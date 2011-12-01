Лауреатка конкурсу «Коронація слова» презентує новий роман

11:04, 01 грудня 2011
Вінниця
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Галина Вдовиченко з романом «Бора»

Сьогодні, 1 грудня, о18.00 в книгарні Є відбудеться презентація нового роману Галини Вдовиченко.
Це – відома українська письменниця, лауреатка конкурсу «Коронація слова 2009». Також у 2009 році - отримала ІІ премію конкурсу «Книга року від журналу “Корреспондент» та була відзначена премією «Дебют року» книготоргової мережі empik в номінації «Кращий автор».

- Нова книжка – про пошук Дому та «своїх людей», - зазначає авторка. - У романі головна героїня Христина Бора, демонструє, що справжнє щастя - це живе спілкування один з одним, а не переховування за бездушними моніторами, вигаданими ніками та чужими фотографіями в мережі.

Редактор роману «Бора», лауреатка Шевченківської премії Галина Пагутяк, відмітила, що це «спокійна світла розповідь про те, як можна будні перетворити на свята, як ступити крок до щастя, як здійснити бажання».

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