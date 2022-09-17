Росія навмисно запустила фейк про ленд-ліз, щоб посіяти серед українців паніку і "зраду".

Українцям не варто чекати на початок ленд-лізу 1 жовтня. Конкретних дат ніхто з офіційних осіб США не називав, а прив'язка до конкретної дати - черговий фейк росіян. У КДБ спеціально намагаються посіяти "зраду" і паніку.

Про це розповів капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Генрі Табах.

Так, багато хто почав турбуватися через те, що вже скоро настане 1 жовтня, а Україна так нічого і не отримала в рамках ленд-лізу. Однак прив'язки до цієї дати робити не варто, бо це лише на руку РФ. Країна-агресор намагається налаштувати Україну проти Заходу, а тому навмисно поширює фейки про ленд-ліз.

"Де ви взяли 1 жовтня? Я знаю. Це запустив майор КДБ Швець, прив'язав це до фінансового року, хоча ніякі фінанси не прив'язані до ленд-лізу, він і зроблений так для цього. Вже 20 наших дуже відомих людей, включаючи генерала Кларка, генерала Фергюссона... І представник навіть президента США Курт Волкер написали лист відкритий, звертаючись до американського народу, кажучи, що ленд-ліз - воля американського народу... Але ніде, ні в якому законі у нас не прописано, що це (початок ленд-лізу - УНІАН) - 1 жовтня", - підкреслив Табах.

Що таке ленд-ліз

Закон про ленд-ліз, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси і продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали противникам нацистської Німеччини, насамперед Великобританії та СРСР.

Ленд-ліз для України: що відомо

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-ліз, яке отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

УНІАН вже розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.