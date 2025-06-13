У керівництві компанії скаржаться, що несправедливо звинувачувати тільки приватне житло в проблемах туристичних міст.

Платформа з короткострокової оренди житла Airbnb звинуватила в надмірному туризмі в Європі готельну індустрію у відповідь на критику з боку місцевих регулювальних органів та мешканців, що нібито це її послуги призводять до переповненості та житлової кризи в популярних туристичних місцях.

Як заявив у розмові Financial Times віцепрезидент Airbnb Тео Єдинські, компанія просто стала "цапом-відбувайлом" з боку місцевої влади, наприклад, у Барселоні, де раніше відбулися протести проти масового туризму.

"Зрештою на нас покладають більшу частину провини, особливо в міських центрах, але реальність така, що надмірний туризм насправді спричинений готелями", – сказав він. – "Це абсолютно несправедливо".

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Видання нагадує, що останніми роками платформи, які дають змогу здавати житло туристам у короткострокову оренду, як-от Airbnb, Vrbo і Booking.com, зазнавали критики за створення цілої низки проблем, від того, що житло стало недоступним для місцевих жителів, до виснаження запасів води.

Тим часом, офіційна статистика ЄС показує, що більшість гостей, які приїжджають до Європи, вважають за краще зупинятися в готелях – 63 відсотки у 2024 році. Водночас за минулий рік попит у Європі зріс як на готелі, так і на приватні апартаменти, однак саме на останні сиплються звинувачення у створенні кризи.

"Я думаю, меру Барселони потрібно звернути увагу на будівництво готелів, йому потрібно звернути увагу на готелі загалом... і їм потрібно побудувати більше житла... Вони звалюють провину на Airbnb. Вони борються з частиною проблеми, а потім дивуються, чому вона не поліпшується", – сказав Єдинський, додавши, що готелі приваблюють набагато більше туристів, ніж платформи оренди.

Також віцепрезидент Airbnb поскаржився, що урядові репресії щодо короткострокової оренди "розчаровують", оскільки "політики не використовують дані", щоб розглянути "проблеми, які спричиняють надмірний туризм". При цьому він стверджує, що короткострокова оренда навпаки допомагає зменшити переповненість, спрямовуючи туристів у менш відвідувані місця.

Однак доцент кафедри туризму у Вестмінстерському університеті Іларія Паппалепоре зазначила, що готелі, як правило, розташовані в туристичних районах, тоді як оренда Airbnb розкидана містами, що призводить до збільшення галасливого нічного життя, зростання цін на житло і переповненого громадського транспорту в житлових районах. Проблеми, викликані короткостроковою орендою, "назрівали протягом довгого часу, але тепер вони вибухнули", додала вона.

Тим часом, інші гравці ринку короткострокової оренди житла скаржаться, що лобістський підхід Airbnb ризикує загострити напруженість із регулюючими органами та місцевими громадами для всієї галузі. "Вони були... доволі брудними у своїй боротьбі", – сказав один із керівників конкуруючої туристичної платформи.

Зі свого боку представник лобістської групи європейської готельної індустрії HOTREC заявив, що Airbnb настав час "грати за тими самими правилами", що й готельному сектору, додавши, що галузь працює в рамках суворого планування, ліцензування та оподаткування, які відповідають міським стратегіям і місцевому туристичному потенціалу.

"Проблема не в туризмі як такому, а в незбалансованому туризмі. Airbnb працює без достатнього нагляду", – заявили в компанії.

У чому жителі Європи звинувачують Airbnb

Найбільше платформі Airbnb дістається в Іспанії, де місцеві жителі покладають відповідальність за житлову кризу на короткострокову оренду житла для туристів. Іспанці скаржаться, що багато власників нерухомості в популярних містах відмовляються здавати їм гарне житло в довгострокову оренду за доступною ціною, вважаючи за краще здавати його дорожче подобово туристам.

У 2024-2025 роках у різних містах Іспанії, від Барселони до Майорки, регулярно спалахують протести проти масового туризму. Однак факт залишається фактом: економіка країни сильно залежить від туризму, тому відмовитися від нього неможливо.

Це призвело до того, що в травні 2025 року влада Іспанії наказала Airbnb видалити з платформи понад 65 тисяч пропозицій для туристів, нібито через порушення правил реєстрації.

Пізніше уряд Іспанії запропонував ввести новий податок у розмірі 21% на короткострокову оренду житла туристам, який удвічі перевищить ставку на номери в готелях.

При цьому Іспанія – не єдина країна, яка воює з Airbnb. Також обмеження на короткострокову оренду останніми роками анонсували в Греції, Італії, Португалії, Угорщині та низці інших країн.

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