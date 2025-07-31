Місцеві жителі пропонують владі ввести обмеження для туристів.

Франція, на відміну від сусідніх Іспанії та Італії, поки ще не так активно протестує проти надмірного туризму, але перші тривожні дзвіночки вже лунають.

Як пише Reuters, жителі паризького Монмартру б'ють на сполох через надмірний наплив туристів, побоюючись, що їхній мальовничий район на пагорбі може стати другою Барселоною або Венецією, адже кількість відвідувачів різко зросла після торішніх Олімпійських ігор.

Зокрема, парижанка Анн Реноді, яка проживає в цьому районі майже 30 років і очолює асоціацію "Жити на Монмартрі", каже, що історичний квартал, прославлений фільмом "Амелі" 2001 року, тепер нагадує парк розваг.

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"Люди приходять на три години, розважаються, купують берет або млинець і йдуть – як у парку розваг", – розповіла вона агентству Reuters.

Тим часом магазини, де продавали основні продукти харчування для місцевих жителів, зникають, адже їх замінюють закусочні та сувенірні крамниці.

"У нас залишилося дві-три м'ясні лавки, дві сирні лавки. Вони зникають одна за одною. Тепер там повно точок із морозивом, млинцями і тако", – поскаржилася жінка.

Щоб якось виправити ситуацію, асоціація місцевих жителів запропонувала мерії Парижа вжити низку заходів, аналогічних до тих, що діють в інших популярних туристичних місцях Європи: обмеження чисельності туристичних груп до 25 осіб, заборона на використання гучномовців і підвищення туристичного податку.

У 2024 році кількість туристів у паризькому регіоні сягнула 48,7 млн осіб, до того ж близько 11 мільйонів щорічно відвідують Монмартр, переважно заради фотогенічної базиліки Сакре-Кер. У результаті його вузькі бруковані вулички забиті туристичними групами, що викликає роздратування у місцевих жителів.

"Іноді мені доводиться підвищувати голос і говорити: "Вибачте, я хочу пройти", – скаржиться 44-річна місцева мешканка Антея Кенель.

Зі свого боку паризька влада заявляє, що 2025 рік обіцяє бути дуже туристичним: кількість бронювань у січні зросла на 20% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Водночас Ерік Лежуандр, мер 18-го округу Парижа, куди входить Монмартр, вважає найсерйознішою проблемою для місцевих жителів зростання цін на житло, що може призвести до відтоку місцевих жителів.

"Для мене головна проблема – це житло. Це означає боротьбу з Airbnb і платформами оренди житла", – зазначив він.

За даними сайту meilleursagents.com, ціни на нерухомість на Монмартрі зросли на 19% за останнє десятиліття. Квартира площею 40 квадратних метрів недалеко від площі Тертр тепер може коштувати близько 500 тисяч євро.

Щоб вирішити цю проблему, Париж посилив правила короткострокової оренди, скоротивши річний ліміт на здачу в оренду основного житла зі 120 до 90 днів.

Туризм у Франції

Як повідомляв УНІАН, раніше низка найпопулярніших музеїв Франції, включно зі знаменитим Лувром, заявили про плани різко підняти ціни на квитки для туристів-нерезидентів країн Європейського Союзу. І це при тому, що не так давно Париж визнали найкращим містом світу для поціновувачів культури і мистецтва.

При цьому раніше у французькій пресі вийшло розслідування, що викриває ресторани Парижа – їх звинуватили в подачі туристам дешевого вина під виглядом дорогого.

Своєю чергою експерт із подорожей Вінісіус Коста, який прожив у Франції майже п'ять років, розповів про три маловідомі казкові середньовічні міста в країні, де можна спокійно відпочити й насолодитися життям.

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