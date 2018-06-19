Ректор Степан Дровозюк: "Мета тиску на мене - заволодіння майном інституту"

Вінницькі ЗМІ час від часу отримують анонімні листи зі звинуваченнями на адресу керівництва Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та особисто його ректора Степана ДРОВОЗЮКА. Сам ректор, почувши про чергову анонімку, посміхається і каже, що він вже до цього звик, і це триває вже чотири роки.

«Вже через кілька днів, як мене призначили на цю посаду, до кабінету ввійшла дівчина років сімнадцяти і вручила мені конверт формату А4. Там був лист з погрозами. Мене призначили на посаду 20 березня, а лист принесли 30-го. Цікаво, що й моїй попередниці (Людмилі ЮРЧУК – авт.) теж весь час приходили такі листи. Мені здається, що це єдиний такий унікальний випадок в Україні».



Ось текст одного із анонімних листів:

«До нас потрапили два документи, в яких йдеться про позицію та зобов’язання Дровозюка Степана Івановича в разі обрання його ректором Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, - пишуть «загадкові доброзичливці» з організації «Автономний спротив». - Один з них нам передав сам пан Дровозюк (Угода про співпрацю). На наше питання, чим була викликана потреба брати на себе зобов’язання перед «Братством полковника Богуна» ректор відповів, що його змусила піти на це потреба працевлаштуватись (Дровозюка С. І. змушували звільнитись з торгово-економічного інституту) і позиція начальника обласного управління освіти Ігоря Дмитровича Івасюка, який також хотів звільнити директора Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Людмилу Миколаївну Юрчук.

Дровозюк С. І. просив нас припинити писати листи в різні інстанції, бо це завдає шкоди його репутації. Він запитав, чого ми хочемо від нього? У відповідь на наш жарт, що мовляв підпишіть з нами угоду, відповів, що готовий хоч зараз. «Щоб так само їх не виконати, як і ці дві!» - показали ми йому обидва вищезгадані документи. Тоді ми пояснили: «Негайно виконайте умови нашого ультиматуму». Дровозюк С. І. просто виконує накази начальника управління освіти Івасюка І. Д. Дровозюк С. І. не може самостійно прийняти жодного важливого рішення. Івасюк І. Д. наказує йому кого звільнити, а кого прийняти на роботу, кого поселити в гуртожитку, як використовувати бюджетні кошти і т.д. за словами С. І. Дровозюка він змушений регулярно передавати І. Д. Івасюку щомісячно значні суми коштів. Дійшло нібито до того, що І. Д. Івасюк отримує плату за непрочитані лекції в інституті. Він, наприклад, змусив Степана Івановича незаконно поселити в кімнаті №301 працівника обласної прокуратури. Щодо порушень під час проведення олімпіад, то це також вина І. Д. Івасюка. Все сказане Дровозюком С. І. підтвердив й один з авторів листа, що викриває нібито корупційну діяльність Івасюка І. Д., про що писала газета «33-й канал» за 25 січня 2012 року.

Степан Іванович не заперечив, що освітян незаконно змушують купувати книжки Іваниці Г. А. Проте її «кришує» губернатор Джига М. В. і тут не тільки він, а й прокурор нічого не вдіє. Пояснив він і ситуацію з Гусєвою В. О. Ця працівниця, за словами ректора, порушила закон. Він пожалів її, чекаючи, що вона поверне по суті вкрадені у держави кошти. Але Гусєва В. О. досі коштів не повернула.

Виходячи з вищесказаного просимо з’ясувати:

1. Чи відповідають дійсності звинувачення Дровозюка С. І. стосовно начальника управління освіти Івасюка І. Д.?

2. Чи дійсно голова Вінницької обласної державної адміністрації Джига М. В. «допомагає» проректору Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Іваниці Г. А. продавати книжки освітянам області шляхом змушування вчителів їх купувати?

3. До якої відповідальності повинен бути притягнутий Дровозюк С. І., щодо невчасного повідомлення по правопорушення Гусєвої В. О.: адміністративної, дисциплінарної, кримінальної?

4. Чи не тому обласна прокуратура зволікає з притягненням Дровозюка С. І. до відповідальності, що він поселив в гуртожитку інституту обласної прокуратури?

5. На якій підставі в гуртожитку інституту післядипломної освіти по вул. Радіона Скалецького, 33 в кімнаті №301 поживає працівник обласної прокуратури?..»

Що ж думає з цього приводу герой викривальних листів - професор, доктор історичних наук, ректор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Степан ДРОВОЗЮК, дізнавався кореспондент УНІАН-Вінниччина.

- Очолюваний вами інститут хтось регулярно намагається звинувачувати і викривати. То якась «Народна армія спасіння», тепер - «Автономний спротив». Чим пояснити цей тиск? Хто, на вашу думку, за цим стоїть?

- Що стосується згаданих організацій, то за повідомленням головного управління юстиції у Вінницькій області, воно не приймало рішення щодо реєстрації /легалізації шляхом письмового повідомлення про заснування місцевої громадської організації «Автономний спротив». «Народна Армія спасіння Вінниччини» легалізована шляхом письмового повідомлення, однак інформація про керівника відсутня.



Отже, ці тексти не мають належних підписів, а тому вони не розглядаються. Цей тиск може бути пов’язаний зі спробою незаконної приватизації частини майна інституту.

Журналісти допомагають нам встановити особи авторів цих текстів. Найближчим часом з цього питання ми звернемося також до правоохоронних органів.

- Як відбувається призначення ректора інституту післядипломної освіти педагогічних працівників – шляхом конкурсу, виборів колективу?

- Ректор інституту обирається зборами трудового колективу та призначається на посаду власником відповідно до Ст. 39 Закону України «Про вищу освіту». На останніх виборах у конкурсі брали участь три особи, які мають вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук.

- Деякі вчителі кажуть, що працівники ВІПОПП змушують їх купувати розробки уроків. Як Ви це прокоментуєте?

- Важко уявити, як можна вчителя примусити щось купити, якщо він не бажає. Ніхто з вчителів не звертався до адміністрації з цього питання. Однак ми готові розглянути таке звернення, якщо воно є.

- Розкажіть про колектив інституту: скільки викладачів працює, який відсоток із вченим ступенем, яких відомих науковців запрошуєте читати лекції з інших закладів тощо.

- Наш колектив складається з педагогічних та науково-педагогічних працівників. Особливість кадрового забезпечення інституту післядипломної освіти полягає в тому, що крім працівників на постійній основі, ми відповідно до Статуту, маємо право залучати до проведення занять фахівців інших навчальних закладів, установ та організацій на договірних засадах. Щодо викладачів, які працюють на постійній основі, то понад 70% з них мають вчені ступені та звання, в тому числі 17% - доктори наук, професори. Запрошуємо для викладання також вчителів, які мають цікаві методичні напрацювання та є майстрами педагогічної справи.

- Скільки вчителів і з яких дисциплін підвищують кваліфікацію за рік?

- В інституті щорічно підвищують кваліфікацію 5,5 тис. педагогічних працівників з усіх навчальних дисциплін.

- Які завдання, крім освітньої діяльності, виконує інститут?

- Крім освітньої діяльності, яка здійснюється з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ми також здійснюємо координацію діяльності районних та міських методичних служб області. Ще один досить важливий напрям нашої діяльності – узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій. З цією метою ми в цьому році розпочали естафету районних і міських методичних кабінетів. Одна із складових цього заходу – постійно діюча виставка методичних здобутків освітян, яка розгорнута в інституті. Вчителі, які проходять підвищення кваліфікації, вже ознайомилися з методичними розробками педагогів м. Вінниці, Козятина, Могилів-Подільського, Вінницького та Крижопільського районів...

Інститут щорічно бере участь у Всеукраїнських освітянських виставках. До речі, в минулому році наш колектив відзначений двома срібними медалями, а в нинішньому – золотою. Загалом, крім навчальної роботи, ми щороку проводимо понад 100 олімпіад, конкурсів, турнірів та інших організаційно-методичних заходів.

- Чи вистачає у місць в гуртожитку? Хто там живе на постійній основі? Чи правда, що незаконно поселені якісь працівники прокуратури?

- У гуртожитку, який знаходиться на балансі інституту, проживають вчителі, які проходять підвищення кваліфікації, і представники інших установ та організацій. За зверненнями керівників правоохоронних органів поселені працівники, які не забезпечені житлом. Вони поселені тимчасово і повністю сплачують за проживання.

Ми також розпитували вчителів, які приїздять на курси підвищення кваліфікації, що думають вони про викладене у так званих викривальних листах. Багато хто на умовах анонімності міркував, що все це – «якісь розборки за посади».

А що стосується нібито примусового продажу літератури, то вчителька початкових класів Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любов ВИСОЦЬКА розповіла: «Розробки уроків Г. Іваниці не заставляють купувати. Мені, наприклад, зошити з навчання грамоти для уроків письма підходять, і розробки уроків до них гарні. З математики я теж брала, але в нас були старі книги і вони трохи не співпадали з розробками, а з новими книгами співпадають. Мені вони дуже подобаються. Не заставляють, радять користуватися розробками Вінницького методкабінету. Календарні плани - хочеш купуй, а хочеш - перепиши собі. Продають на замовлення. Було навіть, що вчителі замовили, а потім ще дозамовляли, бо є паралельні класи, то кожен вчитель хоче користуватися індивідуально. Також пропонують користуватися розробками уроків видавництва «Ранок» (Київ) і «Основа» (Харків)…»

Подібне сказала і вихователька Липовецького дошкільного закладу №2 Людмила ІГНАТОВА: «Коли я була на курсах підвищення кваліфікації, нас ніхто не змушував купувати ніяких книжок. Приносили викладачі в аудиторію методичну літературу, хто хотів і мав можливість - купував».

Інші опитані вчителі теж підтверджують слова Степана ДРОВОЗЮКА про те, що ніхто з працівників інституту не заставляє їх під час проходження курсів купувати якусь методичну літературу. А що стосується інших фактів (чи псевдофактів), про які ми розпитували ректора ВОІПОПП, то слід зауважити, що С. ДРОВОЗЮК відповів на питання нашого інтерв’ю дещо вибірково. Без відповіді, зокрема лишилось таке: «У розісланому представникам ЗМІ листі є копія угоди, яку Ви нібито підписали з «Братством полковника Богуна» перед призначенням на посаду ректора. Чи справді у вас з цією організацією були якісь домовленості, і чи ви можете підтвердити або заперечити, що це ваш підпис?»

