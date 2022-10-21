Нові правила в'їзду в Іспанію набули чинності з півночі 21 жовтня 2022 року.

Влада Іспанії оголосила про зняття обмежень на в'їзд для туристів з-за меж Євросоюзу, що діяли у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Таким чином, у Європі більше не залишилося країн, що вимагають від мандрівників з третіх країн сертифікати вакцинації, ПЛР-тести або довідки про одужання.

Як пише Schengenvisainfo, нові правила в'їзду до Іспанії набули чинності з півночі 21 жовтня 2022 року.

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Тепер мандрівники, які не є громадянами ЄС, можуть в'їжджати в Іспанію без обмежень, пов'язаних з COVID-19, також їм більше не потрібно заповнювати спеціальну медичну форму.

Крім того, вони не зобов'язані дотримуватися будь-яких інших додаткових заходів на території країни.

Пандемія COVID-19 – що відомо

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на середину жовтня 2022 року у світі на COVID-19 захворіли близько 625 млн осіб, з них понад 6,5 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найбільш смертельних в історії.

Сфера туризму чи не найбільше постраждала від наслідків пандемії, адже з березня 2020 року подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, втім, з жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією, проте деякі країни все ж залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього. Люксембург скасував обмеження з 1 жовтня, і в підсумку Іспанія залишилася останньою країною ЄС, що вимагає від мандрівників статус вакцинації.

На даний момент в світі фіксується сплеск захворюваності на COVID-19, проте поки що країни не планують повертати жорсткі обмеження, ставлячись до коронавірусу швидше як до сезонного захворювання.

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