До списку потрапили деякі абсолютно несподівані напрямки.

У багатьох туристів з відпочинком у СПА насамперед асоціюється Угорщина, чия столиця Будапешт відома на весь світ своїми термальними джерелами.

Однак, судячи з результатів дослідження SpaSeekers, наразі мандрівники цікавляться зовсім іншими напрямками як місцями, де можна розслабитися в саунах, басейнах або на масажних столах.

Так, очолює список популярних СПА-напрямків цього року В'єтнам, який показав приголомшливе зростання кількості пошукових запитів у Google на 175%. У цій країні Азії доступна величезна кількість варіантів відпочинку – від термальних джерел і медитації до трав'яних ванн і в'єтнамського масажу, цитує результати дослідження журнал Time Out.

Відео дня

Друге місце в рейтингу посіло Марокко на півночі Африки, інтерес до якого зріс на 84%, де, крім традиційних марокканських хамамів, відвідувачі прагнули спробувати таласотерапію (процедури з використанням морської води).

Третю сходинку розділили європейські країни Албанія і Румунія, у кожної з яких зростання пошукових запитів становило 83%.

Також у топ-7, несподівано для багатьох, потрапили африканські країни – Гамбія, Зімбабве і Південна Африка.

А ось Угорщина не потрапила навіть у топ-20.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі найкращі та найгірші міста світу для романтичних знайомств.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.