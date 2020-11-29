Локдаун vs Новий рік та Різдво. Чи можна врятувати свята

​​​​​​​Якщо ви рахуєте дні до Нового Року та Різдва, очікуєте зимових розваг та відпочинку, то будьте готові, що... локдаун викине у смітник всі ваші плани. Бо в планах у влади - тотальний карантин. Чи готові до цього українці?

В Уряді запевняють, що готуються до всіх можливих сценаріїв. Зокрема, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, «до можливого введення карантину на зимові свята». Саме такий карантин країна вже переживала навесні. Це – обмежений або скасований громадський транспорт. Всі заклади зачинені, крім продуктових крамниць, аптек та заправок. Жодного масового дозвілля. І все це може повторитися зараз.

«Будь-який жорсткий карантин позитивно вплине на епідситуацію», - запевняє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

А ситуація ця - на межі катастрофи. Рівень захворюваності українців на коронавірус росте темпами, які наближаються до світових рекордів. Ми стабільно в світовій десятці країн з найшвидшим розповсюдженням хвороби. Раніше в офісі президента зауважували: локдаун введуть, як тільки кількість хворих впродовж доби перевалить за 15 тисяч. Цього тижня - таких вже понад 16-ть.

Втім, у міністерстві охорони здоров'я нещодавно уточнили: самі вимагатимуть локдауну, якщо щодобово фіксуватимуть понад 30 тисяч хворих. Мовляв, лікарні встигли посилити свої антиковідні потужності.

Втім, деякі чиновники наполягають, що локдаун повинен бути, інакше країна не «вирулить», лікарні «потонуть». Під прицілом заборони - саме період зимових свят. «Вважаю, що в Україні необхідно вводити повний локдаун на 3-4 тижні», - заявив на поточному тижні міністр МВС Арсен Аваков.

Про два тижні локдауну і саме на свята говорить і міністр культури Ткаченко. І підкреслює: важливо, щоб про своє рішення влада уже повідомила людям, аби не застати їх зненацька - заблокованими у готелях чи без змоги добратися домівок.

Річ у тім, що українці, попри загрозу тотального карантину, активно бронюють місця для святкування Нового року. Зокрема, у Карпатах, які асоціюються саме з зимовим відпочинком з лижами і сноубордом.

ТСН.Тиждень побував на гірськолижному курорті Драгобрат, розташованому у мальовничому масиві Свидівець, серед гір Близниця, Стіг і Жандарми. Загалом тут лише дев’ять трас, але всі бугельні швидкісні.

Майстер спорту з гірських лиж, а також власник спортивно-туристичного комплексу Петро Грапенюк розповідає ТСН.Тижню, що сезон, зазвичай, починається тоді, коли випадає щонайменше півметра снігу. «25-27 листопада вже сезон починався. 1-5 грудня це вже був масовий початок сезону», - каже він.

Втім, у цьому році не лише сніг визначатиме, яким буде туристичний сезон. Пандемія, а з нею і ймовірний локдаун можуть перекреслити комусь відпочинок, а комусь бізнес.

Наразі тут заброньовані 15% номерів. За словами Петра Грапенюка, ціни лишились торішні. Звичайний номер стандарт – з двоспальним ліжком, телевізором, електрочайником, шафою і душем та туалетом в номері – коштує на Новий рік 2 250 грн. А з 3-го січня - 1800. Це зі сніданком і вечерею.

Двомісний люкс більший – замість душу тут ванна. І ціна на добу – 2 650 гривень. А після Нового року – 2100 грн.

«Головне – для всіх мешканців готелю – 20% знижка на катання на нашій гірці», - каже Петро.

Без знижки вартість одного підйому 30-50 гривень. Дитячий - 15. І - що рідкість – невикатані гроші повертають.

Петро Грапенюк розповідає, що на Новий рік вже все заброньовано. Але, якщо буде локдаун, то гроші відпочивальникам повернуть.

За 60 метрів від підйомника свою приватну садибу здає пан Ілля. Ціни на номери тут нижчі. Двомісний з душем та харчуванням – 1800 гривень в Новий рік. Після свят – 1200 грн. Можна з дітьми, але, залежно від віку дитини, є доплата.

Також у пана Іллі є двоповерховий номер. Тут діти можуть бавитися окремо від батьків. Коштує він 1800 грн. Але за дітей, знову ж таки – доплата.

Ці номери бронюють найперше, каже Ілля. І замовляти наперед краще. Він також обіцяє, що, якщо буде локдаун, гроші обов’язково повертатимуть.

ТСН.Тиждень дізнався і про поїздки в гори. Так, вартість підйому на місцевому позашляховику - 100-150 гривень з людини. І за ці гроші з вас можуть витрясти не лише душу. Але дорогою на Драгобрат можна зустріти щось справді казкове. Наприклад, ТСН.Тижню трапився… олень, який перебігав дорогу.

Для кого лижі не головне, а важливий краєвид, можна відвідати Яремче. Це одне з найвідоміших туристичних міст у Карпатах. З усіх сторін його оточують гори. Тут є річки, водоспади. Є ліси, в яких хочеться гуляти цілий день. І звірі. Вони тут не вистрибують на капот, а цивілізовано збираються у вольєрах - красивезні фазани і грізні орли. І не менш грізні кабани. І благородні олені, які неспішно прогулюються по своїй території.

Людей вони не бояться. Їх можна і погодувати, але винятково тим, що видадуть у вольєрному господарстві.

Якщо ж хтось не боїться холоду і полюбляє піші прогулянки, для них є стежка Довбуша. На таку прогулянку бажано мати трекінгове взуття, бо стежка кам’яниста, і підвернути ногу – простіше простого.

Ще один варіант – гора Маковиця. До цієї краси можна дістатися не тільки на своїх двох, а на квадроциклах - 800 гривень година. Можна скористатися і місцевим транспортом – на УАЗику вас піднімуть і спустять за 1000 гривень з 4 пасажирів.

А ось заради водоспаду Пробій в Яремче їдуть навіть не в сезон. Тут і зараз чимало туристів. Житло знайти – не проблема. І хоча ціни у цьому році підняли на 10-15 відсотків, половину номерів в Яремче вже забронювали.

Помешкання, в якому на першому поверсі міні-кухня, невеличка вітальня та санвузол, а на другому – двоспальне ліжко і ліжко для дитини, коштує 1800 гривень за добу. Після свят – 1500 гривень.

Але якщо хочете жити в окремому будиночку, готуйте більшу суму. Тут на першому поверсі є камінний зал, а на другому – два двомісних номери. Ціна – 2500 гривень. Після нового року – 2200 грн.

«Якщо в країні буде введений повний локдаун, тоді ми кошти повертаємо, або ви зможете витратити вашу відпустку в будь-який зручний для вас час – чи літом, чи весною», - запевняє власник котеджу Петро Бабчук.

Гуцульська кухня вартує окремого гастро-туру. Однак можливий локдаун всю смакоту забере у туриста. Бо, як кажуть в місцевих ресторанчиках, працювати на виніс не вигідно.

Наразі усі, з ким довелося спілкуватися ТСН.Тижню в Карпатах, точно не знають, як бути далі. Поки українці питають себе, чи зможуть кудись поїхати, для місцевого бізнесу це звучить - чи зможуть вижити.

І така ситуація, на жаль, повсюдно. Так, в межах Києва на 31 грудня вже заброньовано понад 80% апартаментів для святкування Нового року. Та якщо гримне локдаун, далі цих хат, схоже, подітися буде нікуди і нічим.

«В основному, всі корпоративи і всі свята проходять на вихідних. Зараз листопад. В минулому році вже були корпоративи в цей час. Зараз немає нічого», - розповідає рестораторка Олена Борисова.

«Креативна індустрія» - ресторани, організатори святкувань, ведучі корпоративів і артисти. Перші, кого на лопатки покладе «новорічний» карантин. Хоча із закладами харчування це відбувається вже. Навіть без локдауну.

«У нас 63 ресторани. Частину з них ми вже закрили. Спілкуємося з колегами, вони теж розповідають, що будуть закриватись», - зауважує Олена Борисова.

За її словами, коли влада каже «працюйте на доставку чи на самовивіз», це не вихід. Адже такої культури в Україні немає. Тож доводиться зачинятися.

В артистів теж грудень - головний «хлібний» місяць. «Концертів у нас нема і не передбачається. За цей час я зрозуміла – ми нікому не потрібні», - каже ТСН.Тижню співачка Оля Полякова.

Тому деякі креативщики, щоб не потонути, вигадали спосіб залишитися на плаву самим і паралельно розважити людей, коли ресторани, концертні майданчики чи робочі офіси зачинить на замок локдаун. «Он-лайн формат – це і є та альтернатива, якою ми рятуємося», - розповідає івент-експерт, ведучий заходів Володимир Такудіс.

Тобто корпоративи - через інтернет. Вони вже є, і їх уже замовляють. Правда, від класичних минулорічних попит менший втричі. Але це хоч щось.

«Бо те, що зараз озвучуються якісь 8 тисяч гривень в підтримку малому бізнесу – це нічого», - каже Олена Борисова.

Йдеться про 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави підприємцям, які через карантин втратили роботу самі чи звільнили своїх працівників. Утім, у планах влади є пункти і про невелику компенсацію зарплат для збереження робочих місцю і про виплату Єдиного соцподатку і допомогу на дітей до 10 років і навіть про повноцінні податкові канікули.

Втім, принаймні, у найближчі два тижні тотального карантину не буде. Про це у вечір суботи визначилися нардепи, глава президентського офісу та прем'єр на закритій зустрічі щодо можливого локдауну. А от стосовно зимових свят - конкретики все ще жодної. Лиш за два тижні урядовці мають прийняти остаточне рішення – «ізолювати» Новий рік від українців, чи ні.

Андрій Орляк, Ірина Коваленко, Роман Сизченко

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