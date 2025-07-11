Серед причин – масові протести проти туристів.

Туризм в Іспанії, яка є другим за величиною туристичним напрямком Європи, зростатиме повільніше, ніж очікували раніше, оскільки економічна та геополітична невизначеність негативно позначається на інтересі до подорожей.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на дані туристичної бізнес-групи Exceltur, найбільша галузь країни зросте на 3,3% у 2025 році, що нижче від прогнозованих у квітні 4%, на тлі погіршення міжнародної макроекономічної ситуації. Утім, зростання туризму все одно перевищить прогнозовані для іспанської економіки 2,4%.

"Рік буде хорошим, але не таким, як ми очікували", – заявив віцепрезидент Exceltur Оскар Переллі на пресконференції в Мадриді в четвер, 10 липня 2025 року.

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Видання нагадує, що 2024 року економічне зростання Іспанії випередило темпи зростання таких країн єврозони, як Німеччина і Франція, до того ж одним із рушійних чинників стала туристична галузь. За даними Exceltur, у 2025 році на туризм, як очікується, припадатиме 13,2% економіки Іспанії.

Водночас, за даними Євростату, 2024 року Іспанія стала найпопулярнішим напрямком у Європейському союзі за кількістю ночей, проведених у туристичних місцях розміщення. Тим часом, за даними дослідницького відділу CaixaBank SA, торік Іспанію відвідали близько 94 мільйонів іноземних туристів, що на 10% більше, ніж 2023 року.

Однак такий туристичний бум викликав негативну реакцію серед місцевих жителів: у містах по всій Іспанії тривають антитуристичні протести. Іспанці звинувачують туристів у всіх своїх бідах – від браку доступного житла до екології.

Утім, в Exceltur заявляють, що основним чинником, який зумовлює збільшення навантаження на регіони, такого як затори на дорогах і вища вартість життя, є зростання чисельності постійного населення в основних туристичних регіонах Іспанії. За даними організації, наявність більшої кількості об'єктів короткострокової оренди також допомагає пояснити зростання кількості іноземних туристів, які відвідують Іспанію.

Іспанський туризм став основним драйвером економічного зростання в Іспанії після введення карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19, з рекордною кількістю відвідувачів, переважно на пляжах країни.

Як в Іспанії борються з надмірним туризмом

Як раніше повідомляв УНІАН, реагуючи на масові протести серед місцевих жителів, влада Іспанії цього року вжила низку заходів, покликаних боротися з надмірним туризмом. Зокрема, у травні цього року популярній платформі з бронювання короткострокового житла Airbnb наказали прибрати понад 65 тисяч пропозицій для туристів.

Потім іспанська влада оголосила про плани підвищити податок на короткострокову оренду житла туристам у розмірі 21% – він удвічі перевищить збір з туристів, які бронюють номери в готелях.

У відповідь на це в Airbnb заявили, що несправедливо покладати відповідальність за проблему тільки на них, оскільки в готелях, як і раніше, зупиняється набагато більше туристів.

Усе це призвело до того, що в Іспанії почали відзначати різке зростання цін на готелі та хостели.

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