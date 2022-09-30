З 1 жовтня карантинні обмеження скасовує Люксембург.

Іспанія залишилася останньою країною Європи, в якій діють обмеження на в'їзд через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє schengenvisainfo, це відбудеться після того, як з 1 жовтня 2022 року всі карантинні обмеження скасує Люксембург, який зберігав їх до останнього.

Таким чином, Іспанія буде єдиною країною Європи, яка вимагає від мандрівників з третіх країн надання сертифікатів, що підтверджують їхній статус вакцинації, відсутність захворювання або підтвердження видужання.

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Пандемія COVID-19: що відомо

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на вересень 2022 року у світі на коронавірус захворіли понад 600 млн осіб, з них понад 6,5 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найбільш смертельних в історії.

Сфера туризму чи найбільше постраждала від наслідків пандемії, адже з березня 2020 року подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, втім, з жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією, проте деякі країни все ж залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього.

На даний момент в світі фіксується сплеск захворюваності на COVID-19, проте поки що країни не планують повертати жорсткі обмеження, ставлючись до коронавірусу швидше як до сезонного захворювання.