Єгипет влітку? Та ще й без росіян? Тоді вам в Марса-Алам!

Чимало українських туристів з підозрою ставляться до літнього відпочинку в Єгипті з двох причин – занадто високі температури та засилля "руссо туристо". Втім, на тлі аномальної спеки в популярних європейських туристичних країнах подорож до Єгипту влітку здається вже не такою поганою ідеєю. Ну а проблему з росіянами легко вирішує курортний регіон Марса-Алам. УНІАН.Туризм за гарячими слідами розповість, чому варто звернути увагу на це місце влітку 2024 року.

Автор цього матеріалу, впертий адепт самостійної організації власного відпочинку, протягом тривалого часу намагався уникати пакетних турів, та ще й з використанням сумнозвісних чартерних рейсів. Втім, пройти повз пропозицію українського туроператора Join UP! відвідати літній Єгипет, а, саме, курортний регіон Марса-Алам, УНІАН.Туризм все ж не зміг.

Наскільки спекотно влітку в Єгипті

Одна з головних перепон на шляху до цієї спекотної африканської країни влітку для багатьох туристів – дуже високі температури. Якщо говорити про Марса-Алам, то з червня по вересень денна температура повітря в регіоні в середньому становить +35 градусів, а нічна "опускається" до +26 градусів. Натомість температура води в морі протягом усього року тримається в межах +19…+29 градусів.

Якщо подивитися на літню спеку за такими популярними літніми європейськими напрямками, як Греція, Туреччина, Іспанія чи Італія, які в останні роки "розігріває" до +40 і навіть більш в купі з потужними лісовими пожежами та зливами, то поїздка до пустельного та бездощового Єгипту влітку здається вже не такою поганою ідеєю. Тим паче, що місцеві курорти, на відміну від багатьох європейських, чудово адаптовані до того, щоб гості легше переносили спеку. Також допомагає низька вологість повітря, завдяки чому підвищені температури літніх місяців в Єгипті переносяться легше.

Втім, і самі туристи мають потурбуватися про власний захист від спеки – підібравши правильний одяг (вільні штани та сукні, сорочки з закритими плечами, шляпи, окуляри) та прихопивши повний арсенал косметичних засобів від сонця (сонцезахисний крем 50spf, спрей для захисту волосся).

Чи можливий відпочинок в Єгипті без росіян

Друга причина, яка відлякує українських туристів від Єгипту, особливо після початку повномасштабної війни Росії в Україні в лютому 2022 року, – огидні "руссо туристо". Втім, маємо хороші новини.

Якщо в більш розкручені Хургаду та Шарм-ель-Шейх російські туроператори досі активно возять росіян (особливо враховуючи, що не так вже й багато вибору в них зараз залишилося), то Марса-Алам з самого початку не робив ставку на відвідувачів з Росії. Натомість основну масу відпочивальників там складають більш приємні нам європейці, в першу чергу німці, поляки та чехи. І, звісно, українці – як ті, що мандрують до сонячного Єгипту з інших країн, так і безпосередньо з України.

Рештки росіян почали зникати з Марса-Аламу після початку пандемії коронавірусу, а після 2022 року їх фактично звідти "вижили". У неформальних розмовах представники місцевих курортних комплексів відзначають, що в регіоні, з одного боку, всіляко підтримують Україну в розв'язаній росіянами війні, а, з іншого боку, там ніхто не хоче конфліктів між відпочивальниками, адже натовкти пики росіянами пориваються не лише українці, але й поляки.

Більш того, хоча в місцевих готелях і досі повно написів російською мовою, протягом останніх років їхній персонал щосили намагається вивчити хоч кілька слів українською, вже чітко розуміючи, чому треба добре подумати перш ніж заговорити до українців мовою окупанта, та бадьоро викрикуючи "Слава Україні!", щойно зрозумівши звідки ви приїхали.

Як дістатися до Марса-Аламу

В 2003 році, зусиллями кувейтської приватної фірми M.A. Kharafi & Sons, в регіоні запрацював власний міжнародний аеропорт, і з того часу Марса-Алам почав активніше розвиватися як популярний туристичний напрямок серед європейців. Нині аеропорт приймає рейси близько 20 авіакомпаній, більшість з яких – чартерні.

Звісно, в умовах відсутності цивільного авіаційного сполучення в Україні через війну, для наших громадян потрапити до Єгипту (та як і до будь-якої іншої країни) – це те ще завдання. Якщо раніше українська авіакомпанія SkyUp могла доставити українців до Марса-Аламу за 3-4 години, то тепер спраглим до єгипетського сонця нашим співгромадянам потрібно ще спочатку дістатися до сусідніх країн машиною, автобусом чи поїздом.

Наприклад, Join UP! возить туристів в Єгипет з сімох країн: Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Польща, Казахстан та Молдова. При цьому прямі рейси в Марса-Алам доступні з Польщі (Варшава та Катовіце).

Також в Марса-Аламу можна потрапити, прилетівши до Хургади – Join UP! літає туди з Молдови (Кишинів), Польщі (Жешув, Варшава, Катовіце, Гданськ, Познань та Вроцлав) та Румунії (Бухарест, Клуж-Напока та Сучава). Від Хургади до Марса-Аламу їхати від 3 до 5 годин, цей трансфер входить у вартість туру.

Загалом дорога з Києва до Марса-Аламу займає в кращому випадку добу, а в гіршому… Самі по собі чартери – річ ненадійна, і з ними дуже часто трапляються затримки, від кількох годин до кількох діб. Українцям до цього варто ще додати ризик затриматися на кордоні через черги – наприклад, на шляху до Польщі ми простояли на пропускному пункті зайвих сім годин. Втім, щойно зануривши ніжки в теплі води Червоного моря, ми миттєво забули про усі дрібні негаразди в дорозі.

А тому ось вам кілька дружніх порад, які допоможуть вам зробити дорогу до Єгипту менш стресовою. По-перше, не плануйте стиковку автобус/поїзд+аеропорт впритул – краще закладіть на пересадку годин 10-12, а в ідеалі розбавте дорогу ночівлею в місті посадки. Це також вбереже вас від втоми, адже дві ночі сидячи в дорозі – це випробування не з легких.

По-друге, не плануйте важливих справ на наступні день-два по прибуттю додому з Єгипту, адже може так скластися, що ваш виліт затримається і уся ваша логістика зруйнуються, суттєво відтермінувавши прибуття додому.

І, по-третє, якщо плануєте самостійно добиратися з України до аеропорту, а не за допомогою туроператора, прорахуйте різні запасні варіанти, як доїхати додому, якщо ви пропустите пересадку через затримку літака.

Що таке взагалі Марса-Алам

Хоча в Єгипті дійсно є невеличке містечко Марса-Алам з населенням трохи менше 5 тисяч людей, у туристів ця назва асоціюється скоріше з однойменним регіоном, що являє собою розсип курортних готелів на будь-який смак і бюджет, розміщених на великій відстані один від одного. Виходиш з готельного комплексу – а навколо суцільна пустеля і кам'янисті гори, посеред яких зрідка виринають поодинокі будиночки та сторожові будки-шпаківні.

Порівняно з більш розкрученими Хургадою та Шарм-ель-Шейхом, Марса-Алам є відносно молодим курортом. Зараз там будуються все нові й нові готелі, а вже існуючі намагаються максимально вразити туристів. І це дуже хороша новина для тих, хто прагне отримати якісний відпочинок – порівняно зі старішими курортними напрямками, які часом "розслабляються".

А ще Марса-Алам – це про природу і пригоди. Так-так, вам не почулося. Хоча в регіоні немає густих лісів чи величних пірамід, це місце славиться неймовірними водними нацпарками, де можна побачити унікальну флору та фауну – дельфінів, дюгоней, кольорових рибок та яскраві коралові рифи. Завдяки цьому Марса-Алам став одним з найбільших центрів дайвінгу на Червоному морі.

Де зупинитися в Марса-Аламі

Ви напевно не раз чули скарги туристів на якість відпочинку в Єгипті. Річ у тім, що це як раз той випадок, коли на готелях краще не економити, адже щонайменше на тиждень це місце стане важим домом, за межами якого не так вже й багато місць для втечі. Так, зупиняючись в дешевому хостелі чи посередньому готельчику десь в Греції чи Італії можна легко закрити очі на якісь пов'язані з розміщенням незручності – з рештою, ви можете приходити туди лише переночувати, весь день досліджуючи місцеву природу, архітектурні дива чи історичні пам'ятки.

Однак з Єгиптом це не працює. Так, ви можете виїхати раз-другий на екскурсію на весь день, але основну масу часу ви проводитимете на території свого курортного готелю – фактично повноцінного невеличкого курортного селища, з пляжами, басейнами, спортзалами, аквапарками, СПА-комплексами, ресторанами, барами, нічними клубами, сувенірними магазинчиками, екскурсійними бюро і навіть часом з власною транспортною інфраструктурою. А оскільки нерідко в тризіркових та навіть деяких чотиризіркових готелях Єгипту ця інфраструктура залишає бажати кращого, під час вибору місця відпочинку варто прийняти той факт, що краще трошки доплатити, ніж відчути увесь біль розчарування від несмачної їжі, засмічених пляжів, старих меблів та дірявих халатів.

Під час нашої поїздки до Марса-Аламу ми проінспектували три готельні комплекси, які ми з упевненістю можемо рекомендувати. У вартість туру, який пропонує українським туристам Join UP!, входить: авіапереліт (з/до Варшави), проживання в готелі, груповий трансфер "аеропорт – готель – аеропорт", медичне страхування та харчування "Все Включено" (ціни можуть змінюватися залежно від валютних коливань).

Hilton Marsa Alam 5*

Хоча п'ятизірковий Hilton Marsa Alam Nubian Resort відкрився у 2011 році, завдяки гарному догляду він досі виглядає новим та сучасним. Тут, як і загалом по Марса-Аламу, немає висотних будівель, натомість номери розташовані у одно-двоповерхових білосніжних автентичних будиночках.

На території готелю дуже зелено і багато птахів – така собі оаза посеред пустелі, де дуже приємно гуляти, намотуючи священні 10 тисяч кроків після ситних обідів.

Номери в "Хілтоні" просторі та затишні – з усім необхідним: від косметичних засобів та праски до безалкогольних напоїв та чаю/кави.

В "Хілтоні" є один великий ресторан, де на туристів чекає якісне триразове харчування в форматі "шведський стіл" – стандартний для єгипетських готелів мікс локальної кухні з європейською, а також кілька барів.

Також гості мають змогу забронювати вечерю в рибному ресторані на пляжі біля готелю – і ми дуже радимо туди завітати.

Гостям готелю доступні три басейни – величезний біля центрального корпусу, а також дитячий та дорослий. Робота басейнів в єгипетських готелях прив'язане до світлового дня, а оскільки сонце там заходить рано – близько 18:00 взимку та близько 19:00 влітку, то саме до цього часу відпочивальникам дозволяється купатися.

До речі, про ранні світанки та заходи сонця. Принаймні, матимете змогу досхочу помилуватися цим явищем, прогулюючись вздовж морського узбережжя.

При цьому, яким би палючим не було сонце, основна частина туристів стікається до басейнів саме в денний час, при цьому нерідко вдаючись до суперечливої практики "бронювання" шезлонгів рушниками. Тож є велика ймовірність, що коли ви прийдете до порожнього басейну під відкриття о 8 ранку, більшість лежаків вже буде окупована рушниками. Втім, навіщо вам той шезлонг, коли можна поплавати у басейні, який належить тільки вам – поки більшість туристів на сніданку.

До речі про рушники. У більшості курортних готелів Єгипту гості при заселенні отримують спеціальну картку, яка дозволяє необмежену кількість разів брати рушник у спеціальних кіосках біля басейнів та пляжів.

На території "Хілтону" також є пляж, але він скоріше для валяння на шезлонгах під парасольками та романтичних прогулянок на світанку, ніж для купання – там мілко і не дуже приємне кам'янисте дно (втім, це типова проблема для багатьох приготельних пляжів в Марса-Аламі).

Щодо культурно-розважального життя, то, напевно, з усіх оглянутих нами готелів саме "Хілтон" найкраще підходить під ці потреби – на великій галявині облаштована сцена, де ввечері проходять різноманітні конкурси та концерти, а поряд розташований нічний клуб з вечірньої дискотекою.

Також не забувають там і про активний-здоровий відпочинок – на території курорту є спортзал та проводяться різноманітні заняття, зокрема, з йоги та аквааеробіки.

Ціни на проживання в двомісному номері в готелі Hilton Marsa Alam 5* наразі стартують від 40 913 грн з однією людини на кінець серпня та від 43 897 грн на середину вересня.

Pickalbatros Sea World Resort 5*

Мережа готелів Pickalbatros представлена на усіх головних курортах Єгипту, і, зокрема, в Марса-Аламі ми встигли побувати в двох з них. Величезний п'ятизірковий Pickalbatros Sea World Resort відкрили у 2018 році, тож на його гостей чекає найсучасніша інфраструктура.

Кімнати в готелі на найвищому рівні – просторі, затишні та з усім необхідним. Є навіть сушарка для купальників!

Тут є сім барів та сім ресторанів – як для триразового харчування по типу "шведський стіл", так і а-ля карт. Зазвичай відвідування останніх включено в преміум-пакети all Inclusive, однак столики в них в будь-якому випадку варто бронювати завчасно.

На території готелю аж 19 басейнів різної глибини та розміру – для дітей, дорослих, розслабленого дрейфування та професійного плавання.

І що ми особливо оцінили – біля басейнів в готелі Pickalbatros Sea World Resort забороняється "бронювати" місця рушниками. От би всі готелі перейняли таку практику!

Крім того, Pickalbatros Sea World Resort славиться своїм великим аквапарком, де є гірки різної складності для гостей будь-якого віку та фізичної форми. Ви і не помітите, як пролетить час за цим веселим та активним дозвіллям. Власне, саме завдяки наявності аквапарку цей курорт такий популярний серед сімей з дітьми.

Пляжі у цьому готелі пристосовані для купання добре – там є як розчищення зона з глибиною "по шию", де можна поплавати, просто покачатися на хвилях або ж помилуватися підводним світом в масках, так і пірс, з якого можна спуститися на більшу глибину.

Звісно, купатися з пірсу можна лише під наглядом рятувальників, тільки в часи офіційної роботи пляжу і в хорошу погоду, коли вивішено зелений прапор. Якщо бачите червоний прапор – спуститися в воду вам не дадуть через великі хвилі.

Ціни на проживання в двомісному номері в готелі Pickalbatros Sea World Resort 5* наразі стартують від 40 439 грн з однією людини на кінець серпня та від 40 948 грн на середину вересня.

Pickalbatros Portofino Vita Marsa Alam 4*

Ну і наш абсолютний фаворит – Pickalbatros Portofino Vita Marsa Alam 4*, і нехай вас не вводить в оману той факт, що в нього "лише" чотири зірки, адже цей курорт може дати фору багатьом п'ятизірковим готелям.

Готель відкрився лише у 2023 році, та він досі продовжує розширюватися. По суті, це окреме курортне селище, де є тематичні ресторани у різних форматах ("шведський стіл" і а-ля карт), 3-4 кілометри піщаних пляжів, кілька басейнів, сувенірний ринок, екскурсійні бюро, аквапарк, тренажерний зал, СПА-центр та великий спектр спортивних розваг.

Особливо нам сподобалося автентичне оформлення житлових будиночків – в стилі традиційного єгипетського житла, а з балконів номерів відкриваються неймовірні краєвиди на море та гори.

В номерах є все необхідне (чесно, ми навіть не побачили жодної відмінності від готелів класу 5 зірок).

Якщо говорити саме про пляжі – то тут, напевно, найкращі умови для пляжного відпочинку з усіх відвіданих нами готелів: тут велика площа прибережної зони і добре розчищене дно, є пірс.

Готель настільки великий, що там навіть є своя транспортна система з мініавтобусом – адже до одного з ресторанів з центру комплексу йти близько 2 кілометрів!

Щодо харчування, то його організація в готелі Pickalbatros Portofino Vita Marsa Alam також ні в чому не поступається його п'ятизірковим "колегам". Особливо ми відзначили оріентал-ресторан зі "шведським столом" та рибний ресторан а-ля карт.

Ціни на проживання в двомісному номері в готелі Pickalbatros Portofino Vita Marsa Alam 4*наразі стартують від 37 384 грн з однією людини на кінець серпня та від 37 998 грн на середину вересня.

Морські екскурсії з Марса-Аламу

Коли ми думаємо про екскурсії в Єгипті, в першу чергу уявляємо піраміди. Однак з Марса-Аламу до них хоч і возять екскурсії, дорога туди є доволі виснажливою як для екскурсії на один день.

Натомість Марса-Алам славиться своїм багатим морським світом, помилуватися яким стікаються професійні дайвери з аквалангами, любителі в звичайних масках для снорклінгу та ті, хто ще жодного разу не пірнав.

Більшість туристів беруть одноденні групові екскурсії в море на спеціальних яхтах, однак є і ті, хто купує тижневі морські тури, намагаючись побачити максимум. Адже тварини припливають тільки тоді, коли самі захочуть (і це трапляється не кожного дня), а тому організатори одноденних екскурсій нічого не гарантують. І до цього варто бути готовим.

Ми побували на двох одноденних морських круїзах. Зазвичай усі вони побудовані за одним принципом: туристів привозять на причал, вони пливуть годинку-дві до місця пірнання, роблять по два 45-хвилинних занурення в супроводі інструкторів, обідають (подаються морепродукти, курятина, рис, картопля, салати і безалкогольні напої) та повертаються до порту.

Перша наша екскурсія була до мальовничої затоки Марса-Мобарак (з зупинками для снорклінгу в лагунах Марса-Шуна та Марса-Мобарак), куди туристи прямують на пошуки знаменитих морських корів (дюгоней) – доволі рідкісних тварин. Втім, нашій групі не пощастило – в день нашої подорожі їх на місці не було.

Зате ми поплавали у неймовірно чистих водах вздовж яскравих коралових рифів, зустрілися з гігантською морською черепахою та побачили величезну кількість найрізноманітніших кольорових рибок.

Вартість такої екскурсії – 75 доларів для дорослих та 40 доларів для дітей віком до 12 років.

Друга наша екскурсія була значно далі – до Рифу Сатая, де головною родзинкою є веселі зграйки дельфінів, які, втім, також припливають до лагуни не кожного дня. Наприклад, ми змогли побачити їх лише з другої спроби, коли вже майже не залишилося надії.

Втім, є у цієї розваги і зворотній бік, який навряд чи сподобається екоактивістам. Під час подібних екскурсій забороняється будь-яка взаємодія з морськими мешканцям, але, на жаль, є деякі екскурсійні групи, які на човнах женуться навипередки до місця скупчення дельфінів, скидають туди туристів і ті починають справжнє полювання на нещасних тварин, розкидаючи один одного та відбиваючись від групи. Однак весь парадокс в тому, що дельфін швидший за людину, а тому легко тікає.

Куди дієвішою є практика вичікування, коли ви просто залишаєтеся на місці, милуєтеся коралами та рибками, і поступово дельфіни сам до вас припливають. Ну, точніше не до вас, а просто пливуть по своїх справах, а декількох спокійних людей поряд вони не сприймають як загрозу. Саме таким чином і нам вдалося поплавати поміж зграйок дельфінів.

Вартість такої екскурсії – 95 доларів для дорослих та 50 доларів для дітей віком до 12 років.

А тепер прийшов час дати ще одну важливу пораду – хоча єгипетське море з берега здається спокійним, під час подорожі на яхті ви можете зіштовхнутися з чималими хвилями і вас може захитати. Тож якщо маєте бодай мінімальні сумніви щодо вашого вестибулярного апарата, краще все ж погодитися на пропозицію інструктора та випити таблетку від нудоти до подорожі (бо якщо зробити це коли вас вже захитає, ефекту не буде).

В гостях у бедуїнів

Ще один популярний вид екскурсій в Марса-Аламі – поїздки на стоянки пустельних жителів бедуїнів, щоб побачити їхні життя, звички і традиції. Деякі екскурсії везуть туристів на невеличких квадроциклах прямо до бедуїнів, а деякі – окремо катають на квадроциклах, а вже потім везуть на джипах до селища.

Вже на стоянці на вас чекають запаморочливі краєвиди, катання на верблюдах, сувенірні лавки, чаювання, традиційна вечеря та запальне шоу з народними танцями та приборкуванням вогню.

Вартість такої екскурсії – 75 доларів для дорослих та 40 доларів для дітей віком до 12 років.

Що ще треба знати про Єгипет

Вирушаючи до Єгипту, варто врахувати кілька важливих моментів:

1. Мова. Офіційна мова в Єгипті арабська, але в туристичній сфері місцеві володіють щонайменше англійською, а в місцях концентрації туристів певних національностей – ще й їхніми мовами. Наприклад, в Марса-Аламі можна нерідко почути також польську чи німецьку.

Також там досі є написи російською, втім, все більше до місцевих приходить розуміння, що краще у спілкуванні з українцями використовувати англійську. Або ж вчити українську – певні кроки в цьому напрямку в туристичні сфері Марса-Аламу вже впроваджуються.

2. Валюта. В країні офіційною валютою є єгипетський фунт, що еквівалентний 0,85 української гривні. Звісно, що в Україні ви його не купите, тому надійніше буде запастися американськими доларами – саме у цій валюті продається більшість товарів, які можуть зацікавити туристів, в магазинах, на базарах чи при замовленні екскурсій.

Євро та фунтами стерлінгів також можна розрахуватися, але зазвичай суми в них називаються такі самі, як і в доларах – а 5 доларів це все ж трошки менше, ніж 5 євро чи 5 фунтів, тому виходить, що ви переплачуватимете зайве.

А ось на безготівковий розрахунок краще не сподіватися. Так, в більшості готелів є банкомати, але ніхто вам не гарантує, щоб там буде вигідно знімати гроші з вашої гривневої чи валютної карти, без прихованих шалених комісій.

Також карткою можна розрахуватися в деяких магазинах, але… Місцеві торговці все одно вводять в термінал суму в єгипетських фунтах, самостійно рахуючи обмінний курс, а тому треба ретельно пильнувати, чи не обдурили вас на обміні, ввівши більшу суму.

3. Сувеніри. В більшості готелів є власні невеличкі сувенірні лавки, але також в Марса-Аламі можна з'їздити за подарунками – від смаколиків типу халви та фініків до прикрас, одягу, килимів і косметики – до магазинів в нове приморське місто Порт Галіб.

Тільки не забувайте торгуватися, адже зазвичай продавці спочатку називають значно більші суми. Якщо сумніваєтеся – перепитайте у гіда.

4. Одяг. Близько 75% населення Єгипту – мусульмани, а, відповідно, там діють певні вимогу до одягу. Звісно, на території курортних готелів усі ці норми стираються, однак якщо плануєте виходити за межі готелів, особливо в нетуристичні райони, то краще утриматися від занадто відвертого одягу.

Плюс, більш закритий одяг захистить вас від сонячних опіків.

5. Мушлі. Багато хто з туристів полюбляє привозити в якості сувенірів з моря власноруч зібрані на березі мушлі. Однак варто пам'ятати, що вивозити мушлі чи фрагменти коралів з Єгипту категорично забороняється – якщо раптом під час перевірки на безпеку у ваших речах їх знайдуть, у вас можуть бути неприємності щонайменше у вигляді штрафу.

5. Манго. Чимало туристів, особливо з України, хочуть привезти додому з Єгипту манго – воно там смачне і соковите. Однак якщо ви летите через Польщу, про цей екзотичний фрукт варто забути – його туди ввозити заборонено, а тому він найймовірніше буде конфіскований.

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Не бійтеся експериментувати і вирушайте до місць, які здаються вам неочевидним вибором – саме так нас дуже приємно вразив єгипетський Марса-Алам!

Редакція дякує туроператору Join UP! за допомогу в організації поїздки.

Марина Григоренко