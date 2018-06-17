Я візьму тебе за руку

Кажуть, що саме віра допомагає людині здолати неймовірні, надприродні перешкоди, але у Бога немає інших рук, крім рук самої Людини. Той факт, що в Україні кожну годину від онкохвороби помирає одна жінка, спонукає до дії.

„Сьогодні рак молочної залози - це глобальна проблема, яка стосується як жінок так і чоловіків, незалежно від статків і соціального стану. А той факт, що в Україні кожну годину від цієї хвороби помирає одна жінка, спонукає до дії”, - говорить керівник проекту фонду С.Комен „Рожева стрічка єднає небайдужих”, голова правління Вінницької г.о. «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ» Світлана ДУБИНА.

ІНІЦІАТИВА ПРАЦІВНИЦЬ ВІННИЦЬКИХ ЗМІ - ПРОЙТИ ПРОФОГЛЯД

Якщо говорити про Вінницьку область, то тут якраз вперше в Україні застосовано приклад соціальної взаємодії влади, лікарів, громадських організацій та ЗМІ.

Вперше в Україні працівниці ЗМІ Вінниччини власним прикладом довели, що медичний профогляд допоможе виявити хворобу на ранній стадії і позбавити жінку будь-яких проблем в подальшому житті. Окрім цього, своєю акцією журналістки ставили за мету привернути увагу керівників підприємств та установ до повернення практик профоглядів.

- Останнім часом ми, працівники преси, кілька разів на рік привертаємо увагу суспільства до проблем профілактики раку молочної залози. Втім, самі часто не виконуємо тих порад, які пропонуємо жінкам. Тому і виникла така ідея на власному прикладі довести, що за бажанням можна знайти і час, і ресурси, аби раз на рік пройти профогляд, - зазначила координатор «Вінницького прес-клубу» Світлана Шевчук.- Все залежить від керівника. Якщо, наприклад, директор ринку, дбаючи про своїх працівниць (а на базарах працюють в основному жінки після 40), замовить профогляд, то, повірте, це не займе в нього ні багато ресурсів, ні часу. Проте зробить гарну справу. Тим більш, що лікарі йдуть назустріч із задоволенням.

Ініціативу журналісток підтримав головний лікар Вінницького обласного онкологічного диспансеру Петро ОДАРЧЕНКО.

- Це добре, що журналістки зрозуміли важливість щорічного профілактичного огляду, - зазначає головний лікар. - На ці два дні акції три лікаря працювали виключно із цією групою. Мамолог оглядав, потім направляв за потребою або на мамографію, або на УЗД. За годину могли оглянути і проконсультувати близько 10 жінок. Окрім цього, важливий і психологічний фактор. Багато хто знає, що потрібно пройти огляд у мамолога раз на рік, але відсутність часу, страх стають на заваді візиту до лікаря. А така ініціатива профоглядів долає певною мірою ці перепони.

Результати такого обстеження стали несподіванкою для багатьох жінок, які навіть і не підозрювали, що перші „зародки” хвороби вже причаїлись у них в організмі. Але зрештою їхня реакція на огляд була позитивною, перш за все, тому що спільні дії лікарів і пацієнток дали можливість своєчасного лікування.

Онкопсихологи стверджують: основна проблема полягає в тому, що більшість жінок свідомо не проходять медоглядів через те, що бояться почути страшну новину від лікаря. Але разом з тим вони наголошують, що новина про хворобу на ранніх стадіях спроможна врятувати життя.

В аспектах такого роду просвітницької роботи не останнє місце на Вінниччині посідають громадські організації.

Голова правління Українського Жіночого Фонду Наталя КАРБОВСЬКА зазначає, що за даними національного канцреєстру, Вінниччина – одна з областей, де найвищий показник діагностування раку молочної залози на І та ІІ стадії, тобто коли рак виліковується. Однак після діагностування хворі зникають з поля зору медиків. Відповідно дуже високий рівень смертності саме від раку молочної залози.

- Саме по Вінницькій області найбільше випадків в Україні, коли жінки не хочуть йти навіть на обстеження, - говорить Світлана ДУБИНА. - Кажуть, якщо раптом у них знайдуть рак, то вони можуть бути відторгнені сім'єю, хворі будуть нікому не потрібні, також говорять: "А за що ми лікуватимемося?”

А от за інформацією лікарів, згідно із проведеним соцопитуванням, на запитання „чому ви не прийшли своєчасно на лікування?”, пацієнтки зазвичай називають першопричиною страх почути вирок, а питання відсутності коштів стоїть лише на четвертому місці.

Рак - не вирок! Його можна попередити. Рак ніколи не виникає на здоровій тканині, йому передує передрак.

Лікарі ставлять у приклад реалії позитивного світового досвіду. Зокрема, в Японії рак шийки матки не має ІІ і ІІІ стадії, тому що кожна жінка оглядається гінекологом раз на два роки включно з цитологічним дослідженням, і тому процес оздоровлення відбувається вже на І стадії.

- На сьогоднішній день лише 62% жінок проходять онкопрофогляд з цитологічним дослідженням, і це не є істинний показник, - говорить головний лікар онкодиспансеру Петро Одарченко. Наша централізована цитологічна лабораторія на базі Вінницького онкологічного диспансеру забезпечує діагностику всіх цитологічних мазків, які беруться на будь-якому ФАПі. Якщо раніше, 10 років тому, від того часу, коли жінка прийшла на ФАП до доставки в цитоцентр проходило 3-4 місяці, то зараз з моменту забрання аналізів – 2 тижні.

Представники Фонду ім.Сюзен КОМЕН - найбільшого всесвітнього масового співтовариства людей, що перенесли рак молочної залози, - на Вінниччині в минулому році проводили загальноміську акцію „Рожева стрічка єднає небайдужих”, яка була організована в режимі он-лайн спілкування з городянами. Представниця цього проекту Фонду С.Комен Світлана ДУБИНА спільно з волонтерами і до сьогодні продовжують цю естафету з надання громадянам достовірної інформації про рак молочної залози, виступають з ініціативами об’єднання спільних зусиль у боротьбі з недугою та популяризують здоровий спосіб життя.

Не стоять осторонь від проблем протидії раку молочної залози студенти-винахідники з Вінницького національного технічного університету, зокрема Олена ВЕРБОВЕЦЬКА третій рік працює над лазерним пристроєм, що миттєво діагностує рак молочної залози.

- Рак молочної залози вийшов на перше місце, обігнавши рак легень і рак кишечника, - наголошує завідуюча кабінетом гінекологічної ендокринології і мамології, кандидат меднаук Світлана КАСЬЯНЕНКО. - І в той час, як молочна залоза – зовнішня локалізація. По Вінницькій області кожних три доби реєструється 2 нових випадки виявлення раку, а за 5 днів помирає дві жінки працездатного віку - 40-50 років. Підраховано, що за 20 років ми можемо втратити до 30% жіночого населення. Це страшні цифри. Але ми не хочемо налякати цими цифрами. Адже у структурі захворюваності молочної залози рак займає лише 2 %. Все решта – доброякісні процеси, які підлягають лікуванню.

- Сьогодні вінницькі онкологи працюють за принципом відкритих дверей. Це означає, що відвідувачі можуть звернутися у поліклінічне відділення і отримати консультацію лікаря. Це дає можливість зменшити час від виникнення пухлини до встановлення діагнозу і адекватного лікування.

ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФОГЛЯДІВ - НА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ

Не залишили поза увагою проблему оздоровлення населення і місцеві самоврядці. Депутати Вінницької обласної ради на своєму останньому засіданні прийняли Обласну програму „Онкологія на 2012-2016 роки”.

Як зазначає депутат Вінницької обласної ради, головний лікар Вінницького обласного клінічного онкодиспансеру Петро ОДАРЧЕНКО, програма має нововведення. І перше її найголовніше досягнення, що відповідальність за своєчасність профілактичних оглядів непрацюючого населення покладається на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, працюючого населення – на керівників підприємств всіх форм власності.

В попередні роки відповідальність за систему профілактичних оглядів несли виключно працівники медичних закладів.

Також в рамках програми планується до 2016 року забезпечити в усіх ЦРЛ та міських лікарнях мамологічних кабінетів для надання медичної допомоги хворим з патологією молочної залози. На рівні райдержадміністрацій запроваджуватимуться скринінгові програми в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших візуальних локалізацій, зі створенням електронного реєстру цитологічного скринінгу.

В області також створять хоспіси для надання допомоги невиліковно хворим. На базі Вінницького обласного онкологічного диспансеру створять єдиний інформаційно-аналітичних центр онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології.

Кожна Людина – безцінна! І боротьба за неї – це простягнута рука допомоги від усього суспільства. Це подібно до того, як англієць Скотт, відкриваючи Південний Полюс, зробив запис у своєму щоденнику: „Боротися, шукати, знайти і не здаватись!”. Ця історія віддзеркалює приклад боротьби, здавалося б, із фатальними обставинами, і разом з тим приклад непохитної віри. Саме тому її можна ототожнити з боротьбою кожної людини за Власне Життя, за Сонце Щодня, за ще один Подих Надії. Тим більше, коли мова йде про жінок, яких ми вириваємо з лабетів онкохвороби...

Довідка УНІАН. Боротьба з раком грудей на власному прикладі.

Рут Лендлер – створила ляльку Барбі. У 1970-м році, після мастектомії (операції по видаленню грудної залози), Хендлер залишила пост президента компанії Mattel, яка випускає Барбі, і стала займатися виробництвом протезів.

Бетті Форд, колишня перша леді США. Про те, що вона перенесла мастектомію, стало відомо всього через сім тижнів після того, як вона разом з чоловіком -президентом переїхала до Білого дому в 1974-му році. Бетті Форд стала однією з перших жінок в світі, що відкрито заговорили про проблему раку грудей. Також хворіла на рак грудей ще одна з дружин президентів - Ненсі Рейган .

Олівія Ньютон-Джон , актриса і співачка, відома по фільму "Бріолін", в якому знялася з Джоном Траволтой. У 1992 році у неї в грудях виявили пухлину, і згодом Олівія перенесла декілька операцій.