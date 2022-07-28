Влада країни залишає за собою право повернути деякі карантинні обмеження при перетині кордону, якщо ситуація із захворюваністю COVID-19 знову погіршиться.

Франція з 1 серпня 2022 року скасовує всі карантинні обмеження, що діяли в країні через пандемію коронавірусу.

Таке рішення ухвалив парламент Франції, повідомляє schengenvisainfo.

Разом з тим, влада країни залишає за собою право повернути деякі карантинні обмеження при перетині кордону, якщо ситуація із захворюваністю COVID-19 знову погіршиться. Зокрема, мова йде про можливість повторного введення вимоги наявності сертифікатів вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус.

Як повідомляв УНІАН, хоча з весни 2022 року більшість країн світу почали скасовувати всі карантинні обмеження, а в самому ЄС скасували вимоги наявності сертифікатів вакцинації, коронавірус все ще існує і навіть мутує.

Днями на батьківщині коронавірусу – в китайському Ухані – знову ввели локдаун, хоч і частковий. Там виявили чотирьох носіїв вірусу без симптомів.

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