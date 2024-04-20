"Жоден готель не може гарантувати, що серед гостей зовсім не буде росіян", - Ірина Мосулезна, керівна директорка Join UP! Україна

Керівна директорка одного з найбільших українських туристичних операторів Join UP! Ірина Мосулезна розповіла УНІАН, чим живе галузь туризму під час війни, які напрямки обирають українці, і чи можливий у наш час відпочинок за кордоном без росіян.

Чи жива зараз українська туристична галузь? Як вона змінилась та трансформувалась, починаючи з 2021 року?

Вона жива, але, звісно, повномасштабна війна кардинально її змінила. В'їзний туризм повністю зупинився. Що ж стосується виїзного — з літаків пасажири пересіли на автобуси, а перельоти поки доступні тільки з сусідніх країн.

Водночас, внутрішній туризм переживає "бум": частково через те, що українці почали більше цікавитися власною історією, а частково - з вимушених причин, які пов'язані з внутрішньою міграцією населення, необхідністю перепочинку від постійних обстрілів та обмеженнями на виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Але ж частина українських територій, які раніше були популярними туристичними напрямками, окупована, частина - замінована, вся територія України в зоні ураження російських ракет...

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Через загальну невизначеність та нестабільність змінилися підходи до планування відпочинку. Попри те, що раннє бронювання значно вигідніше, туристи бояться планувати наперед і частіше замовляють тури ледь не за кілька днів до наміченої дати.

Приблизно за скільки днів українські мандрівники тепер бронюють свої подорожі?

У 2022 році, із початком повномасштабного вторгнення, туристи бронювали тури, у середньому, за 14-21 день. У 2023 році ця "глибина" ще більше скоротилася - найчастіше мандрівку оформлювали лише за 8 днів до її початку. Що цікаво, тепер, у 2024 році, тренд дещо змінився — середній термін бронювання зріс до більш ніж 40 днів.

Але ми повинні розуміти, що ця цифра може знову різко зменшитися, якщо ситуація в країні погіршиться.

У якому фінансовому стані перебувають зараз вітчизняні туроператори, турагенти?

Туризм – одна з галузей економіки, що найбільше постраждали від війни. З 2022 року галузь втратила мільярди! За оцінками Join UP!, прибутковість українського ринку туризму складає третину від того, що було до повномасштабного вторгнення.

Багато турагентств закрилося. Хтось вирішив повністю змінити профіль занять, адже вони ще не встигли оговтатися після ковідної пандемії, а тут одразу новий, ще серйозніший виклик – війна. Дехто опинився на окупованих територіях і не може продовжувати працювати. А частина турагентств сильно постраждали через постійні обстріли.

Для наочності, за ці два роки франчайзингова мережа Join UP! зменшилася на пару десятків агентств, що абсолютно нормально, зважаючи на воєнну ситуацію в країні. Разом з тим, ринок поступово оживає, з'являються нові турагентства — до Join UP! приєдналися більше 30 агентств, агенти з окупованих територій також шукають можливості для відновлення бізнесу.

Згідно з вашою статистикою, наскільки популярними є зараз подорожі серед українців? Як змінився туристичний потік з України з 2021 року?

Попит на подорожі відновлюється. Протягом 2023 року послугами туроператора скористались понад 235 тисяч туристів. Це на 48% більше, ніж у 2022 році, але все ще вчетверо менше, ніж у 2021 році.

Так само, як і в перший рік повномасштабної війни, подорожують передусім мами з дітьми або старше покоління. Портрет мандрівника минулого року: жінки — 59 відсотків, діти — 24%, а чоловіки — 17%.

Люди все більше усвідомлюють, що життя в постійному стресі та напрузі надзвичайно виснажує і підриває здоров'я. Тому для багатьох подорожі під час війни стали можливістю подбати про свій ментальний і фізичний стан і перезавантажитися.

Сімейні подорожі Україною також набули особливого сенсу — вони найбільше зближують та об'єднують, поглиблюють зв'язок з Батьківщиною.

За час війни ваша компанія не лише вижила, але й масштабувалася та вийшла на нові ринки. Розкажіть про це детальніше…

Вихід на міжнародні ринки був частиною нашої довгострокової стратегії розвитку бізнесу, ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Війна лише змусила швидше розгортати реалізацію планів.

Сьогодні Join UP! представлений на 8 ринках. Протягом 2022 року компанії бренду з’явилися в Естонії, Латвії, Литві, Казахстані, Польщі та Румунії. Зміцнилися позиції на ринку Молдови, де Join UP!™ представлений уже кілька років.

Активно працюємо над запуском компаній на ринках Чехії та Словаччини.

Ми розвиваємо свою міжнародну франчайзингову мережу — нещодавно відкрилося перше агентство нашої мережі у Польщі, воно працюватиме у Катовіце.

Чи означає це, що серед ваших клієнтів є тепер не лише українці, але й іноземці? Чи в цих країнах до вас звертаються переважно релоковані українці?

Бренд Join UP! став вже міжнародним, так. Join UP! в Польщі працює для поляків, в Румунії – для румунів... Так, українці, які живуть в цих країнах бачать нас і також звертаються до нас, і ми радіємо цьому, безумовно.

Зважаючи на те, що аеропорти в Україні закриті для пасажирських перевезень, як тепер громадяни переважно відправляються на тури: як вони перетинають кордон, з яких аеропортів вилітають?

На відпочинок за кордон зараз можна вирушити автобусом або вилетіти з аеропорту сусідніх країн.

Основні "повітряні ворота" для наших туристів знаходяться у Жешуві та Кишиневі. Лідером серед аеропортів вильоту за результатами 2023 залишається молдавський Кишинів — з нього в подорож відправились 55,4 відсотків всіх туристів. На другому місці — Жешув (22,5%), а на третьому — Бухарест (6,2%).

Ми забезпечуємо автобусні трансфери до Молдови, Польщі, Румунії.

Польотні програми з інших країн, де представлено Join UP!, розробляємо також з урахуванням потреб українців.

Чи стали через складну логістику подорожі під час війни ще дорожчими для українців?

У 2023 році ціни на відпочинок дещо виросли порівняно з 2022 роком — в середньому на 10-15 відсотків. Серед основних причин: зростання курсу, здорожчання енергоносіїв, ускладнена логістика у зв'язку з повномасштабною війною, істотне зростання попиту після зняття коронавірусних обмежень.

Але це стосується міжнародних мандрівок. Вартість подорожей Україною змінилася не суттєво: на кілька відсотків порівняно з 2022-м та приблизно на 10% - порівняно з післяковідним 2021 роком.

Які туристичні напрямки зараз є найбільш популярними серед наших громадян? Куди вони полюбляють їздити взимку, куди – навесні, куди – влітку, і куди – восени?

Літній сезон традиційно залишається найбільш затребуваним серед мандрівників. Проте якщо в попередні роки частіше подорожували в липні, серпні та вересні, то у 2023 році високий сезон стартував уже в червні, який за кількістю бронювань навіть випередив перший місяць осені.

ТОП-5 напрямків літа-2023: Туреччина, Єгипет, Греція, Чорногорія, Болгарія.

ТОП-5 напрямків зими-2023: Єгипет, ОАЕ, Танзанія, Таїланд та Україна (тобто, внутрішні подорожі).

Якщо у 2022 році українці ще обережно ставились до того, що летіти у відпустку потрібно з сусідньої країни, то у 2023-му ця практика вже стала звичною. Загалом авіатури обрали для себе переважна більшість туристів - 85,6 відсотків.

Складність, з якою вам, напевно, доводиться стикатись – велика кількість росіян у всіх цих популярних країнах. Чи надходять відповідні скарги зі сторони українських туристів? Що ви, як туристичний оператор, робите, аби мінімізувати ризики конфліктів?

Дійсно, запит на відпочинок "без росіян" став масовим з самого початку повномасштабної війни, однак, на жаль, жоден готель не може гарантувати, що серед гостей зовсім не буде представників цієї нації.

Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі контакти. Ми роз’яснюємо важливість цієї потреби приймаючим сторонам, домовляємось, щоб українських туристів не об'єднували з російськими і білоруськими групами під час екскурсій. Екскурсії – то взагалі окрема тема. Ми працюємо над тим, щоб партнери почали надавати україномовних гідів або ж пропонували англомовні екскурсії як альтернативу російськомовним.

Ми пояснюємо, чому потрібно забезпечувати україномовне телебачення в номерах та відмовлятися від російськомовного контенту — наприклад, від музики на дискотеках та в аніматорських програмах. Пропонуємо українським туристам передусім відпочинок в готелях, яким надають перевагу європейці, і в яких росіяни зустрічаються рідше.

А чому у тому ж Єгипті у готелі виключно для європейців (у яких, за задумом, зовсім не має бути росіян) все одно проникають представники ворожої нам нації?

На рівні готелю неможливо заборонити в'їзд туристів залежно від їхнього громадянства. Впливати на туристичні потоки може міжнародна політика, встановлення країнами певних правил перетину кордону тощо.

Туроператори не мають повноважень напряму впливати на подібні рішення і процеси. Але наша інформаційно-просвітницька робота з партнерами працює – ми руйнуємо російські наративи про Україну та українців. Це дозволяє сформувати розуміння, яким є актуальний запит українців на відпочинок.

Гарантовано уникнути росіян неможливо. Тож ми сфокусовані на збільшенні присутності українців за кордоном та заохоченні готелів і приймаючих сторін створювати проукраїнський продукт.

Чи починають приймаючі сторони розуміти важливість розділення українців та росіян?

На такі зміни потрібен час. Ми всією країною понад 30 років формували наш імідж. На жаль, для багатьох - не без участі українців - роками формувалась картина, де ми братні народи, в нас спільна мова, культура, музика в курортних готелях і так далі. Але процес вже точно запущено, треба тільки не зупинятись та продовжувати доносити світу те, що насправді ми різні, і це не просто "конфлікт", який незабаром згасне.

За напрямками, де українських туристів більше, партнери готові адаптувати свою пропозицію під наш запит швидше. Навіть, якщо вони не готові на ментальному рівні приймати нашу позицію, вони розуміють, що український турист є частиною їхнього бізнесу. Там, де наших туристів небагато, зміни запроваджуються повільніше.

Чи бували у вас випадки якихось особливо масштабних російсько-українських конфліктів на відпочинку, що супроводжувалися б бійками абощо?

Інциденти між українцями та росіянами трапляються, але вони не масові. Таке траплялося і раніше. І готелі, і приймаючі сторони ставляться до цього як до звичайних людських непорозумінь, не пов'язують їх з повномасштабним вторгненням росії.

Російські туристи не мають бути стоп-фактором для українців. Навпаки, чим більше українців подорожуватимуть, і чим масовішою буде присутність наших співвітчизників на тих чи інших курортах, тим більше там з’являтиметься сервісів, орієнтованих на нашого споживача.

А що можуть зробити самі українські туристи, зіткнувшись з подібною ситуацією?

Важливо не піддаватися емоціям, а роз'яснювати, спокійно комунікувати.

Випадок на Шрі-Ланці: група наших турагентів почула російську пісню, спокійно підійшли і попросили проявити до них повагу - ввімкнути замість російської якусь іншу зарубіжну музику. І їм пішли на зустріч, адже це не якась проблема. Так може діяти кожен українець: не нападати, а роз’яснювати. І разом, такими малими кроками, ми поступово змінюватимемо ситуацію.

Ми чули про ваш важливий соціальний проєкт – програму безкоштовного відпочинку військових за кордоном. Розкажіть про нього детальніше…

Це важлива програма. Join UP! її ініціював і розвиває спільно з командуванням різних структур органів безпеки та Сил оборони України.

Станом на сьогодні вже більше 600 захисників та захисниць України відпочили на курортах Шарм-еш-Шейха і Хургади в Єгипті. Туроператор повністю забезпечує трансфер до аеропорту, авіапереліт та проживання в готелі. Ми спрямували на це більше 28 млн гривень і плануємо розвивати надалі: буде більше напрямків, а головне — більше захисниць і захисників, які матимуть нагоду повноцінно перезавантажитися.

А як ви обираєте, хто поїде на відпочинок?

Обираємо не ми. Списки формують безпосередньо частини та підрозділи, де військові проходять службу, вони затверджуються командуванням. Представники Сил безпеки й оборони України, в першу чергу, надають перевагу військовослужбовцям, які отримали вогнепальні або вогнепально-осколкові поранення, тим, хто повертається з полону та має ті чи інші психологічні травми.

Для військових, мабуть, навіть ще важливіше під час такого емоційного відновлення не перетинатись із росіянами. Чи контролюєте ви це якось?

Звісно, ми пропонуємо тільки готелі, орієнтовані на європейців. Але, як і в решті випадків, росіяни можуть зустрічатися і там — це проконтролювати неможливо.

Ми намагаємося поселити наші групи військових згуртовано — в одному блоці, крилі. Завдяки цьому ризики проживання поруч менші. До того ж ми завчасно проговорюємо це з нашими військовими (хоча, вони і так, звичайно, розуміють, куди їдуть, кого можуть там зустріти). Наскільки нам відомо, їх морально готують до поїздки. Під час відпочинку з ними на зв'язку військові спеціалісти, які у разі потреби можуть надати необхідну морально-психологічну підтримку.

Окрім відпочинку для захисників у нас є й інші цікаві соціальні проекти.

Join UP! разом зі стратегічним партнером - авіакомпанією SkyUp - активно залучені в підтримку України і є офіційними партнерами президентської ініціативи United24. Ми запустили кампанію "Долучайся до українського", у межах якої пропонуємо вигідні умови для агентів, що відмовляються від співпраці з брендами, присутніми на ринку рф.

Спільно зі SkyUp ми також запустили проєкт для допомоги дітям із розладом спектра аутизму подорожувати доступно і комфортно — 20 родин з дітьми з РСА відпочили на турецьких курортах. І ми плануємо розвивати цей напрямок безбар'єрних подорожей.

Наближається літо і сезон активних відпусток. Можливо, ви б хотіли б порекомендувати вашим клієнтам якісь конкретні напрямки та дати поради на цей рік?

Ми завжди рекомендуємо обирати для відпочинку країну до душі, куди давно хотілося поїхати.

За нашими оцінками, найпопулярнішими напрямками будуть: Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Греція, Крит, Кіпр, Іспанія (Барселона), Туніс, Албанія, Єгипет та екзотичні Мальдіви, Занзібар, Шрі-Ланка, Домінікана.

А кому б ви порадили той чи інший курорт?

Туреччина – це країна номер один для сімейного відпочинку із широким вибором all-inclusive готелів на будь-який смак та гаманець. Ідеально підійде людям, які не полюбляють довгі перельоти.

Болгарія – це найдоступніший відпочинок, ідеальний для родин з дітьми завдяки великому вибору дитячих таборів, теплому морю, широким піщаним пляжам.

Чорногорія – це фантастична природа. Звідти можна легко подорожувати у сусідні країни: Хорватію, Албанію, Македонію.

Албанія може похвалитися найдешевшим all-inclusive. Там прекрасна природа, курорти чудово облаштовані для сімейного відпочинку з дітьми. І звідти також легко подорожувати - наприклад, відвідати грецький острів Корфу.

Греція та Крит – це гастротуризм, широка екскурсійна програма. Мандрівники полюбляють місцеву готельну базу.

Кіпр ідеально підійде поціновувачам активного нічного життя, смачної кухні, м’якого клімату, фантастичних морських пейзажей.

Іспанська Барселона – це також місто, яке не спить. Популярні розваги там – шопінг, екскурсії, парки розваг Ferrari Land і Port Aventura.

Єгипет може похвалитися найкрасивішим морем за доволі доступні гроші.

Якщо вас цікавлять екскурсії, цікавим варіантом буде Туніс – звідти можна відправитись у Сахару, Карфаген та чарівне місто Сіді-Бу-Саїд. Там піщані пляжі та велика концентрація готелів світових мереж.

І, звісно, літо – ідеальний час для відвідування екзотичних країн: Мальдів, Занзібару, Шрі-Ланки, Домінікани, бо ціни мінімальні через низький сезон.

Коли найкращий час для відпочинку в усіх цих країнах?

Вже незабаром розпочинається сезон у Туреччині – з кінця квітня до жовтня. Місяцем пізніше - у Іспанії, Греції та на Криті й Кіпрі: з травня і також по жовтень.

Максимально комфортний відпочинок у Болгарії, Чорногорії, Тунісі та Албанії – з червня по вересень.

А у Єгипті сезон триває цілий рік.

А що по цінам? Припустимо, за тиждень у готелі на одну людину…

Найдешевший варіант – Болгарія. Автобусний тур туди стартуватиме від 7 тисяч гривень за особу.

До Туреччини можна вирушити як автобусом, так і літаком. Наземна подорож із проживанням обійдеться щонайменше у 11 тисяч гривень, авіапереліт – від 13 тисяч.

Приблизно у тому ж ціновому діапазоні буде Албанія – від 12 тисяч гривень за особу. Чорногорія – від 14-ти за автобусний маршрут і 21 тисячі – за авіатур.

Ціни на відпочинок у Єгипті та Тунісі стартуватимуть від 20 тисяч гривень. Трохи дорожчими будуть Іспанія, Кіпр – від 25 тисяч за одну особу, та Крит – від 28-ми.

Екзотичні напрямки обійдуться найдорожче. За відпочинок на Шрі-Ланці треба бути готовим заплатити від 40 тисяч гривень за одного, це ціна за 8 ночей у готелі. На Занзібарі – від 43 тисяч за 10 ночей. Мальдіви коштуватимуть щонайменше 67 тисяч за особу, а Домінікана – від 94 тисяч.

Це актуальні ціни станом на зараз (на момент публікації – УНІАН).

Тетяна Стежар

Тетяна Стежар