвищений попит туристів на відпочинок в Іспанії ціни в готелях і хостелах станом на травень 2025 року зросли на 7% у річному обчисленні.

Водночас нові дані показують, що середня вартість номера в травні 2025 року становила майже на 50% більше, ніж у 2019 році, повідомляє The Olive Press.

Як зазначають аналітики, тенденція демонструє стійке зростання з 2017 року, перерване тільки різким падінням у 2020 році через обмеження на поїздки через пандемію COVID-19.

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Зростання цін на готелі в Іспанії збігається з відродженням туризму після пандемії: Євростат повідомляє про 70%-ве зростання кількості туристів у країні з 2021 року, і ця тенденція продовжує набирати обертів.

Експерти припускають, що зростання цін спричинене поєднанням кількох чинників. Обмежене будівництво нових готелів і нещодавні обмеження на розміщення на Airbnb у межах урядових заходів із вирішення проблеми нестачі житла обмежили пропозицію, що призвело до зростання витрат.

Тим часом, такі регіони, як Балеарські острови, де туризм становить майже половину економіки, згідно з дослідженнями Європейського парламенту, бачать, як наслідки позначаються на місцевих ринках, а житло стає дедалі недоступнішим.

Видання також нагадує, що Іспанія прийняла рекордні 94 мільйони іноземних гостей 2024 року, що на 13% більше, ніж попереднього року, а прогнози CaixaBank Research пророкують 5%-ве зростання ВВП у сфері туризму 2024 року.

Однак, як зазначили в Travel and Tour World, крім доходів до бюджету масовий туризм також приніс чимало проблем, зокрема, пов'язаних зі зростанням цін на нерухомість.

Водночас Іспанія вже на шляху до того, щоб знову побити минулорічні показники з туризму і прийняти понад 100 мільйонів туристів у 2025 році. Наразі висхідна траєкторія не показує жодних ознак уповільнення, змушуючи багатьох замислитися над тим, як Іспанія балансуватиме свою економіку, засновану на туризмі, з потребами своїх жителів.

Проблеми з житлом в Іспанії

Як раніше повідомляв УНІАН, останніми роками на тлі сплеску надмірного туризму в Іспанії різко загострилася житлова проблема. Місцеві жителі скаржаться, що для них залишається дедалі менше доступного житла під довгострокову оренду, оскільки власники нерухомості бажають здавати її дорожче туристам подобово. Це призвело до масових протестів проти туризму по всій країні, останні з яких відбулися минулими вихідними.

Тим часом іспанська влада намагається знайти рішення кризи з житлом. Так, у травні цього року платформі Airbnb наказали видалити понад 65 тисяч пропозицій для туристів, нібито через порушення правил реєстрації.

Незабаром уряд Іспанії також анонсував податок на короткострокову оренду житла туристам у розмірі 21%, який удвічі перевищить ставку на номери в готелях.

Зі свого боку в Airbnb заявили, що несправедливо покладати відповідальність за проблему тільки на них, оскільки в готелях, як і раніше, зупиняється набагато більше туристів.

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