Тепер літаки Wizz Air не залишатимуться в Кишиневі на ніч, також будуть скасовані деякі рейси.

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив з 1 грудня 2022 року закрити свою базу в Кишиневі, тож тепер літаки компанії не будуть дислокуватися на території Молдови.

Про це повідомляє Pro TV з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Таке рішення керівництво Wizz Air ухвалило через запущені в бік України російські ракети, які нещодавно пролетіли над повітряним простором Республіки Молдова.

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"Після ретельної оцінки ризиків і враховуючи ризики закриття повітряного простору в Республіці Молдова, ми скорегували нашу зимову програму на 2022-2023 роки з Кишинева, щоб забезпечити її постійне виконання. Щоб мінімізувати загальні збої для наших молдовських клієнтів, ми змінимо виконання більшості наших рейсів на приліт до Кишинева з баз у інших містах мережі Wizz Air з 1 грудня 2022 року", – йдеться у прес-релізі компанії.

Повідомляється, що до 30 листопада 2022 року Wizz Air продовжить виконувати рейси з Кишинева до Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Великої Британії.

З 1 грудня 2022 року Wizz Air виконуватиме рейси до Кишинева з Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Великої Британії. Рейси з Кишинева до Парижа Бове, Брюсселя Шарлеруа, Базеля-Мюлузу та Турину будуть припинені.

Закриття повітряного простору через війну в Україні

З 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабного військове вторгнення до України, повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації.

Таким чином, українці можуть переміщатися світом лише через аеропорти сусідніх країн, в тому числі через Молдову, де єдиним діючим цивільним летовищем залишається аеропорт Кишенева.

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