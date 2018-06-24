Житло без права на прибуток

Зміни в Житловому кодексі, які прийняла Верховна Рада, заборонять власникам квартир використовувати їх для виробничих потреб, у тому числі й для розміщення офісів. Таке повідомлення спричинило справжній інформаційний вибух, адже власники житла, якщо й не здають його в найм у даний час, то, принаймні, розглядають свої квадратні метри як потенційне джерело прибутку. І, не в останню чергу, як можливість віддати його в оренду під чийсь бізнес, або використати під власний.

НІ КОНТОРИ, НІ АПТЕКИ

За оцінками експертів, законопроект «Про внесення змін до ст. 6 Житлового кодексу » (автори – «регіонал» Владислав Забарський, «литвинівець» Олег Зарубінський і «бютівець» Юрій Сербін) мав суто технічний характер. Однак після доопрацювання законопроекту профільним комітетом ВР з будівництва його суть була повністю змінена шляхом маніпулювання формулюваннями, - пише «Ділова столиця».

Діючі норми Житлового кодексу забороняють надавати в житлових будинках приміщення для промислових потреб. Оновлена ж версія кодексу встановлює заборону на надання квартир для виробничих потреб.

«Фактично розміщення в квартирах аптек, перукарень, магазинів, нотаріальних та юридичних контор, а також інших організацій, після вступу в силу поправок до Житлового кодексу буде визнано незаконним», - повідомила віце-президент Ліги експертів України, екс-керівник юридичного департаменту Асоціації ріелторів Світлана Бовсуновська.

Тим часом один із авторів законопроекту наш земляк нардеп Олег Зарубінський у коментарі Gazeta.ua заявив, що заборона Ради здавати квартири під офіси, аптеки та магазини, - брехня.

"…Бачив в Інтернеті цю інформацію. Це абсолютно не так, вона помилкова», - сказав він. За його словами, законопроект передбачає лише уточнення визначення житлової площі, отже зміни в Житловому кодексі торкнуться переважно сфери діяльності Державної податкової служби.

А ПОДАТКОВІЙ РАДІСТЬ

"У законопроекті зазначено, що житлові будинки, квартири, інші житлові приміщення призначені і мають бути придатні для постійного проживання в них громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових житлових приміщень і гуртожитків. При цьому уточнено, що таке житлова і загальна площа. Це все потрібно для Податкової ", - зазначив нардеп.

При цьому Зарубінський не уточнив, як саме зміни в Житловому кодексі вплинуть на діяльність Податкової.

За словами юристів, максимум, чого варто побоюватися власникам офісів, то це штрафів. Інша справа, що штрафи можуть застосовуватися необмежену кількість разів.

Законодавчі новації можуть виявитися вигідними і податківцям, оскільки допоможуть їм виводити з тіні доходи орендодавців, які здають свої квартири в оренду під офіси та магазини, часто не переводячи житло в нежитловий фонд.

Такі орендодавці не оформляються навіть «спрощенцями », всі розрахунки за оренду проводяться у готівковій формі без укладання договорів. З введенням законодавчої заборони на розміщення офісів у житлових будинках у податківців з’явиться формальний привід для перевірок. І в кожному новому випадку вони будуть отримувати одразу двох потенційних «клієнтів»: нелегального орендодавця і орендаря.

КОМУ ВИГІДНО?

У виграші від нововведень будуть власники офісних центрів. Наразі через дорожнечу попит на офісні площі в нових центрах невеликий. Як – не – як, а за «квадрат» від 20 $ на місяць «вынь да положь». І не виключено, що окремі автори та лобісти документа, які мають відношення до будівельного бізнесу, таким чином подбали про залучення нових клієнтів.

ХТО В ЗОНІ РИЗИКУ

Як запевняють правознавці, у разі підписання Президентом згаданих змін до Житлового кодексу виселення магазину або офісу з житлового будинку можна буде оскаржити в суді, оскільки положення документа суперечать нормам інших законів. Адже згідно за Цивільним кодексом, власник майна може розпоряджатися ним на свій розсуд. Та й Конституцію в Україні ще ніхто не відміняв.

Однак, під питанням відтепер законність використання своїх квартир так званим самозайнятим населенням. Якщо ви СПД і приймали клієнтів удома, донедавна ніхто питання про нецільове використання вашого житла не ставив. Якщо вас «застукали», доводилось хіба що сплачувати дещо більше за комунальні послуги. Наразі ж і така діяльність цілком ймовірно підпаде під податкові перевірки, бо підприємці під час реєстрації СПД найчастіше вказують як адресу здійснення підприємництва власну домівку.

Ми звернулись до податківців з проханням якось прокоментувати нововведення, але офіційної відповіді так і не отримали. А неофіційно кажуть, що й самі не знають, що робити.

Почнемо з того, що вказаний документ ніхто толком не бачив. Податківці погоджуються, що отримали нове поле діяльності. Але як проводити перевірки житла, яке ймовірно використовується у виробничих потребах, не знають. Бо щоб увійти до приватної квартири перевіряльники повинні мати рішення суду. На якій підставі, питається? (Хоча, коли це в нашій країні силові структури зупиняло?)

ЩО РОБИТИ?

Як кажуть поінформовані люди, закон не зчепить власників квартир, які віддали їх в оренду під бізнес після виведення з житлового фонду. Чому й решті не скористатись їхнім прикладом?

По-перше, якщо квартира визнана нежитловим приміщенням, комунальні платежі вам нараховуватимуть як підприємству.

По-друге, процес виведення з нежитлового фонду складний і тривалий. В цій сфері маса зловживань як з боку чиновників, так і з боку власників житла. Одні користаються громіздкістю дозвільної системи, інші і шукають схеми вирішення проблеми.

Адже для того, щоб отримати дозвільні документи на реконструкцію житлового приміщення в нежитлове треба серед інших надати документ, що підтверджує власність на землю. Якщо мова йде про квартиру в багатоповерхівці, то спочатку треба визначити межі прибудинкової території, а потім - частку, яка відповідає квартирі . А, значить, спочатку треба зробити містобудівне обґрунтування, встановити межі і все це за власні кошти. Як кажуть вінницькі юристи, в 10 тис. гривень тут не вкладешся.

А ще буде потрібен договір сервітуту(якщо коротко, то він дає право власнику нежитлового приміщення і пожильцям будинку право спільно користуватись прибудинковою територією) . Він передбачає періодичні платежі. Тоді доведеться отримати всі дозволи, забезпечити прийняття вже нежитлового приміщення до експлуатації, потім - реєстрація права власності на реконструйований об’єкт як нежитлове приміщення. І тільки тоді можна використовувати об’єкт за призначенням.

Другий варіант - домогтися в судовому порядку визнання права власності на самочинно реконструйовані об’єкти.

Третій варіант – це коли скликається комісія при виконавчому комітеті місцевої ради. Цьому теж передує збирання досить великого пакету документів і з 99% -ю ймовірністю від вас знову вимагатимуть надати документи про право власності на землю.

Цей шлях дуже довгий, і зовсім не факт, що вклавшись грошима і часом, ви матимете позитивне рішення. Причин відмови – безліч. Хоча б через незгоду сусідів. Ну, не захочуть вони, щоб під будинком товклись зайві люди. І мають право…

Отже, люди шукають схеми. В місцевій правничій тусовці вже свої ноу-хау. Кажуть, можна обійти нові заборони, якщо не оформляти оренду квартири, а начебто здати її орендарю на відповідальне зберігання. А що той офіс в квартирі влаштує, - ну, він вирішив, що так квартира збережеться найкраще. Щоправда, орендар тут програє в захищеності своїх прав. Але це вже не наш клопіт.

«НЕХОРОШИЕ» КВАРТИРИ

Вірите, чи ні, але у Вінниці, та й мабуть в інших містах України, ніхто не знає, скільки квартир вже виведено і скільки виводиться з житлового фонду. Нормативно питання зарегульовано так, що ані БТІ, ані архітектурно-будівельні інспекції, ні податківці повною інформацією не володіють. Немає жодного органну влади, який би цілеспрямовано відслідковував це питання. Отож, якщо завтра поверхом нижче у вас почнуть бамкати музики, або запахне «перманентом» - ваші проблеми. А сусіда, котрий по-тихому рівняв хребти у себе вдома, можуть і покарати.

Отож, новий закон, нові напасті на голову мрійливих ідіотів, котрі вважали, що право приватної власності на житло – непорушне, що їхній дім – їхня фортеця, і що конституційне право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд в Україні діє.

То що, ждемо гостей?

КОМЕНТАР

Володимир Слишинський, заступник Вінницького міського голови.

- З моєї точки зору, йде спекуляція навколо цього закону. Бо коли говорять про те, що люди мають право використовувати належне їм майно на власний розсуд, забувають одну дуже просту річ: майно повинно використовуватись за призначенням. Якщо це житло – воно має використовуватись для житлових потреб. Тому в даному випадку я не бачу ніяких серйозних порушень прав власників квартир.

Є інший аспект. Я прихильник того, щоб перші поверхи будинків можна було використовувати під нежитлові цілі. Наприклад, в Європі практично всі перші поверхи будинків зайняті крамничками. Там навіть нумерація поверхів інша: наш перший – це їхній нульовий. А перший – це той, де живуть люди(наш другий).

На мій погляд, сьогодні було б більш доцільно встановити припустимі напрямки використання цього житла. Наприклад, під офіс – це одна справа. Інша справа, коли там влаштовують кафе, бари, пивні і магазини, які порушують права мешканців будинків…

Але для початку ці приміщення мають бути виведені з житлового фонду.

Я вважаю доцільним на законодавчому рівні врегулювати цей порядок, щоб люди не шукали щілин в законах, а могли розпорядитись своїм майном на цілком законних підставах.