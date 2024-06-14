На деяких популярних напрямках високі температури вже починають зривати відпустки любителям літнього відпочинку.

Літо тільки почалося, а на деяких популярних туристичних напрямках відпочинок туристів уже опиняється під загрозою через пекельну спеку. Так, у Греції вже почали закривати популярні туристичні пам'ятки, наприклад, знаменитий "Акрополь" в Афінах.

Тим часом, грецький острів Родос паралельно з екстремальними температурами ще й сколихнув землетрус. Це той самий Родос, курортний сезон на якому минулого літа довелося перервати через масштабні лісові пожежі, що виникли через сильну спеку. Цього року туристам, чия відпустка була зірвана рік тому, запропонували безкоштовно повернутися туди на відпочинок. Однак з огляду на той факт, що синоптики прогнозують у Європі таку ж пекельну спеку, як і роком раніше, є ризик, що мандрівники на Родосі знову можуть залишитися без повноцінного відпочинку.

Як зазначає Business Insider, рекордні температури й екстремальні погодні явища в усьому світі останніми днями віщують ще одне спекотне літо.

Відео дня

Крім Греції страждає і Кіпр, який вважається найсонячнішим місцем Європи – недалеко від курортного Пафосу днями через спеку спалахнула хвиля лісових пожеж. Охоплено полум'ям і курортне селище в турецькій провінції Анталья, де температура наблизилася до +40 градусів Цельсія.

Тим часом проливні дощі в деяких частинах Іспанії знищили врожай у Мурсії та призупинили деякі рейси на популярний туристичний острів Майорка.

Зазначимо, що минулого місяця віцепрезидент із метеорології компанії Atmocultural G2 Тодд Кроуфорд у коментарі The New York Times спрогнозував, що температури у 2024 році по всій Європі будуть на рівні літа 2022 року – найспекотнішого з коли-небудь зареєстрованих на континенті.

При цьому він припустив, що липень і серпень будуть особливо спекотними на континенті, що нагрівається найшвидше у світі.

Утім, це попередження не завадило туристам стікатися в такі популярні місця, як Італія, Хорватія та Греція – країни, які минулого літа особливо постраждали від палючої спеки.

Водночас BI зазначає, що спекотне літо – це проблема не тільки Європи. Найближчими днями США також зіткнуться з небезпечними для життя температурами. Починаючи з південного заходу, потенційно рекордна спека до кінця тижня досягне східного узбережжя. Наприклад, згідно з прогнозами, до п'ятниці температура в Нью-Йорку перевищить +32 градуси Цельсія.

Як повідомляв УНІАН, повернення сильної спеки найближчими днями очікується і в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.