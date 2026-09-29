Куди поїхати взимку тим, хто хоче погрітися на сонці: названо 10 найвигідніших напрямків

Найвищу позицію серед європейських напрямків посів Алгарве в Португалії.

Щоб пережити спад настрою, який очікує на більшість людей, поїздка в сонячне місце здається чудовим варіантом. Але водночас, як пише Euronews, не хочеться переплачувати за такий відпочинок.

Компанія Post Office Travel Money оприлюднила свій Winter Sun Report 2026, у якому порівняла ціни на поширені туристичні покупки – харчування, напої, сонцезахисний крем і засіб від комах – у 24 напрямках. Мета дослідження – з'ясувати, де туристи отримають найбільше за свої гроші.

Цього року перше місце посів Кейптаун у Південній Африці. Другим став Момбаса в Кенії. Автори дослідження також включили до рейтингу Токіо, хоча автор матеріалу зазначає, що не зовсім погоджується з визначенням японської столиці як напрямку для зимового сонця. Водночас зими там відносно м'які порівняно з деякими європейськими країнами. Токіо посів третє місце.

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Далі в рейтингу розташувалися Коломбо на Шрі-Ланці та Пхукет у Таїланді.

Найвищу позицію серед європейських напрямків посів Алгарве в Португалії – шосте місце. За ним ідуть іспанська Коста-дель-Соль та Тенеріфе на Канарських островах. Серед більш віддалених напрямків дев'яте місце посіла Пунта-Кана в Домініканській Республіці, а десятку лідерів замкнув малайзійський острів Пенанг.

На іншому кінці рейтингу опинилися найдорожчі напрямки для зимового відпочинку. Серед них – Скарборо в Тринідаді і Тобаго, Сент-Джорджес у Гренаді та Фуншал на Мадейрі.

Найвигідніші напрямки для зимового відпочинку у 2026 році: Кейптаун (Південна Африка), Момбаса (Кенія), Токіо (Японія), Коломбо (Шрі-Ланка), Пхукет (Таїланд), Алгарве (Португалія), Коста-дель-Соль (Іспанія), Тенеріфе (Канарські острови), Пунта-Кана (Домініканська Республіка), Пенанг (Малайзія).

Де провести "оксамитовий сезон" в Європі

Нагадаємо, названо найкращі сонячні напрямки в Європі для відпочинку в жовтні. Перше місце посіла іспанська Севілья, де середня температура у жовтні +21°C, а вдень може підніматися до +27°C. Севілью називають найтеплішим містом континентальної Європи. У переліку також - Валлетта, Сардинія, Кіпр, Алгарве, грецький Родос тощо.

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