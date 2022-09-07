Вірус уже з пандемічного варіанту перейшов в один із видів ГРВІ.

Коронавірус вже перетворився на звичайне сезонне захворювання, яке буде з людством завжди.

Про це повідомила епідеміолог, професорка Наталія Виноград в ефірі телемарафону.

"Цей підйом - а це вже сьомий підйом захворюваності, який спостерігається планетарно, це не лише проблема України, – він є "лагідний" у порівнянні з попередніми… Сьома хвиля – вона є найменша у всьому світі, те саме спостерігається в Україні. Ми маємо третій рік пандемії, і за цей час понад 611 млн людей на планеті перехворіли", - сказала Виноград.

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За її словами, сьогодні COVID-19 цілком вписується в групу сезонних грипоподібних захворювань, якщо клінічна картина тяжча, або в групу гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

"І ми вже бачимо, що він буде мати визначену сезонність. Це початок сезонного підйому, він буде мати осінньо-зимову сезонність. І в тому плані - відсутність тяжких клінічних форм в такій кількості, які ми мали попередньо. У нас сьогодні реанімації не зайняті. Вірус уже з пандемічного варіанту перейшов в сталий, один із видів ГРВІ, який буде з нами далі йти, очевидно, стільки, скільки існуватиме людство", - зазначила епідеміолог.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Міністерство охорони здоров'я планує дозволити щеплення четвертою дозою від COVID-19 для всіх українців.

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