Поки що сервіс WIZZ MultiPass буде доступний лише пасажирам, які вилітають з Польщі чи Італії.

Угорський лоукостер Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass, що дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

Як впише avianews.com, поки сервіс буде доступний лише пасажирам в Польщі та Італії. Він розповсюджуватиметься на всі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі та всі внутрішні маршрути в Італії.

Передплата на авіаквитки стане доступною з 5 травня 2023 року в тестовому режимі.

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Як працює WIZZ MultiPass

Щоб оформити MultiPass, необхідно буде зареєструватись на спеціальному сайті авіакомпанії. У процесі реєстрації необхідно вказати, які рейси входитимуть у передплату – внутрішні по Італії чи міжнародні з Польщі.

Можна вибрати квитки в один бік або в обидва боки. Для передплати доступний базовий тариф, який включає лише ручну поклажу, а також розширені тарифи з послугами WIZZ Priority та 20 кг багажу.

Кінцева вартість передплати буде сформована залежно від вибраних опцій. На даний момент Wizz Air ще не запустив спеціальний сайт для оформлення підписки на авіаквитки MultiPass, тому поки що не можна перевірити вартість послуги.

Після оформлення WIZZ MultiPass з пасажира братиметься фіксована плата щомісяця протягом півроку. Якщо абонплату знято успішно, Wizz Air надасть клієнтові токени, які можна буде раз на місяць обміняти на авіаквиток.

Бронювати переліт за передплатою потрібно не менш як за 5 днів до вильоту. Якщо пасажир не забронює авіаквиток або не скористається оформленим перельотом, їх не можна буде перенести на наступний місяць.

Ймовірно, передплата буде вигідна пасажирам, які купують квитки в останній момент, коли їхня ціна є найвищою. За допомогою передплати такі мандрівники зможуть на півроку вперед зафіксувати собі ціну авіаквитків і щомісяця обирати потрібний напрямок.

Як повідомляв УНІАН, раніше головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі заявив, що авіаперевізник готовий швидко відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною.

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