Вже час готуватися до подорожі: названо найкращі місця в Європі для відвідування взимку

При цьому експерти радять планувати подорож на низький зимовий сезон.

Хоча до зими ще три місяці, досвідчені туристи починають готуватися до зимових подорожей заздалегідь, особливо якщо вони планують свою відпустку на святковий період.

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet уже назвали найкращі місця в Європі для подорожей цієї зими.

"Звісно, на більшій частині континенту може бути холодно, але зима в Європі пропонує мандрівникам незліченні можливості для ідеального відпочинку. Відчуйте мороз, вирушивши спостерігати за північним сяйвом над засніженими пейзажами Лапландії. Або втечіть від нього, вирушивши на пляжі Фуертевентури, щоб погрітися на сонечку", – інтригують автори добірки.

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При цьому вони радять звернути увагу на подорожі в низький зимовий сезон (січень-лютий), який дає можливість дослідити деякі з найпопулярніших місць Європи без натовпів туристів.

13 найкращих місць у Європі для відвідування взимку

Каппадокія, Туреччина: для сніжних пейзажів і дослідження підземель. Фуертевентура, Канарські острови, Іспанія: для зимового пляжного відпочинку. Ерірі (Сноудонія), Уельс: для зимових видів спорту. Більбао, Іспанія: для мистецтва та свіжих продуктів. Мадейра, Португалія: для активного відпочинку на природі в теплу погоду. Лазурний берег, Франція: для гламурного відпочинку в міжсезоння. Баварські Альпи, Німеччина: для відвідування засніжених казкових замків. Санторіні, Греція: для відпочинку на грецькому острові без натовпів туристів. Алентежу, Португалія: для поціновувачів вина. Ліон, Франція: для гурманів. Чінкве-Терре, Італія: для незабутнього італійського відпочинку без натовпів туристів. Будапешт, Угорщина: щоб розслабитися в гарячих джерелах і термальних ваннах. Лапландія, Фінляндія: для спостереження за північним сяйвом.

Куди поїхати восени

Раніше УНІАН.Туризм зібрав сім чудових ідей для поїздки на море в осінній сезон. Саме період з вересня по жовтень багато експертів називають найкращим часом для пляжного відпочинку – вже не так спекотно, натовпи туристів розійшлися, а ціни трохи знизилися.

Своєю чергу експерти Travel Off Path назвали сім популярних туристичних напрямків, куди краще не їхати цієї осені. Причини найрізноманітніші – від нескінченних натовпів і природних катаклізмів до тимчасового закриття популярних пам’яток.

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