На Вінниччині знову перевищено епідпоріг захворюваності на грип
14:57, 14 лютого 2012Вінниця
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У 5-ти областях України знову перевищено епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ.
Епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ станом на вівторок знову перевищено у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Сумській областях.
У понеділок, за даними МОЗ, фіксувалося перевищення епідпорогу захворюваності тільки в Закарпатській і Хмельницькій областях.
Кількість жертв захворювання на грип та ГРВІ в Україні зросла до 472 людей, з них троє, в тому числі одна дитина, померли за останню добу, - повідомляє “Моя Вінниця”.
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