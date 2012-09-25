Неподалік залізничного вокзалу знайшли вибухівку
15:01, 25 вересня 2012Вінниця
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На кільцевому розвороті трамваїв
24 вересня у Вінниці під час проведення земляних робіт на кільцевому розвороті трамваїв біля залізничного вокзалу було виявлено вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомляє ВИННИЦА.info з посиланням на прес-службу територіального управління МНС у Вінницькій області.
Згідном з повідомленням, при проведенні земельних робіт (копанні траншеї для прокладання електричного кабелю) біля будівлі диспетчерського пункту Вінницького ТТУ( вул. Кірова, 1) робітниками було виявлено гранату часів Великої Вітчизняної війни РГД-33.
На даний час місце знахідки охороняється працівниками першого відділу ВМВ УМВС України в Вінницькій області.
Знешкодження заплановано на сьогодні, 25 вересня.
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