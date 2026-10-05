Різдвяний ярмарок у країні-сусідці України визнали найкрасивішим у Європі

Туристам радять обов'язково відвідати різдвяне містечко в Угорщині цього року.

Різдвяний ярмарок Advent Bazilika в угорській столиці Будапешті визнали найкрасивішим у Європі для відвідування у 2026 році.

До такого висновку дійшли експерти туристичного порталу Europe's Best Destinations, дослідивши тисячі різдвяних містечок по всій Європі. Спочатку незалежні профільні журналісти склали шорт-лист із 40 ярмарків, а потім понад 11 тисяч мандрівників з усього світу шляхом голосування обрали переможців.

У підсумку до списку увійшли як визнані різдвяні столиці та історичні ярмарки з романтичною атмосферою, так і святкові локації нового покоління, що поєднують у собі традиції, креативність, гастрономію та унікальні декорації, зазначають укладачі рейтингу.

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Ярмарок Advent Bazilika в Будапешті, що посів перше місце, розташований на тлі величної базиліки Святого Стефана. Він гармонійно поєднує в собі традиційні угорські ремесла та гастрономію з ефектними світловими проекціями, святковими виставами та особливою атмосферою, що перетворює центр Будапешта на казку в різдвяний період.

Аналітики відзначають, що Advent Bazilika вже неодноразово входила до числа найкращих різдвяних ярмарків Європи, демонструючи стабільність, якою можуть похвалитися небагато святкових подій, та доводить, що різдвяна традиція здатна постійно оновлюватися, не втрачаючи при цьому своєї самобутності.

Окрім Будапешта, цього року рейтинг охоплює найрізноманітніші куточки Європи, пропонуючи поглянути на Різдво під різними кутами: від імперської елегантності Відня до історичних традицій Страсбурга та Дрездена, казкової краси Праги та Таллінна, а також унікальних святкових локацій у невеликих містечках.

Загалом до підсумкового рейтингу увійшли дев'ять різдвяних ярмарків по всьому європейському континенту.

Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи 2026

Advent Bazilika, Будапешт, Угорщина: з 13 листопада 2026 року по 1 січня 2027 року. Vienna Christmas Market, Відень, Австрія: з 6 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року. Prague Christmas Market, Прага, Чехія: з 28 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року. Strasbourg Christmas Market, Страсбург, Франція: з 26 листопада по 24 грудня 2026 року. Tallinn Christmas Market, Таллінн, Естонія: з 20 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року. Dresden Christmas Market, Дрезден, Німеччина: з 25 листопада по 24 грудня 2026 року. Gengenbach Christmas Market, Генгенбах, Німеччина: з 27 листопада по 23 грудня 2026 року. Graz Christmas Market, Грац, Австрія: з 20 листопада по 24 грудня 2026 року. Manchester Christmas Market, Манчестер, Англія: з 6 листопада по 22 грудня 2026 року.

Ідеї для подорожей цієї зими

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристам назвали 10 найвигідніших напрямків по всьому світу, куди поїхати погрітися на сонечку цієї зими.

Також експерти визначили 13 найкращих місць у Європі для відвідування цієї зими.

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