Загалом до списку потрапили 20 найкультурніших міст по всьому світу.

Французький Париж, який неодноразово визнавали найпопулярнішим серед туристів містом у світі, обзавівся новим титулом – світової культурної столиці.

Для цього видання про культурне життя і розваги Time Out опитало понад 18,5 тисяч міських жителів по всьому світу з приводу культури і мистецтва в їхніх рідних містах. На основі їхніх думок кожному місту було дано оцінку як за якість, так і за доступність його культурної пропозиції, і тільки міста з найвищими оцінками в кожній країні увійшли до довгого списку. Потім видання звернулося до експертів з культури зі своєї глобальної мережі міських редакторів і авторів статей про мистецтво і культуру з проханням проголосувати за їхні улюблені напрямки.

До фінального списку увійшли 20 найзахопливіших і найдинамічніших культурних центрів на планеті на даний момент, де мистецтво у всіх його формах доступне як для місцевих, так і для туристів. У кожному з цих міст культура не обмежується лише музеями, театрами та історичними мистецькими майданчиками. Також там можна знайти поп-ап фестивалі в неочікуваних місцях, нічні музейні вечірки, громадські галерейні обходи та нову когорту креативників, які вигадують наступну велику справу – від рейву в печері до літературного фестивалю, натхненного природою.

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Париж очолив рейтинг завдяки тому, що аж 96% місцевих мешканців оцінили його культурну сцену як "хорошу" або "дивовижну", і також французька столиця отримала найвищу частку голосів від групи експертів з культури Time Out. І це не дивно, адже Париж є світовим епіцентром мистецтв, де розташований найбільший і найвідвідуваніший музей світу Лувр, а також такі легенди, як Музей д'Орсе, Токійський палац і Музей Франсуа Піно. Усі ці потужні мистецькі майданчики отримали визнання місцевих мешканців під час опитування, як і вражаюча програма сезонних заходів міста, від літнього вуличного свята Fête de la Musique до Cinema en Plein Air у Ла-Віллет.

"Паризькі музеї переживають чудовий рік – Гран-Пале знову відкрився з виставкою-блокбастером Dolce & Gabbana, а Центр Помпіду прощається перед своєю п'ятирічною реновацією з Paris Noir, одою чорношкірим художникам Франції кінця двадцятого століття. Фонд Cartier переїхав у Пале-Рояль для нового старту, і відвідувачів знову вітатимуть у вежах Нотр-Дам цього літа. А восени художник JR перетворить Пон-Неф на монументальну печеру", – зазначила редактор Time Out France Марін Делькамбр, додавши, що також цього року в музеях Парижа заплановано безліч нічних заходів.

20 найкращих міст світу для культури у 2025 році

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, у які місяці року відпочинок у Парижі обійдеться найдешевше.

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