Лауреатка конкурсу «Коронація слова» презентує новий роман

Сьогодні, 1 грудня, о18.00 в книгарні Є відбудеться презентація нового роману Галини Вдовиченко.

Це – відома українська письменниця, лауреатка конкурсу «Коронація слова 2009». Також у 2009 році - отримала ІІ премію конкурсу «Книга року від журналу “Корреспондент» та була відзначена премією «Дебют року» книготоргової мережі empik в номінації «Кращий автор».

- Нова книжка – про пошук Дому та «своїх людей», - зазначає авторка. - У романі головна героїня Христина Бора, демонструє, що справжнє щастя - це живе спілкування один з одним, а не переховування за бездушними моніторами, вигаданими ніками та чужими фотографіями в мережі.

Редактор роману «Бора», лауреатка Шевченківської премії Галина Пагутяк, відмітила, що це «спокійна світла розповідь про те, як можна будні перетворити на свята, як ступити крок до щастя, як здійснити бажання».