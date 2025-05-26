У країні хочуть ввести новий податок у 21% на житло на Airbnb.

Уряд Іспанії запропонував новий податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 21% на короткострокову оренду житла туристам, який удвічі перевищить ставку на номери в готелях. Таким чином влада сподівається вирішити житлову кризу в країні на тлі масових протестів проти надмірного туризму.

Цей крок спрямований на розв'язання зростаючої стурбованості з приводу наявності та доступності житла для жителів, оскільки орендодавці дедалі частіше надають перевагу більш вигідній короткостроковій оренді, пише The Independent.

Зазначається, що пропонований податок, який застосовуватиметься до всіх орендних договорів терміном менше ніж 30 днів, вплине на значну частину туристичного сектору Іспанії.

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Минулого року приблизно третина з 94 мільйонів відвідувачів Іспанії віддали перевагу оренді приватних будинків або апартаментів замість готельних номерів, які наразі оподатковують 10-відсотковим ПДВ, тоді як з короткострокової оренди в материковій частині Іспанії ПДВ не стягується.

Цей захід є частиною ширшого законопроєкту про житло, представленого урядом меншості на чолі з соціалістами. Утім, проведення законопроекту через глибоко розділений парламент є значною проблемою, зазначає видання.

Тепер перед іспанським урядом стоїть делікатне завдання балансу між економічними вигодами від туризму, ключового рушія економіки країни, і нагальною необхідністю розв'язання проблем з приводу зростання цін на житло. У свіжому звіті Банку Іспанії зазначається, що наразі дефіцит нерухомості в країні становить 450 тисяч будинків. Зокрема, половина житлового фонду на Канарських і Балеарських островах – це або туристичне житло, або будинки, що належать нерезидентам.

Своєю чергою, асоціація власників туристичних апартаментів у Барселоні Apartur стверджує, що короткострокова оренда має оподатковуватися таким самим ПДВ, як і готелі, й називає пропоновану ставку ПДВ у розмірі 21% дискримінаційною.

Розглянутий законопроєкт також містить спірний захід щодо оподаткування громадян країн, які не входять до ЄС, до 100% під час купівлі нерухомості, якщо тільки вона не буде їхнім основним домом, а також збільшення податків, що підлягають сплаті власниками порожньої нерухомості, включно з другими будинками.

Тим часом, місцева і регіональна влада вже обмежує нові ліцензії на туристичну оренду в Малазі та Мадриді, а в Барселоні її хочуть повністю заборонити до 2028 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Іспанії наказала Airbnb видалити з платформи понад 65 тисяч пропозицій для туристів, нібито через порушення правил реєстрації.

Утім, багато профільних експертів і гравців ринку приватної нерухомості схиляються до думки, що основною причиною такого розпорядження стали відчайдушні спроби іспанської влади зменшити градус напруги у місцевих жителів, які протестують проти масового туризму.

Іспанці впевнені, що зростання пропозицій з короткострокової оренди приватної нерухомості для туризму посилило багаторічну житлову кризу в країні, позбавивши місцевих жителів можливості довгостроково орендувати гарне житло в центрі міст за доступною ціною.

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