Кілька ідей на вікенд у Чернігові

Одним із привабливих міст для пізнавальних та цікавих вихідних варто назвати Чернігів. Розташоване за дві години часу на дорогу від столиці, місто приваблює туристів історичними соборами домонгольського періоду та козацькими храмами, а ще - мальовничими краєвидами над Десною, розміреним і спокійним ритмом життя, численними кафе і ресторанами.

Зазвичай, перелік місць «must visit» для туристів включає древній Вал зі Спасо-Преображенським та Борисо-Глібським соборами, Болдині гори із давньоруськими курганами, перлиною барокової архітектури Троїцьким собором, Єлицький монастир та Чорний курган. І, звісно, ніхто не промине Катерининської церкви, яка урочисто зустрічає гостей на в’їзді до Чернігова. Також варто прогулятися центром міста – нещодавно оновленими Червоною площею, Алеєю героїв та сквером Богдана Хмельницького, де ще працюють фонтани, що особливо приваблює у спекотні дні.

Чернігівський екскурсовод Володимир Пилипенко рекомендує усім, хто приїздить до древнього міста над Десною вперше, оглядову екскурсію, аби подивитися історичні пам’ятки та мати уявлення про минуле Чернігова. За його спостереженнями, багато з гостей до обласного центру Чернігівщини обов’язково повертаються. І вже мають інші прохання. Мовляв, покажіть щось ексклюзивне та унікальне, або поведіть не традиційним туристичним маршрутом. Чи можна побачити зразки дерев’яної архітектури ХІХ - початку ХХ століття? Чи можна подивитися щось цікаве поблизу Чернігова? На кожне з прохань історик та екскурсовод, який також проводить безкоштовні тематичні екскурсії, має свої відповіді і цікаві пропозиції.

Пан Пилипенко зауважує, що у порівнянні з червнем-липнем, у серпні 2020 року гостей у Чернігові побільшало, хоча, в основному, це малі групи – родини, кілька друзів чи колег. Якщо раніше великі групи екскурсантів приїздили автобусами, то тепер найчастіше приїздять приватними автомобілями. Замовлень на екскурсії ніби і більше, але власне екскурсантів-туристів може бути і менше.

«Чернігів – ідеальне місце для одноденного візиту, екскурсії. У розвитку туризму Чернігів рухається у правильному напрямку», - підкреслює екскурсовод і додає, що приїхати на два-три дні у туристів не завжди виходить.

Цими вихідними, у місті проходить ХV Міжнародний фольклорний фестиваль національних культур «Поліське коло». На Алеї Героїв заплановані концертні виступи, виставкові локації, майстер-класи тощо. Крім того, вже традиційно відбудеться патріотична акція з розгортання величезного національного прапора на Червоній площі.

У перші вихідні осені, 4-5 вересня, у місті проходитиме фестиваль «Зелена сцена». На Алеї героїв традиційно відбудуться літературні читання, виступи музичних колективів, виставки фотографій та майстрів хендмейду. Завершать свій сезон і «Дні Америки у Чернігові», які проходять за сприяння Посольства США в Україні. Вони неможливі без джазу, тому 4 вересня відбудеться концерт Lviv Jazz Trio та Юлії Швед (Львів – Бостон). Також запланований розмовник із письменницею Вікторією Амеліною на тему: «Зрозуміти Іншого, щоб зрозуміти Україну».

5 вересня усі охочі зможуть послухати безкоштовні екскурсії містом від випускників Школи гідів, а потім виступи столичних музикантів Daria Blyzniuk Quartet. Учасником літературної частини «Зеленої сцени» стане Джоель Харріс з інтерактивною виставою «Казки дядечка Римуса». Упродовж вихідних триватимуть виставки фотографії Михайла Штейнберга «Streets of D» (Детройт, США) та продаж сувенірів від «Зеленої лавки».

Як розповіла куратор проекту «Зелена сцена» Леся Федоренко, проект відомий за межами Чернігова і вже давно «переріс» рівень загальноміського свята. На її переконання, кожна людина, будь-якого віку і вподобань, зможе знайти щось цікаве для себе – змістовно провести вільний час, тим паче, що заходи «Зеленої сцени» відбуваються просто неба і безкоштовно. «Водночас це формат із нотками андеграунду – не масова культура, яка звучить на радіо і яку демонструють на ТБ. Це не масовий продукт. Ми робимо те, що інші не показують», - наголосила Федоренко.

Не менш цікаво відвідати Чернігів і з гастрономічною метою – скуштувати пиво з місцевої крафтової броварні, вареники, які готуються і подаються за місцевими рецептами. Варто поласувати і смаколиками інших національних кухонь – закладів достатньо. А ціни точно приємно здивують.

Візит до Чернігова варто розпочати у суботу зранку, попивши кави в одній із місцевих кав’ярень. Потім відправитися на прогулянку історичним містом (до речі, за бажанням можна подивитися на Чернігів ще й з висоти пташиного польоту, піднявшись на дзвіницю Троїцького собору). Пообідати доречно в одному з ресторанів, які позиціонують себе як заклади «м’яса та пива». А далі можна долучитися до «Зеленої сцени», і завершити день прогулянкою вечірнім містом.

Чернігів – чудовий будь-якої пори року. І побувши в ньому навесні чи влітку, обов’язково захочеться відвідати його восени чи взимку, аби побачити місто в інших барвах та з іншим настроєм.

Ярина Мирославська