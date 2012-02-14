На Вінниччині знову перевищено епідпоріг захворюваності на грип

У 5-ти областях України знову перевищено епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ.

Епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ станом на вівторок знову перевищено у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Сумській областях.

У понеділок, за даними МОЗ, фіксувалося перевищення епідпорогу захворюваності тільки в Закарпатській і Хмельницькій областях.

Кількість жертв захворювання на грип та ГРВІ в Україні зросла до 472 людей, з них троє, в тому числі одна дитина, померли за останню добу, - повідомляє “Моя Вінниця”.