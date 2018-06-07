6 кіберзлочинів зафіксовано на Вінниччині

Наша область входить в «шістку» VIP-хакерських шкіл. Про це можна говорити, спираючись на те, що Вінниця входить у десятку „найкрутіших” IT-міст. Найкращих випускників «політеху» розбирають престижні іноземні фірми по написанню. Інші мають досить високооплачувану роботу у філіях «програмістських» фірм у Вінниці. А «невизнані генії» розминають свої кібер-мізки у інтернет-просторі.

Вінницькі правоохоронці не підтверджують інформацію, про те, що у Вінниці існують послідовники руху «Анонімус». Втім, на те вони і «анонімуси», щоб про них ніхто не знав, а своє життя вони присвячують «свободі і демократії» у інтернет-просторі.

Керівник сектору по боротьбі з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області Руслан ГРУШКО вважає, що це лише призводить до анархії. Останні гучні події із EX.UA заставили замислити владу про безпеку не лише на вулицях, але в інтернет-просторі.

Останні події в сфері авторських прав, піратства коментує начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю та злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Володимир ПЛОТИЦЯ та керівник сектору по боротьбі з кіберзлочинністю Руслан ГРУШКО.



Зараз в Україні розгорнулась боротьба з порушенням авторських прав, з так званим піратством в Інтернеті. Чи були ній задіяні співробітники УМВС у Вінницькій області?

Володимир Плотиця:

- Стосовно лінії кіберзлочинності, тобто злочинів, пов’язаних з використанням Інтернет-мережі, деяких програм, які сприяють вчиненню того чи іншого злочину, то у Вінницькому підрозділі виявлено шість таких злочинів уже за 2012 рік. Вони стосуються не лише використання авторських та суміжних прав, а й, наприклад, втручання в операційні системи, несанкціонованого втручання в діяльність банківських сфер чи фінансову установу, операцій, які здійснені в системі клієнт-банк... Це питання значно ширше, ніж той ажіотаж, про який зараз почули громадяни України. У нас є затримані, які перебувають в ІТТ за вчинення таких злочинів у цій сфері.

Звучали повідомлення про хакерські атаки на сайти Уряду, Президента, МВС. А чи були цими днями збої в роботі сайту УМВС області?

Руслан Грушко:

- У нас на сайті збою не було. Ми, напевно, неправильно розуміємо, що таке втручання. Якщо брати DOS-атаки, то Інтернет – це публічна інформація, де може будь-хто викласти свій погляд і свою думку. DOS-атаки поділяються на локальні й віддалені. Локальні – це коли дійсно направляється вірусна програма, яка містить в цифровому вигляді так звані приховані камери. Є різні вірусні програми з точки зору призначення - одна виконує функцію блокування, друга - отримання інформації, зняття інформації, дубляжу чи спотворення інформації. Щодо атакування державних сайтів: можливо, були локальні DOS-атаки, але було широко задіяно ЗМІ, і людям було цікаво прочитати, що там на сайті викладено - це віддалені DOS-атаки. Тобто люди масово заходили на сайт – навмисно, чи - ні.

А, наприклад, якщо багато людей домовиться, скажімо, о десятій годині зайти на той чи інший сайт, то відбувається банальне перевантаження цього сайту, і в зв’язку з цим він не може опрацювати всю інформацію, яка надійшла одночасно. Це найпростіша атака, бо не потребує особливих розробок. Просто потрібна одночасно велика кількість учасників, щоб дати навантаження, якого не витримує та чи інша система. Буває, рекламне агентство починає свою діяльність, потім, коли вони завойовують на ринку популярність, починається перевантаження, і їм доводиться змінити сервер на більш потужний…

Дехто вважає, що Інтернет – це останній прихисток свободи слова. Водночас існує позиція, що Всесвітню мережу необхідно жорстко контролювати, бо її активно опановує злочинність. Яка ваша думка?

Володимир П.:

- Потрібно розмежовувати свободу слова і правовий нігілізм. Прикриваючись гаслами про демократію і свободу слова, ми повільно йдемо до анархії. Має бути порядок в усьому.

Руслан Г.:

- Я наведу приклад. Ми затримали групу осіб, яка влаштовувала інтернет-біржі й аукціони. Це щось на кшалт інтернет-магазинів. Люди перераховують кошти, а в результаті нічого не отримують...

Чи фіксуються на території Вінницької області злочини з використанням Інтернету (шахрайство, незаконне заволодіння інформацією, порноіндустрія, педофілія, проституція, торгівля людьми тощо)?

Володимир П.:

- Декілька випадків було. Але ми не можемо сказати, що саме через мережу Інтернет було замовлення, наприклад, сексуальних послуг. Інтернет використовується як спосіб зв’язку. Шахраї використовують мережу для того, щоб швидше скоїти злочин. Відбувається подолання дистанції, і не можна передбачити, шахрайство здійснила людина, яка знаходиться за стіною, чи за сотні кілометрів.

Не секрет, що через дорожнечу ліцензійного програмного забезпечення багато людей та організацій використовують так звані піратські програми. Також в пресі звучали звинувачення, що навіть в МВС використовується неліцензійне забезпечення. Яка ситуація у вашому відомстві? Чи на всіх комп’ютерах програми ліцензійні?

Володимир П.:

- Деякі структури, які мають солідні прибутки, користуються піратським Windows. В такому разі стає незрозумілим, чого такі корпорації дозволяють собі цим користуватися. Якщо це виявлять, то штрафні санкції будуть набагато більшими, ніж коштує ліцензійний Windows. Я не можу сказати в цілому, що у нашому відомстві немає неліцензійних програм. Можливо, є такі випадки, що в когось щось «полетіло», він встановив свої програми. У нас в підрозділі навіть постало питання отримання співробітниками деяких форм допуску до техніки, то це відбувається за однієї умови – наявності офіційних програм, які ставляться на баланс, після того ми можемо закачати продукт, необхідний нам для роботи. У мене стоїть комп’ютер із системою допуску, він перебуває на балансі, отже куплений офіційно.