Перший рейс у південному напрямку вирушить з Кривого Рогу 27 квітня о 18:10, а прибуде до Одеси о 06:36 наступного ранку.

"Укрзалізниця" з 27 квітня 2021 року відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що перший рейс у південному напрямку вирушить з Кривого Рогу 27 квітня о 18:10, а прибуде до Одеси о 06:36 наступного ранку. У зворотному напрямку рейс вирушить з Одеси 28 квітня о 20:20 з прибуттям до Кривого Рогу о 10:10 ранку.

У перевезенні будуть задіяні до п'яти причіпних фірмових купейних вагонів. На дільниці П'ятихатки - Одеса - П'ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда №53/54 Дніпро - Одеса. Відповідно, на дільниці П'ятихатки - Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.

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Автор: Марина Григоренко