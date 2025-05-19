Серед іншого, під удар потрапили приватні об'єкти розміщення в Барселоні та Мадриді.

На тлі масових протестів проти надмірного туризму в Іспанії, влада країни наказала найбільшій у світі платформі з оренди приватного житла для туристів Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень через порушення правил реєстрації.

Як пише The Independent, серед офіційних причин масового виключення об'єктів зі списку дозволених до здачі під оренду Міністерство з прав споживачів Іспанії назвало відсутність номерів ліцензій, незрозумілі записи про власника і розбіжності в записах.

Цей крок було зроблено на тлі зростаючої кризи доступності житла в Іспанії, яка стала однією з головних причин ескалації протестів проти масового туризму в країні протягом останніх кількох років. Багато місцевих жителів звинувачують поширення короткострокової оренди, особливо на таких платформах, як Airbnb, у посиленні проблеми, особливо в таких популярних туристичних центрах, як Мадрид і Барселона.

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Міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його мета – покласти край загальній "відсутності контролю" і "незаконності" у сфері оренди житла.

"Більше жодних виправдань. Досить захищати тих, хто робить бізнес на праві на житло в нашій країні", – заявив він журналістам.

Останніми роками доступність житла стала серйозною проблемою в Іспанії, оскільки темпи будівництва не встигають за попитом. Тим часом, багато власників приватного житла вважають за краще здавати його короткостроково туристам за вищими цінами, тоді як місцеві жителі не можуть собі його дозволити.

Згідно з офіційними даними, станом на листопад 2024 року в Іспанії налічувалося приблизно 321 тисяча будинків із ліцензіями на оренду житла для відпочинку, що на 15% більше, ніж 2020 року. Ще більше орендодавців працюють без офіційних ліцензій. Через це Міністерство з прав споживачів Іспанії почало розслідування щодо Airbnb у грудні минулого року.

Тим часом в Airbnb заявили, що міністерство не надало їм списки невідповідного житла, і що багатьом власникам не потрібна ліцензія для здачі в оренду своєї нерухомості.

Ба більше, компанія заявила, що міністерство не має повноважень ухвалювати рішення щодо короткострокової оренди та ігнорує постанови суду, в яких зазначено, що Airbnb є цифровою, а не ріелторською компанією.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Каталонії, яка є найвідвідуванішим регіоном Іспанії, ухвалила рішення відкласти плани зі збільшення туристичного податку в рамках зусиль із боротьби з надмірним туризмом.

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