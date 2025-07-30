Перші 65 тисяч незаконних оголошень уже видалено з популярної платформи з короткострокової оренди житла.

Міністерство з прав споживачів Іспанії 30 липня 2025 року заявило, що платформа Airbnb відкликала 65 тисяч оголошень про здачу житла в оренду для відпочинку, які влада раніше визнала такими, що порушують правила. Одночасно контролюючі органи виявили ще майже 55 тисяч оголошень, також визнаних незаконними.

Як пише Reuters, уряд Іспанії, а також міські ради та регіональна влада розпочали масштабну кампанію з боротьби з орендою житла для туристів через такі сайти, як Airbnb і Booking.com. Багато іспанців вважають, що такі оголошення створюють надлишковий потік туристів і підвищують вартість житла.

У заяві міністерства йдеться про те, що його дії з боротьби з цим явищем підтверджують "його прихильність забезпеченню дотримання закону і гарантування конституційного права на житло на шкоду прибуткам великих транснаціональних корпорацій".

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Зазначається, що видалення оголошень відбулося після неодноразових спроб Airbnb скасувати рішення в судах, стверджуючи, що міністерство не мало повноважень виносити рішення щодо короткострокової оренди та не надало підтвердженого списку об'єктів розміщення, які не відповідають вимогам.

Водночас у травні міністерство заявляло, що в більшості віддалених оголошень Airbnb не було вказано номер ліцензії на туристичну діяльність, а в інших не було вказано, чи є власник фізичною або юридичною особою, як того вимагають іспанські закони.

Водночас 30 липня 2025 року міністерство повідомило, що виявило ще 54 728 оголошень без номера офіційної ліцензії, наявність якої є обов'язковою згідно з новим законодавством, що набуло чинності 1 липня цього року.

Проблема з житлом в Іспанії – у чому причина

Як раніше повідомляв УНІАН, після зняття ковідних обмежень до Іспанії хлинув потік туристів з усього світу. Однак попри те, що туризм є одним із ключових драйверів економіки країни, самі іспанці вже не раді гостям. Серед іншого, вони звинувачують туристів у тому, що через різке зростання пропозицій з короткострокової оренди житла, місцеві не можуть знайти доступне за ціною житло для тривалого проживання. Згодом це невдоволення вилилося в масштабні протести.

На цьому тлі місцева влада почала шукати варіанти розв'язати проблему, насамперед націлившись на платформи з короткострокової оренди житла. Зокрема, в деяких містах було введено заборону на додавання нових об'єктів на Airbnb. Також десятки тисяч діючих пропозицій було визнано незаконними.

Крім того, влада роздумує запровадити новий податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 21% на короткострокову оренду житла для туристів, який удвічі перевищить ставку на номери в готелях. Звісно, ці додаткові витрати ляжуть на плечі туристів, яким стане ще дорожче зупинятися на ніч в Іспанії.

Своєю чергою сам Airbnb переклав відповідальність за надмірний туризм у Європі на готелі. У керівництві компанії скаржаться, що несправедливо звинувачувати тільки приватне житло в проблемах туристичних міст. Також сервіс дорікнув іспанській владі в тому, що самі вони не будують достатньо нового житла для місцевих.

Одночасно аналітики відзначили зниження інтересу туристів до Іспанії на тлі антитуристичних протестів. А, тим часом, місцевий бізнес уже скаржиться на падіння доходів.

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