Лувр і Центр Помпіду – одні з найвідоміших музеїв Парижа / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Французький Париж, який неодноразово визнавали найпопулярнішим серед туристів містом у світі, обзавівся новим титулом – світової культурної столиці.

Для цього видання про культурне життя і розваги Time Out опитало понад 18,5 тисяч міських жителів по всьому світу з приводу культури і мистецтва в їхніх рідних містах. На основі їхніх думок кожному місту було дано оцінку як за якість, так і за доступність його культурної пропозиції, і тільки міста з найвищими оцінками в кожній країні увійшли до довгого списку. Потім видання звернулося до експертів з культури зі своєї глобальної мережі міських редакторів і авторів статей про мистецтво і культуру з проханням проголосувати за їхні улюблені напрямки.

До фінального списку увійшли 20 найзахопливіших і найдинамічніших культурних центрів на планеті на даний момент, де мистецтво у всіх його формах доступне як для місцевих, так і для туристів. У кожному з цих міст культура не обмежується лише музеями, театрами та історичними мистецькими майданчиками. Також там можна знайти поп-ап фестивалі в неочікуваних місцях, нічні музейні вечірки, громадські галерейні обходи та нову когорту креативників, які вигадують наступну велику справу – від рейву в печері до літературного фестивалю, натхненного природою.

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Париж очолив рейтинг завдяки тому, що аж 96% місцевих мешканців оцінили його культурну сцену як "хорошу" або "дивовижну", і також французька столиця отримала найвищу частку голосів від групи експертів з культури Time Out. І це не дивно, адже Париж є світовим епіцентром мистецтв, де розташований найбільший і найвідвідуваніший музей світу Лувр, а також такі легенди, як Музей д'Орсе, Токійський палац і Музей Франсуа Піно. Усі ці потужні мистецькі майданчики отримали визнання місцевих мешканців під час опитування, як і вражаюча програма сезонних заходів міста, від літнього вуличного свята Fête de la Musique до Cinema en Plein Air у Ла-Віллет.

"Паризькі музеї переживають чудовий рік – Гран-Пале знову відкрився з виставкою-блокбастером Dolce & Gabbana, а Центр Помпіду прощається перед своєю п'ятирічною реновацією з Paris Noir, одою чорношкірим художникам Франції кінця двадцятого століття. Фонд Cartier переїхав у Пале-Рояль для нового старту, і відвідувачів знову вітатимуть у вежах Нотр-Дам цього літа. А восени художник JR перетворить Пон-Неф на монументальну печеру", – зазначила редактор Time Out France Марін Делькамбр, додавши, що також цього року в музеях Парижа заплановано безліч нічних заходів.

20 найкращих міст світу для культури у 2025 році

  1. Париж, Франція.
  2. Флоренція, Італія.
  3. Единбург, Шотландія.
  4. Мехіко, Мексика.
  5. Сідней, Австралія.
  6. Барселона, Іспанія.
  7. Чикаго, США.
  8. Лісабон, Португалія.
  9. Ханой, В'єтнам.
  10. Кейптаун, ПАР.
  11. Пекін, Китай.
  12. Тбілісі, Грузія.
  13. Джакарта, Індонезія.
  14. Делі, Індія.
  15. Медельїн, Колумбія.
  16. Амстердам, Нідерланди.
  17. Маракеш, Марокко.
  18. Відень, Австрія.
  19. Прага, Чехія.
  20. Абу-Дабі, ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, у які місяці року відпочинок у Парижі обійдеться найдешевше.

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