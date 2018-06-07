У Вінниці відкрилась перша національна сесія Європейського молодіжного парламенту

Сьогодні, 3 березня, в приміщенні Вінницької ОДА відкрито Національну сесію ММГО «Європейський молодіжний парламент – Україна», яка зібрала активну молодь із усієї України та 17-ти країн Європи. Національна сесія проходить під патронатом голови Вінницької ОДА Миколи Джиги та за інформаційної підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.

Серед країн, які представлені на сесії – Франція, Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Швеція, Польща, Чехія, Австрія, Фінляндія, Естонія, Росія, Білорусь, Грузія та Туреччина. Протягом сесії українська молодь разом із представниками європейських країн буде обговорювати суспільно важливі питання у сфері охорони довкілля, освіти, економіки, проблем молоді, захисту прав людини тощо. Дискусії будуть об’єднані головною темою сесії: “Naturally Connected” («В єднанні з природою»). Національна сесія є першим з ряду проектів на екологічну тематику, що заплановані ММГО «Європейський молодіжний парламент – Україна» на 2012 рік.

Відкриваючи сесію урочистою промовою, перший заступник голови Вінницької обласної ради Ігор Кревський зазначив: „Тут зібрались ті, хто не байдужий до завтрашнього дня, хто максимально наближує Україну до Європи. Співпраця Вінницької області з регіонами ЄС щодо створення сприятливого клімату для входження в Європейський простір надзвичайно важлива для наших громад. Ми і надалі поглиблюватимемо і розширюватимемо нашу роботу”.

Ігор Кревський наголосив на тому, що зокрема Вінницька область має більш ніж 200 угод з територіальними громадами європейського простору.

Депутат Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко наголосив, що Молодіжний парламент – це дієвий орган, який наголошує старшому поколінню, що треба замислитись над нашим майбутнім. Він також подякував молодим людям не як чиновник, а як громадянин Вінниччини за те, що вони переймаються екологічними проблемами.

Протягом п’яти днів 100 делегатів (в тому числі 20 іноземців) віком від 16 до 23 років під керівництвом досвідчених представників ЄМП спробують знайти відповіді на питання, що хвилюють всіх без виключення мешканців Європейського континенту. Будуть обговорюватися питання екологічної освіти в країнах Східної Європи, проблеми поводження з відходами, шляхи скорочення викидів СО2, перспективи використання біопалива та відновлювальних джерел енергії.

Як зазначив керівник сесії - президент пан Себастьян Хосу (Австрія), в час глобалізації міжнародна співпраця цінується понад усе. „Разом з вами ми як одна національна свідомість можемо досягти більшого. Так, економічна свідомість надзвичайно важлива для нашого майбутнього. Сьогодні Європа стикається з багатьма проблемами – це і фінансова криза, і заборгованість, також існують екологічні проблеми. Ми бачимо, як усі громади світу жертвують екологією заради економіки. Але саме ми успадкуємо цей старий, виснажений економікою, світ, в якому будемо ростити своїх дітей. Кожен з нас має пам’ятати, що ми пов’язані не лише між культурним діалогом, а ще й природою”.

Протягом п’яти днів працюватиме команда досвідчених тренерів, голів молодіжних парламентських комітетів з усієї Європи. Делегати встигнуть не лише стати єдиною командою, скласти та захистити резолюції – офіційні документи з унікальними рішеннями для досліджуваних проблем, а й пізнати культурні традиції та звичаї інших країн та отримати цінний досвід міжкультурного спілкування. Увечері третього дня сесії учасники в національному вбранні пригощатимуть охочих делегатів із інших країн стравами своєї національної кухні, робитимуть презентацію своєї країни. 5 березня в приміщенні Вінницької обласної ради відбудеться Генеральна Асамблея Європейського молодіжного парламенту.

На базі Вінницької ЗОШ № 4 працюватимуть комітети за напрямками. В Комітеті міжнародних справ обговорюватимуться проблеми збройного повстання в Сирії, і що можуть зробити держави – члени ЄС спільно з Лігою арабських держав, щоб допомогти уникнути спалаху повномасштабної громадянської війни в регіоні. Комітет с питань промисловості, досліджень та енергетики обговорюватиме питання енергетичної ефективності, що знаходиться в самому серці Стратегії-2020 щодо розумного, стійкого і всеосяжного зростання і переходу до ресурсозберігаючої економіки. Враховуючи нагальну потребу в енергетичній незалежності Європи та тенденцію до скорочення використання ядерної енергетики, які альтернативні джерела може використовувати Європейська спільнота для задоволення як ніколи високого попиту суспільства на енергію?

14 мільйонів українців сидять в Інтернеті щодня. Забавка швидко призвела до того, що людина тепер – як на долоні. А з нею – і її репутація, гаманець і навіть безпека. Проблема дотримання приватних прав людини поряд із проблемою дотримання авторських прав в Інтернеті до цього часу не вирішена належним чином. Про це говоритимуть у Комітеті з громадянських свобод людини та юридичних питань.

Близько половини всіх парникових газів, одержуваних у ході господарської діяльності людства, залишаються в атмосфері. Близько трьох чвертей всіх антропогенних викидів парникових газів за останні 20 років стали результатом видобутку і спалювання нафти, природного газу і вугілля. Велика частина інших викидів викликана змінами ландшафту, в першу чергу вирубкою лісів. Дослідження за участі провідних вчених Європи довели, що причиною глобального потепління є людська діяльність. Зміна клімату призводить до зростання кількості катастрофічних природних явищ, таких як посуха і повінь. Окрім цього підвищення температури негативно впливає на врожай, що призводить до голоду. Потрібно діяти вже зараз - вжити конкретних заходів зі зниження викидів парникових газів в атмосферу. Україна посідає 20 місце в світі за рівнем викидів СО2 в результаті використання викопного палива і виробництва цементу. Окремо порушуватиметься питання організації належним чином утилізації відходів. Питання захисту довкілля є одними з найважливіших у засіданні Першої сесії Європейського молодіжного парламенту України, і зокрема вони обговорюватимуться в Комітеті з навколишнього середовища охорони здоровя та безпеки харчових продуктів.

Україна суттєво відстає від розвинених країн світу за виробництвом валового внутрішнього продукту на душу населення, що стримує темпи розвитку соціальної інфраструктури та не дозволяє відчутно покращити рівень освіченості нації й здоров’я населення. Періоди економічних потрясінь супроводжуються посиленням диференціації доходу різних груп населення. За рівнем смертності Україна посідає перше місце в Європі. З метою успішної інтеграції в Євросоюз необхідно терміново вжити заходів для підвищення рівня життя населення України, для розвитку її економіки. (Комітет з економічних та валютних питань).

Цікавою виявиться робота в Комітеті з питань культури й освіти, оскільки тут говоритимуть про „екологічну свідомість” українців та інформування громадян про важливість „зеленішого” існування.

Національна сесія Європейського молодіжного парламенту – унікальна можливість для української молоді зробити свій внесок у подолання нагальних екологічних, економічних та соціальних проблем України й усієї Європи. Свіжий погляд, оригінальність мислення, ініціативність молодих європейців без сумнівів буде прийнята до уваги урядом України та країн ЄС. У рамках події планується відкрити гарячу лінію для пропозицій щодо тем екологічного спрямування, які будуть обговорюватися на сесії. Гаряча лінія буде відкрита для всіх громадян України. Організатори запевняють, що всі пропозиції будуть рівною мірою прийняті до уваги, а результати обговорень передані до Європейського Парламенту.

Головна мета сесії – відібрати серед українських делегатів кращих із кращих – тих, хто представлятиме Україну на Міжнародних сесіях у м. Стамбул (Туреччина) навесні 2012 року та в м. Амстердам (Нідерланди) восени 2012 року.

(на фото Президент Європейського парламенту України Анна Супруненко)

Довідка. Європейський молодіжний парламент (ЄМП, http://www.eyp.org) – міжнародна політично нейтральна організація, заснована у 1987 р. у Франції, метою якої є зростання усвідомлення молодими людьми важливості питань, що стосуються Європи, та сприяння отриманню дійсно унікального навчального досвіду. Міжнародна молодіжна неурядова громадська організація «Європейський молодіжний парламент – Україна» (http://www.eyp-ua.org) є аполітичною, неприбутковою організацією, яка представляє національний комітет Європейського молодіжного парламенту в Україні з 2000 року. За час свого існування національний комітет ЄМП - Україна двічі виборював право на проведення Міжнародних сесій ЄМП – у Києві (2006) та Львові (2010). ЄМП – це унікальний освітній проект, який об’єднує 35 національних осередків в країнах Європи. Патронами Європейського молодіжного парламенту є Генеральний секретар Ради Європи Т. Ягланд та Президент Європейського Парламенту Є. Бузек.