Підвищення цін на вхід у найкращі французькі музеї, включно з Лувром і Версалем, очікується з 2026 року.

Низка найпопулярніших музеїв Франції, включно зі знаменитим Лувром, планують підняти ціни на квитки для туристів-нерезидентів країн Європейського Союзу.

Як пише Le Monde, нещодавнє оголошення про те, що Лувр із 1 січня 2026 року введе спеціальну ціну в розмірі 30 євро для відвідувачів із неєвропейських країн, викликало ефект доміно.

За даними видання, аналогічний поділ цін для туристів з ЄС та решти світу також буде введено у Версальському палаці, замку Шамбор, а також низці визначних пам'яток Парижа, включно з Тріумфальною аркою та Оперою Гарньє.

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Джерело Le Monde у Міністерстві культури заявило: вони переконані, що туристи, які приїхали здалеку, не вагаючись заплатять будь-яку ціну, щоб повернутися в часі разом із Марією-Антуанеттою, зробити селфі з Моною Лізою або насолодитися панорамним краєвидом Парижа з Тріумфальної арки.

Очікується, що цей захід буде поширено і на інші французькі об'єкти з 2027 року. Мета зрозуміла: зібрати гроші, тоді як бюджетні скорочення загрожують державним субсидіям, спонсорство вичерпується, а витрати на будівництво стрімко зростають.

Наприклад, у Версальському замку, який постійно шукає кошти на відновлення занедбаного гаю або ремонт даху, що протікає, туристи не з Європи становлять 42% від 8 мільйонів щорічних відвідувачів.

Тим часом, у Шамборі частка відвідувачів не з Європи знизилася і становила близько 10% від 1,1 мільйона відвідувань замку. Тепер його адміністрація розглядає можливість підвищення ціни на квитки з 19 до 29 євро для відвідувачів із неєвропейських країн уже з січня 2026 року.

"Варто спробувати, тому що нам потрібно 100 мільйонів євро на реконструкцію протягом 10 років, включно з 25 мільйонами євро на крило Франциска I, яке ми не можемо профінансувати з нашими поточними доходами", – заявила заступниця генерального директора замку з розвитку Сесіль де Сен-Венан.

І хоча в тому ж Луврі від підвищення цін для неєвропейців очікують додатково залучити 20 мільйонів євро на рік для фінансування термінових реконструкцій, не всі в музейній спільноті підтримують ініціативу.

"Подумайте, що це символізує", – попередила кураторка музею, яка побажала залишитися анонімною, додавши: "Чи можете ви уявити собі, щоб іракець платив більше, ніж бельгієць, щоб побачити Кодекс Хаммурапі, який привезений з Іраку? Брати з африканців додаткову плату, щоб вони могли побачити в Pavillon des Sessions об'єкти, які їхні країни можуть одного разу вимагати повернути?"

За словами голови культурного відділення профспілки CFDT Алексіса Фрітче, "така логіка, що ґрунтується на географічному походженні, є дискримінаційною і не має місця в громадському культурному обслуговуванні. Вона порушує принципи універсальності, рівності та відкритості, які лежать в основі наших установ".

Прихильники ціноутворення на основі паспорта своєю чергою заперечили, що певна форма нерівності вже існує: студенти у віці до 26 років із країн Європейського Союзу отримують безоплатний вхід до французьких національних музеїв, тоді як молоді люди з інших країн платять повну вартість.

Як повідомляв УНІАН, раніше французьку столицю Париж визнали найкращим містом світу для поціновувачів культури та мистецтва.

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